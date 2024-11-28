×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarDoğan HIZLANÖnemli bir serginin kataloğu
Doğan Hızlan
Doğan Hızlan
Doğan HızlanYazarın Tüm Yazıları

Önemli bir serginin kataloğu

#İstiklal Caddesi#Türkiye İş Bankası Resim Ve Heykel Müzesi#İstanbul’Un Resmi

CUMHURİYET’in 100. yılında açıldı İstiklal Caddesi’ndeki Türkiye İş Bankası Resim ve Heykel Müzesi. Gerçi sergilerin ilki İstanbul’un Resmi adını taşıyordu.

Haberin Devamı

Yoğun bir ziyaretçi trafiği oldu serginin.

Hiç kuşkusuz bu önemli serginin kataloğu da yayımlandı. Kataloglar sergiye kalıcılık kazandırdı.

Ben de bu kataloğu tanıtacağım.

Gül İrepoğlu’nun küratörlüğünü yaptığı sergi ve hazırladığı kataloğun sunuşu şöyle:

“Cumhuriyetimizin 100. yılında Beyoğlu’ndaki tarihi binamızda ziyarete açılan Türkiye İş Bankası Resim ve Heykel Müzesi’nin kurucu küratörlüğünü üstlenen sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun müzenin ilk süreli sergisine de adını veren ‘İstanbul’un Resmi’ başlıklı kitabını beğeninize sunarız.

Ülkemizin en geniş özel koleksiyonlarından biri kabul edilen Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndaki İstanbul peyzajlarından oluşan süreli sergiden yola çıkarak hazırlanan bu kitapta tablolar ile dönemin İstanbul’unu semt semt gezmenizi; sokaklarına, mevsimlerine, balıklarına, teknelerine ve çiçeklerine bakarak ‘o an’ların mutluluğunu yeniden yaşamanızı dileriz.”

Haberin Devamı

Önemli bir serginin kataloğu

İçindekiler:

Sunu: İstanbul’a Giriş

I. ZAMAN İÇİNDE İSTANBUL

II. ESİN KAYNAĞI İSTANBUL

Edebiyatta İstanbul

Müzikte İstanbul: “İstanbul’u Sevmezse Gönül Aşkı Ne Anlar?”

Fotoğrafta ve Sinemada İstanbul

Bin Bir Malzemede İstanbul

III. TÜRKİYE İŞ BANKASI SANAT ESERLERİ KOLEKSİYONU’YLA İSTANBUL’U RESİMLERDE YAŞAMAK

Batılı Ressamların İstanbul’u

Semt Semt İstanbul: “Sade Bir Semtini Sevmek Bile Bir Ömre Bedel

Avrupa Yakası

Tarihi Yarımada ya da “Suriçi

Boğaz’da Yol Alırken

Boğaz’ın Yukarısına Doğru

Anadolu Yakası

  1. İMGE İMGE İSTANBUL: “İSTANBUL’UN EVSÂFINI MÜMKÜN MÜ BEYAN HİÇ”

İstanbul’un Sokakları

İstanbul’un Mevsimleri

İstanbul’un Balıkları

İstanbul’un Tekneleri

İstanbul’un Çiçekleri

İstanbul’a Giriş -
Gül İrepoğlu

“Binyıllardır tarihçiler, yazarlar ve gezginlerin MÖ 5. yüzyılda Megaralı Byzas tarafından kurulduğu söylenen bu şehre yazdıkları övgüler saymakla bitmez. Çeşitli vesilelerle İstanbul’u ziyaret eden pek çok gezgin, bu şehri betimlemek için sözbirliği etmişçesine neredeyse aynı ifadeyi kullanır:

Haberin Devamı

“Burası dünyanın başkenti olmak için yaratılmıştır!”

...

Çalışmamız, “Resimlerin İstanbul’u” kavramını Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan İstanbul temalı resimlerden önemli bir seçki sunarak kalıcılaştırmayı amaçlamaktadır. Resim sanatı yoluyla İstanbul’u anlatmakta temel alınabilmesi, bu koleksiyonun etkinliğinin ve çeşitliliğinin de göstergesidir.

...

İstanbul’u anlatmaya girişmek, Kafdağı’nın ardına ulaşmaya çalışmanın çekiciliğindedir, ulaşılamasa da yol alındığı kadarıyla kişiyi geliştirir. Çalışma sürecinde tablolar beni hep aşina diyarlarda gezindirse de zaman zaman İstanbul’un sarıp sarmalayan büyüsüyle kendimi bir peri masalına sürüklenmiş gibi hissettim. Kitabın sayfaları çevrildikçe, İstanbul kendisini içindeki renklerle katman katman izleyene açacak, yolculuğun farklı aşamaları gözler önüne serilecektir. İstanbul ve sanat üzerine söylenecek sözler tükenmez. Ve ne söylendiyse, bu eşsiz şehrin gökkuşağında birkaç damladır yalnızca.”

Haberin Devamı

(Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)

#İstiklal Caddesi#Türkiye İş Bankası Resim Ve Heykel Müzesi#İstanbul’Un Resmi
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

DEM’liler İmralı’ya gidecek ama hangi DEM’liler?

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Erdoğan - Bahçeli ilişkisine dair 7 şey

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Bağımsızlık seferberliği… Yeşilay ve İçişleri Bakanlığı el…

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ

Özgür Özel, İsmet Özel, Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut…

 MURAT YILMAZ
MURAT YILMAZ

Sağlık prim borcu affından kimler, nasıl yararlanacak

 NOYAN DOĞAN
NOYAN DOĞAN
TÜM YAZARLARIMIZ