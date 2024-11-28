Önemli bir serginin kataloğu

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Yoğun bir ziyaretçi trafiği oldu serginin.

Hiç kuşkusuz bu önemli serginin kataloğu da yayımlandı. Kataloglar sergiye kalıcılık kazandırdı.

Ben de bu kataloğu tanıtacağım.

Gül İrepoğlu’nun küratörlüğünü yaptığı sergi ve hazırladığı kataloğun sunuşu şöyle:

“Cumhuriyetimizin 100. yılında Beyoğlu’ndaki tarihi binamızda ziyarete açılan Türkiye İş Bankası Resim ve Heykel Müzesi’nin kurucu küratörlüğünü üstlenen sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun müzenin ilk süreli sergisine de adını veren ‘İstanbul’un Resmi’ başlıklı kitabını beğeninize sunarız.

Ülkemizin en geniş özel koleksiyonlarından biri kabul edilen Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndaki İstanbul peyzajlarından oluşan süreli sergiden yola çıkarak hazırlanan bu kitapta tablolar ile dönemin İstanbul’unu semt semt gezmenizi; sokaklarına, mevsimlerine, balıklarına, teknelerine ve çiçeklerine bakarak ‘o an’ların mutluluğunu yeniden yaşamanızı dileriz.”

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İçindekiler:

Sunu: İstanbul’a Giriş

I. ZAMAN İÇİNDE İSTANBUL

II. ESİN KAYNAĞI İSTANBUL

Edebiyatta İstanbul

Müzikte İstanbul: “İstanbul’u Sevmezse Gönül Aşkı Ne Anlar?”

Fotoğrafta ve Sinemada İstanbul

Bin Bir Malzemede İstanbul

III. TÜRKİYE İŞ BANKASI SANAT ESERLERİ KOLEKSİYONU’YLA İSTANBUL’U RESİMLERDE YAŞAMAK

Batılı Ressamların İstanbul’u

Semt Semt İstanbul: “Sade Bir Semtini Sevmek Bile Bir Ömre Bedel”

Avrupa Yakası

Tarihi Yarımada ya da “Suriçi”

Boğaz’da Yol Alırken

Boğaz’ın Yukarısına Doğru

Anadolu Yakası

İMGE İMGE İSTANBUL: “İSTANBUL’UN EVSÂFINI MÜMKÜN MÜ BEYAN HİÇ”

İstanbul’un Sokakları

İstanbul’un Mevsimleri

İstanbul’un Balıkları

İstanbul’un Tekneleri

İstanbul’un Çiçekleri

İstanbul’a Giriş -

Gül İrepoğlu

“Binyıllardır tarihçiler, yazarlar ve gezginlerin MÖ 5. yüzyılda Megaralı Byzas tarafından kurulduğu söylenen bu şehre yazdıkları övgüler saymakla bitmez. Çeşitli vesilelerle İstanbul’u ziyaret eden pek çok gezgin, bu şehri betimlemek için sözbirliği etmişçesine neredeyse aynı ifadeyi kullanır:

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“Burası dünyanın başkenti olmak için yaratılmıştır!”

...

Çalışmamız, “Resimlerin İstanbul’u” kavramını Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan İstanbul temalı resimlerden önemli bir seçki sunarak kalıcılaştırmayı amaçlamaktadır. Resim sanatı yoluyla İstanbul’u anlatmakta temel alınabilmesi, bu koleksiyonun etkinliğinin ve çeşitliliğinin de göstergesidir.

...

İstanbul’u anlatmaya girişmek, Kafdağı’nın ardına ulaşmaya çalışmanın çekiciliğindedir, ulaşılamasa da yol alındığı kadarıyla kişiyi geliştirir. Çalışma sürecinde tablolar beni hep aşina diyarlarda gezindirse de zaman zaman İstanbul’un sarıp sarmalayan büyüsüyle kendimi bir peri masalına sürüklenmiş gibi hissettim. Kitabın sayfaları çevrildikçe, İstanbul kendisini içindeki renklerle katman katman izleyene açacak, yolculuğun farklı aşamaları gözler önüne serilecektir. İstanbul ve sanat üzerine söylenecek sözler tükenmez. Ve ne söylendiyse, bu eşsiz şehrin gökkuşağında birkaç damladır yalnızca.”

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(Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)