Okurlar sınıfı geçti

Kitap konusu açıldığında hemen bir önyargı çıkar ortaya. Biz okumuyoruz. Oysa Türkiye Yayıncılar Birliği’nin istatistikleri bunu doğrulamıyor. Benim gözlemlediğim, genelde kitap okumayanlar bu sözü kullanırlar. Okumamanın gerekçesidir. Evde kalma günleri başlarken birçok yayıncı kitap satışları için karamsar bir ruh halindeydi. Oysa okur ilgisi bu görüşü yanılttı.
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk iyimser konuştu. Belki karantina öncesi kitap satışları biraz daha fazla olabilir. Ama çoğunluk online kitap alışverişini pek kullanmazdı. Genellikle benim gibilere zaten yayınevi gönderirdi, eksikleri de kitapçıları dolaşarak sağlardık.
Yayınevleri yekilileriyle yaptığım konuşmalarda, bazı izlenimler edindim. Eski kuşak yavaş yavaş interneti kullanıyor, genç kuşaklar ise bütün alışverişlerini online gerçekleştiriyorlar. Home office çalışmaya başlamanın da bu ısmarlama yöntemini öne çıkardığı gerçeğini söyleyenler var.
Hiç kuşkusuz yalnız yeni kitaplar değil, sahafların da bugünlerde satış açısından görüşleri olumlu.
Turkuaz Sahaf’ın sahibi Emin Nedret İşli, bu dönemi ve sahafları şöyle anlatıyor:
“Sahaflık adına söyleyebiliriz ki son iki ayda herhalde bu pandeminin etkisiyle internet satışları oldukça artmış durumda.
Sahaflardan yaşlı genç pek çok esnaf bu işe entegre olmaya başladı bile.
Tabii ki bu işe daha kolay ayak uyduracak olan genç nesle mensup olanlar.
Örneğin benim yerime Sahaf Turkuaz’ı yönetmeye talip oğlum Ümit Gökçe İşli bu işe çabuk ayak uyduranlardan. Örneğin online müzayedeler yapmaya başladı bile.”
Ümit Gökçe İşli, sahaflığın yeni dönemi için bakın neler söyledi:
“Sahafların bir kısmının internet yoluyla satışa başlayış tarihleri aslında birçok meslek grubuna göre daha erken. Nitekim şu anda birçok sahaf satışlarının büyük bir bölümünü internet üzerinden yapıyor. Son dönemlerde ortaya çıkan internet mezatları da değişen satış politikalarının bir ürünü aslında. Sahaf dostları, ahbapları, müşterileri bunlara rağbet gösteriyor.
Kısacası biz Sahaf Kolektifi olarak sahaflığı tanıtma, geliştirme veya kalkındırmak anlamında aklımıza gelen ve günümüz şartlarına göre düzenlenmiş yenilikler içeren birçok faaliyet yaparak çalışmayı sürdürmek ve bu pandemi günlerinde ortaya çıkan bu hareketin çok daha gelişerek büyüyeceğine gönülden inanıyor ve bunun için çabalıyoruz.”
Bugün Türkiye’de sahaflık, dünyada olduğu gibi elektronik ortam üzerinden, yazışarak, görseller göndererek, telefonlaşarak yürütülmeye başlandı. Hemen olmamakla birlikte dükkânların fonksiyonlarını giderek kaybettiği bir döneme doğru yol aldığımızı hissediyorum.
Sahafların ortak olarak kitaplarını satmakta oldukları internet alanları çoğalmakta, buradaki satışlar pandemi öncesine göre bir kat iki kat artmaktadır. Geçtiğimiz ay internette uzun yılların en yüksek satışını yaptık örneğin.
Antikacılar, sahaflar, filatelistler, nümizmatlar, efemeracılar canlı müzayedeler yapmaktalar. Bunları izleyen, buralardan alışveriş yapan bir müşteri kitlesi oluşmuş durumda.”
*
SANAT müzayedelerinde de benzer bir durum söz konusu.
Artam A.Ş. müzayede evi yöneticisi Turgay Artam online müzayedelere ilginin pandemi döneminde büyük bir artış gösterdiğini söylüyor:
“2017 Şubat ayında ilk online müzayedemizi gerçekleştirdik. Koleksiyoncular ve sanat meraklılarının talepleri ile bugün 7 bini aşkın üyemiz oluştu. Salon müzayedelerimizi en fazla 500 kişinin katılımı ile gerçekleştirirken online müzayede 25 bine yakın izleyiciye ulaşabiliyor.
Online müzayedeler büyük ilgi görürken, üzerine COVID-19 salgının gelmesi dijitalleşmeyi çok hızlandırdı. Mart ve nisan ayı salon müzayedelerimizi dahi tamamen internet üzerine taşıdık. Yılda 5-6 müzayede gerçekleştirirken şimdi 20–25 müzayede düzenliyoruz.
İçinde bulunduğumuz COVID-19 salgını ile mücadelede hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, ön saflarda yer alan başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza destek olmak amacı ile İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı yararına bir bağış müzayedesi gerçekleştirdik. Sanatçılar ve koleksiyoncular büyük fedakârlık göstererek eserlerini bağışladılar. Toplam 750 bin TL bağış toplandı.
Salgın nedeni ile dünyada sanat satışlarının büyük bir bölümü online müzayedelerde gerçekleşmeye başladı ve hızla büyüyor. Genç neslin alışverişlerini internet üzerinden yapmalarının online müzayede satışlarında payı büyük.”
*
YAYIN ve sanat dünyasında yeni normallerimiz bu şekilde yavaş yavaş oluşmaya başladı sanırım.
Okurlar sınıfı geçti
Kitap konusu açıldığında hemen bir önyargı çıkar ortaya. Biz okumuyoruz. Oysa Türkiye Yayıncılar Birliği’nin istatistikleri bunu doğrulamıyor. Benim gözlemlediğim, genelde kitap okumayanlar bu sözü kullanırlar. Okumamanın gerekçesidir. Evde kalma günleri başlarken birçok yayıncı kitap satışları için karamsar bir ruh halindeydi. Oysa okur ilgisi bu görüşü yanılttı.
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk iyimser konuştu. Belki karantina öncesi kitap satışları biraz daha fazla olabilir. Ama çoğunluk online kitap alışverişini pek kullanmazdı. Genellikle benim gibilere zaten yayınevi gönderirdi, eksikleri de kitapçıları dolaşarak sağlardık.
Yayınevleri yekilileriyle yaptığım konuşmalarda, bazı izlenimler edindim. Eski kuşak yavaş yavaş interneti kullanıyor, genç kuşaklar ise bütün alışverişlerini online gerçekleştiriyorlar. Home office çalışmaya başlamanın da bu ısmarlama yöntemini öne çıkardığı gerçeğini söyleyenler var.
Hiç kuşkusuz yalnız yeni kitaplar değil, sahafların da bugünlerde satış açısından görüşleri olumlu.
Turkuaz Sahaf’ın sahibi Emin Nedret İşli, bu dönemi ve sahafları şöyle anlatıyor:
“Sahaflık adına söyleyebiliriz ki son iki ayda herhalde bu pandeminin etkisiyle internet satışları oldukça artmış durumda.
Sahaflardan yaşlı genç pek çok esnaf bu işe entegre olmaya başladı bile.
Tabii ki bu işe daha kolay ayak uyduracak olan genç nesle mensup olanlar.
Örneğin benim yerime Sahaf Turkuaz’ı yönetmeye talip oğlum Ümit Gökçe İşli bu işe çabuk ayak uyduranlardan. Örneğin online müzayedeler yapmaya başladı bile.”
Ümit Gökçe İşli, sahaflığın yeni dönemi için bakın neler söyledi:
“Sahafların bir kısmının internet yoluyla satışa başlayış tarihleri aslında birçok meslek grubuna göre daha erken. Nitekim şu anda birçok sahaf satışlarının büyük bir bölümünü internet üzerinden yapıyor. Son dönemlerde ortaya çıkan internet mezatları da değişen satış politikalarının bir ürünü aslında. Sahaf dostları, ahbapları, müşterileri bunlara rağbet gösteriyor.
Kısacası biz Sahaf Kolektifi olarak sahaflığı tanıtma, geliştirme veya kalkındırmak anlamında aklımıza gelen ve günümüz şartlarına göre düzenlenmiş yenilikler içeren birçok faaliyet yaparak çalışmayı sürdürmek ve bu pandemi günlerinde ortaya çıkan bu hareketin çok daha gelişerek büyüyeceğine gönülden inanıyor ve bunun için çabalıyoruz.”
Bugün Türkiye’de sahaflık, dünyada olduğu gibi elektronik ortam üzerinden, yazışarak, görseller göndererek, telefonlaşarak yürütülmeye başlandı. Hemen olmamakla birlikte dükkânların fonksiyonlarını giderek kaybettiği bir döneme doğru yol aldığımızı hissediyorum.
Sahafların ortak olarak kitaplarını satmakta oldukları internet alanları çoğalmakta, buradaki satışlar pandemi öncesine göre bir kat iki kat artmaktadır. Geçtiğimiz ay internette uzun yılların en yüksek satışını yaptık örneğin.
Antikacılar, sahaflar, filatelistler, nümizmatlar, efemeracılar canlı müzayedeler yapmaktalar. Bunları izleyen, buralardan alışveriş yapan bir müşteri kitlesi oluşmuş durumda.”
*
SANAT müzayedelerinde de benzer bir durum söz konusu.
Artam A.Ş. müzayede evi yöneticisi Turgay Artam online müzayedelere ilginin pandemi döneminde büyük bir artış gösterdiğini söylüyor:
“2017 Şubat ayında ilk online müzayedemizi gerçekleştirdik. Koleksiyoncular ve sanat meraklılarının talepleri ile bugün 7 bini aşkın üyemiz oluştu. Salon müzayedelerimizi en fazla 500 kişinin katılımı ile gerçekleştirirken online müzayede 25 bine yakın izleyiciye ulaşabiliyor.
Online müzayedeler büyük ilgi görürken, üzerine COVID-19 salgının gelmesi dijitalleşmeyi çok hızlandırdı. Mart ve nisan ayı salon müzayedelerimizi dahi tamamen internet üzerine taşıdık. Yılda 5-6 müzayede gerçekleştirirken şimdi 20–25 müzayede düzenliyoruz.
İçinde bulunduğumuz COVID-19 salgını ile mücadelede hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, ön saflarda yer alan başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza destek olmak amacı ile İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı yararına bir bağış müzayedesi gerçekleştirdik. Sanatçılar ve koleksiyoncular büyük fedakârlık göstererek eserlerini bağışladılar. Toplam 750 bin TL bağış toplandı.
Salgın nedeni ile dünyada sanat satışlarının büyük bir bölümü online müzayedelerde gerçekleşmeye başladı ve hızla büyüyor. Genç neslin alışverişlerini internet üzerinden yapmalarının online müzayede satışlarında payı büyük.”
*
YAYIN ve sanat dünyasında yeni normallerimiz bu şekilde yavaş yavaş oluşmaya başladı sanırım.