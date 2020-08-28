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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Oktay Akbal adına ödül verilecek

28 Ağustos 2020

Sözlük çalışmalarıyla tanınan Hikmet Altınkaynak’tan bir e-posta aldım:

“Oktay Akbal Edebiyat Ödülü ile ilgili yönetmeliği ve Oktay Akbal biyografisini güncelleyerek ekte gönderiyorum.

Ayla Hanım’dan (Akbal) öğrendiğim kadarıyla, Oktay Akbal için 28 Ağustos Cuma günü (bugün) saat 11.00’de mezarı başında kendiliğinden gelen dostlarıyla bir anma olacakmış.”

Gazeteci, öykü, roman, deneme yazarı, çevirmen Oktay Akbal (20 Nisan 1923 İstanbul-28 Ağustos 2015 Muğla-Ula, Akyaka) ile aynı gazetede yıllarca çalıştım.

İyi bir edebiyatçı olduğu kadar iyi, güvenilir bir dosttu. Edebiyat polemiklerinden her zaman uzak durdu. Başka edebiyatçıları da sevgiyle yazdı.

TYS 2003’te 80. yaş gününü çeşitli etkinliklerle kutladı.

 ‘Suçumuz İnsan Olmak’la Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü,

 ‘Berber Aynası’ kitabıyla da 1959 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazandı.

 2005 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü’nü aldı.

 2006’da Bursa Öykü Günleri’nin onur yazarı seçildi.

 Yaşamı ve sanatı ile ilgili ayrıntılı bir inceleme Dr. Osman Gündüz’ün yazdığı ‘Oktay Akbal’ın Öykücülüğü’ kitabında yer alıyor.

40 yıldır tatilini geçirdiği Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka beldesine 2010 yılında tümüyle yerleşti.

31 Ağustos 2015’te Akyaka beldesinde toprağa verildi.

Hikmet Aytınkaynak, 138 mektuptan oluşan ‘Oktay Akbal’a Mektuplar/ Şiir Gibi Yapayalnızım’ı okurla buluşturdu.

Ölümünün ardından Türkiye Yazarlar Sendikası, ‘Bir Düş Terzisi, Oktay Akbal Kitabı’nı, Muğla Belediyesi ise Muğlalı yazar Prof. Şadan Gökovalı’nın ‘Muğla Sevdalısı Oktay Akbal’a Armağan’ kitabını yayımladı.

Dr. Osman Gürün başkanlığındaki Muğla Büyükşehir Belediyesi, Oktay Akbal adını yaşatmak, Türk edebiyatını desteklemek amacıyla Oktay Akbal Edebiyat Ödülü verileceğini duyurdu.

İlk ödül 2021 yılında ve öykü dalında verilecek.

2022 romana ve 2023 köşe yazısına ayrıldı. 

Seçiciler kurulu aşağıdaki adlardan oluşuyor (soyadı sırasına göre):

 Hikmet Altınkaynak

 Enver Aysever

 Prof. Dr. Şadan Gökovalı

 Doğan Hızlan

 Rûken Kızıler

 Aykut Küçükkaya

 Zeynep Oral

 Ayşe Sarısayın

İyi bir yazarı, yakın bir dostu, sevgiyle, özlemle anıyorum.

DOĞANÇAY RESİM YARIŞMASI

DOĞANÇAY Müzesi’nin 15 yıldır yürütmekte olduğu resim yarışması bu yıl pandemi sürecine rağmen devam ediyor.

Okullar açık olmadığı için yazımda yer veriyorum:

“16. İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması

Konu: Hayat

Online başvurular için son tarih: 21 Eylül 2020

Teslim adresi: Doğançay Müzesi, Hüseyinağa Mahallesi, Balo Sokak, No: 42, Beyoğlu, İstanbul.”

info@dogancaymuseum.org

TÜRKÇE KARŞILIKLAR BULALIM

PROF. Dr. Ferhan Özmen, korona döneminde yabancı terimler kullanılmasına karşı Türkçe kelimeler öneriyor.

Birkaç tanesini okurlarıma ileteyim:

“Dezenfektan: Mikrop arıtma.

Fliasyon: Temaslı taraması.

Vital Bulgu: Hayati bulgu.

Entübe: Aletli soluma.

Ventilatör: Yapay soluma cihazı.

Virülans: Bulaştırma şiddeti.”

Türk Dil Kurumu böyle bir çalışma yapıyor mu acaba?

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