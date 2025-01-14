Oğuz Atay’ı yeniden okuyun

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Oğuz Atay Özel Sayısı’nın içindekileri sıralayacağım:

Mehmet Can Doğan / Türk Edebiyatının Tutunanı

ÇEVRELEYİCİ YAKLAŞIM

İsmet Emre / Oğuz Atay’ın Hayatı

Doğan Hızlan / Oğuz Atay

Enis Batur / Türkiye’nin Ruhu’nu Çağırmak Oğuz Atay’da Ansiklopedizm ve Topografya

Figen Abacı / Oğuz Atay’da Dış Dünya İç Dünya Dolayımı

Kurtuluş Kayalı / Oğuz Atay’ın İki Kıskaç Arasındaki Serüveni

Ali Galip Yener / Oğuz Atay’ın Eserinde Kurmacanın Sınırları ve Kurucu İdeolojinin Tutunması Üzerine Notlar

Cemile Odunkıran / Oğuz Atay’ın Metinlerinde Oyunbazlığın Tarihi, Tarihin Oyunbazlığı

Emel Aras / Oğuz Atay Dönemeci Bize Ne Söyler?

Necmettin Turinay / Selim’in ve Turgut’un Zaferi

KURAMSAL YAKLAŞIM

Romanlar Üzerine

Hakan Sazyek / Tutunamayanlar Modernist mi, Postmodernist mi?

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Yalçın Armağan / Tutunamayanlar’da Biyografi Vaadi

Cafer Şen / Oğuz Atay’ın Eserlerinde Sahip Olunamayan Kaybın Arzusu; Kaybın Görüngüsü

Birsen Karaca / Oğuz Atay’ın Dostoyevski ile Kurduğu Sanat Bağı: Dostoyevski’nin Yarattığı

“Hayalperest” Tipinin Parodisi

Öyküler Üzerine

İbrahim Şahin / “Aramızda Fark Mesafe Ayrılık Yoktur”: Muğlaklığın Hazzı

Ayşe Demir / Oğuz Atay’ın Soruları

Nurseli Gamze Korkmaz / Bir Mektup’luk Zamanı Ölçmek: Oğuz Atay’ın “Bir Mektup” Adlı Öyküsünde Zaman Kategorisinin Analizi

Sercan Ceylan / Politik Söylemin Postmodernist İronisi: Oğuz Atay’ın “Tahta At” Öyküsünde Politik Kurgu

Zeynep Tek / “Unutulan” Adlı Hikâye Üzerine Aksi Okumalar

Çağla Akar / Bir Suçluluk Sarmalı: Korkuyu Beklerken

Ayşe Sandıkkaya Aşır / Korkuyu Beklerken’de Karakter ve Karakterizasyon

Tiyatro Metni Üzerine

Esra Dicle / “...Bir Oyun Gibi Koyalım Meselemizi...” Oyunlarla Yaşayanlar’da

Modernleşme ve Toplumsal Cinsiyet Meselesi

ELEŞTİREL VE ÇÖZÜMLEYİCİ YAKLAŞIM

Enis Batur / “Amma Hikâye”

Mehmet Can Doğan / Şiirin Parodileşmesi

Bâki Asiltürk / Kötü Yazılmış İyi Bir Roman: Tutunamayanlar

Aslıhan Keleş Kurtoğlu / Postmodernizmin Tüm Açmazlarıyla Tehlikeli Oyunlar’ı Yeniden Okumak

Mustafa Kurt / Oyunun Ciddiyeti: Oyunlarla Yaşayanlar

TEMATİK YAKLAŞIM

Mehmet Narlı / Tutunan Babadan Tutunamayan Oğula

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Özgür Taburoğlu / Oğuz Atay’ın Kapalı Mekânları

Dinçer Apaydın / Oğuz Atay’ın Montauk’ı Neresi?

Ahmet İlhan / Eylembilim’de Aydın Problemi

İsmail Sert / Oğuz Atay’ın Aydın Taifesi

Vefa Taşdelen / Bir Eğitimci Olarak Oğuz Atay: “Otantik” (Sahih) Eğitimin Belirtileri Üzerine

İrfan Çevik / Oğuz Atay’ın Orhan Veli’si

Müge Göncü / Yitmişliğin / Yitirilmişliğin Korkusu

İbrahim Eryiğit / Oğuz Atay’ın Eserlerinde Matematik

Semra Yaman / Oğuz Atay’ın Öykülerinde Yol ve Yolculuk

Serdar Odacı / Tutunamayanlar’da Bir Varoluş Aracı Olarak Medyaya Dair Göstergeler

BETİMSEL YAKLAŞIM

Faruk Uysal / Hangi Oğuz Atay?

İbrahim Demirci / Bir Bilim Adamının Romanı’na İlişkin Notlar

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Şaban Sağlık / Oğuz Atay’ın Günlük’üne Yansıyan Eleştirmen Kimliği

İsa Koyuncu / Oğuz Atay’ın Günlüklerinde Edebiyat Eleştirisi

Sevinç Yıldız / Kurumsal Kimliğin Gölgesinde: Bir Akademisyen Olarak Oğuz Atay

Ali Sali / Bağışlanmayan Tek Suç: Oyunu Fark Etmek

Hacer Yeğin Güneş / Bir Romancının Mühendislik İzleği Üzerine

EMPATİK YAKLAŞIM

Cevat Çapan / Oğuz Atay’a Eylembilim’le İlgili Mektup

Selim İleri / Oğuz Atay İçin

Turan Karataş / Canım İnsanlar! Sonunda, Bana, Bunu da Yaptınız.

Necip Tosun / Oğuz Atay’dan Yazma Dersleri

Mehmet Aycı / Oğuz Atay İçin Kırk Üç Cümle

Ali Necip Erdoğan / 21. Yüzyılın İkinci Çeyreğine Girerken Olric’le Selim Işık’ı Aramak

Handan Acar Yıldız / Turgut’un Yel Değirmenlerini Kim Yaptı?

SORUŞTURMA

Güven Turan

Oğuz Demiralp

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Abdullah Uçman

Beşir Ayvazoğlu

Murat Yalçın

Mesut Varlık



BİBLİYOGRAFYA



İsa Koyuncu / Oğuz Atay Bibliyografyası

Mehmet Can Doğan - Türk Edebiyatının Tutunanı:

“Bugün, Oğuz Atay’ın modern Türk edebiyatının en fazla ilgi gören yazarlarından biri olduğu rahatlıkla söylenebilir. Başta Türk edebiyatı olmak üzere akademinin farklı alanlarında Atay’ın eserleri üzerine yüzlerce lisansüstü tez yapılmış, kitap bütünlüğünde çalışmalar ve sayısız makale yayımlanmıştır. Edebiyat kurumunda saygın bir yeri bulunan Atay’ın eserleri; içerik zenginliği, kurmaca özellikleri, anlatım teknikleri ve çağırıcı çoksesliliğiyle farklı çevrelerin ve farklı okur gruplarının ilgisini çekmektedir. ‘Marka değeri’ hayli yüksek bir yazardır Oğuz Atay. Bu yüzden, kitle kültürüne de hayli çekici gelmektedir Atay ve özellikle Tutunamayanları. Henüz, Gustave Flaubert’in Madam Bovary’sinden üretilen ‘Bovarizm’ gibi bir ‘Tutunamayanlarizm’ kavramı çıkarılamamışsa da kitle kültürünün çevriminde fetişleştirilmiştir.”

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(Hece Dergisi, Oğuz Atay Özel Sayısı, Ocak 2025)