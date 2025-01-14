Oğuz Atay’ı yeniden okuyun

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Oğuz Atay Özel Sayısı’nın içindekileri sıralayacağım:
Mehmet Can Doğan / Türk Edebiyatının Tutunanı
ÇEVRELEYİCİ YAKLAŞIM
İsmet Emre / Oğuz Atay’ın Hayatı
Doğan Hızlan / Oğuz Atay
Enis Batur / Türkiye’nin Ruhu’nu Çağırmak Oğuz Atay’da Ansiklopedizm ve Topografya
Figen Abacı / Oğuz Atay’da Dış Dünya İç Dünya Dolayımı
Kurtuluş Kayalı / Oğuz Atay’ın İki Kıskaç Arasındaki Serüveni
Ali Galip Yener / Oğuz Atay’ın Eserinde Kurmacanın Sınırları ve Kurucu İdeolojinin Tutunması Üzerine Notlar
Cemile Odunkıran / Oğuz Atay’ın Metinlerinde Oyunbazlığın Tarihi, Tarihin Oyunbazlığı
Emel Aras / Oğuz Atay Dönemeci Bize Ne Söyler?
Necmettin Turinay / Selim’in ve Turgut’un Zaferi
KURAMSAL YAKLAŞIM
Romanlar Üzerine
Hakan Sazyek / Tutunamayanlar Modernist mi, Postmodernist mi?
Yalçın Armağan / Tutunamayanlar’da Biyografi Vaadi
Cafer Şen / Oğuz Atay’ın Eserlerinde Sahip Olunamayan Kaybın Arzusu; Kaybın Görüngüsü
Birsen Karaca / Oğuz Atay’ın Dostoyevski ile Kurduğu Sanat Bağı: Dostoyevski’nin Yarattığı
“Hayalperest” Tipinin Parodisi
Öyküler Üzerine
İbrahim Şahin / “Aramızda Fark Mesafe Ayrılık Yoktur”: Muğlaklığın Hazzı
Ayşe Demir / Oğuz Atay’ın Soruları
Nurseli Gamze Korkmaz / Bir Mektup’luk Zamanı Ölçmek: Oğuz Atay’ın “Bir Mektup” Adlı Öyküsünde Zaman Kategorisinin Analizi
Sercan Ceylan / Politik Söylemin Postmodernist İronisi: Oğuz Atay’ın “Tahta At” Öyküsünde Politik Kurgu
Zeynep Tek / “Unutulan” Adlı Hikâye Üzerine Aksi Okumalar
Çağla Akar / Bir Suçluluk Sarmalı: Korkuyu Beklerken
Ayşe Sandıkkaya Aşır / Korkuyu Beklerken’de Karakter ve Karakterizasyon
Tiyatro Metni Üzerine
Esra Dicle / “...Bir Oyun Gibi Koyalım Meselemizi...” Oyunlarla Yaşayanlar’da
Modernleşme ve Toplumsal Cinsiyet Meselesi
ELEŞTİREL VE ÇÖZÜMLEYİCİ YAKLAŞIM
Enis Batur / “Amma Hikâye”
Mehmet Can Doğan / Şiirin Parodileşmesi
Bâki Asiltürk / Kötü Yazılmış İyi Bir Roman: Tutunamayanlar
Aslıhan Keleş Kurtoğlu / Postmodernizmin Tüm Açmazlarıyla Tehlikeli Oyunlar’ı Yeniden Okumak
Mustafa Kurt / Oyunun Ciddiyeti: Oyunlarla Yaşayanlar
TEMATİK YAKLAŞIM
Mehmet Narlı / Tutunan Babadan Tutunamayan Oğula
Özgür Taburoğlu / Oğuz Atay’ın Kapalı Mekânları
Dinçer Apaydın / Oğuz Atay’ın Montauk’ı Neresi?
Ahmet İlhan / Eylembilim’de Aydın Problemi
İsmail Sert / Oğuz Atay’ın Aydın Taifesi
Vefa Taşdelen / Bir Eğitimci Olarak Oğuz Atay: “Otantik” (Sahih) Eğitimin Belirtileri Üzerine
İrfan Çevik / Oğuz Atay’ın Orhan Veli’si
Müge Göncü / Yitmişliğin / Yitirilmişliğin Korkusu
İbrahim Eryiğit / Oğuz Atay’ın Eserlerinde Matematik
Semra Yaman / Oğuz Atay’ın Öykülerinde Yol ve Yolculuk
Serdar Odacı / Tutunamayanlar’da Bir Varoluş Aracı Olarak Medyaya Dair Göstergeler
BETİMSEL YAKLAŞIM
Faruk Uysal / Hangi Oğuz Atay?
İbrahim Demirci / Bir Bilim Adamının Romanı’na İlişkin Notlar
Şaban Sağlık / Oğuz Atay’ın Günlük’üne Yansıyan Eleştirmen Kimliği
İsa Koyuncu / Oğuz Atay’ın Günlüklerinde Edebiyat Eleştirisi
Sevinç Yıldız / Kurumsal Kimliğin Gölgesinde: Bir Akademisyen Olarak Oğuz Atay
Ali Sali / Bağışlanmayan Tek Suç: Oyunu Fark Etmek
Hacer Yeğin Güneş / Bir Romancının Mühendislik İzleği Üzerine
EMPATİK YAKLAŞIM
Cevat Çapan / Oğuz Atay’a Eylembilim’le İlgili Mektup
Selim İleri / Oğuz Atay İçin
Turan Karataş / Canım İnsanlar! Sonunda, Bana, Bunu da Yaptınız.
Necip Tosun / Oğuz Atay’dan Yazma Dersleri
Mehmet Aycı / Oğuz Atay İçin Kırk Üç Cümle
Ali Necip Erdoğan / 21. Yüzyılın İkinci Çeyreğine Girerken Olric’le Selim Işık’ı Aramak
Handan Acar Yıldız / Turgut’un Yel Değirmenlerini Kim Yaptı?
SORUŞTURMA
Güven Turan
Oğuz Demiralp
Abdullah Uçman
Beşir Ayvazoğlu
Murat Yalçın
Mesut Varlık
BİBLİYOGRAFYA
İsa Koyuncu / Oğuz Atay Bibliyografyası
Mehmet Can Doğan - Türk Edebiyatının Tutunanı:
“Bugün, Oğuz Atay’ın modern Türk edebiyatının en fazla ilgi gören yazarlarından biri olduğu rahatlıkla söylenebilir. Başta Türk edebiyatı olmak üzere akademinin farklı alanlarında Atay’ın eserleri üzerine yüzlerce lisansüstü tez yapılmış, kitap bütünlüğünde çalışmalar ve sayısız makale yayımlanmıştır. Edebiyat kurumunda saygın bir yeri bulunan Atay’ın eserleri; içerik zenginliği, kurmaca özellikleri, anlatım teknikleri ve çağırıcı çoksesliliğiyle farklı çevrelerin ve farklı okur gruplarının ilgisini çekmektedir. ‘Marka değeri’ hayli yüksek bir yazardır Oğuz Atay. Bu yüzden, kitle kültürüne de hayli çekici gelmektedir Atay ve özellikle Tutunamayanları. Henüz, Gustave Flaubert’in Madam Bovary’sinden üretilen ‘Bovarizm’ gibi bir ‘Tutunamayanlarizm’ kavramı çıkarılamamışsa da kitle kültürünün çevriminde fetişleştirilmiştir.”
(Hece Dergisi, Oğuz Atay Özel Sayısı, Ocak 2025)
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