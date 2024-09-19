Öğrenciler, okurlar için bir başvuru kitabı

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İşte Erol Çankaya’nın “Türk Edebiyatının Uzun Yolculuğu” kitabı bu ihtiyacı karşılıyor.
Başlık da şu;
“Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılına Armağan”
Okuduğunuz bir romanı, bir eleştiriyi, bir şiiri, bir öyküyü sindirebilmek için bu çalışma size önderlik yapacaktır.
1- Türkiye’nin Siyasal-Toplumsal Tarihini Edebiyatta İzlemek
Türkiye’de modern edebiyatın gelişimi Osmanlı modernleşmesiyle yakından ilişkilidir. Bu bağlamda modern edebiyatımızın, Tanzimat hareketi ile başlayan Batıcı hayat tarzının edebiyata yansımış bir verimi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu dönemde, siyasal, toplumsal alanlardaki Batıya yönelişte olduğu gibi, modern edebiyatımızda da merkez İstanbul’dur.
2- İstanbul’dan Anadolu’ya
Milli Edebiyat döneminde Türkçülük ve “halka doğru” hareketi ile aydınların ilgisi Anadolu’ya yönelir. Türk edebiyatının İstanbul dışına çıkıp Anadolu kentlerine uzanması Milli Mücadele döneminde hızlanır. Türk Edebiyatındaki bu yöneliş, Cumhuriyet dönemiyle güçlenip İstanbul’un yanı sıra diğer şehirler, bütün bir Anadolu coğrafyası da edebiyatta yer bulmaya başlayacaktır.
3- Türk Edebiyatında Şehir-Tarih-İnsan
Türk edebiyatının uzun yolculuğunda, modern edebiyatımızın yüz yılı aşkın bu yolculuğu siyasal, bölgesel, toplumsal gelişmelerle bağlantılı olarak ele alınmakta, siyasal tarih, sosyoekonomik gelişme, kentleşme gibi etmenlerin Türk edebiyatını ne yönde etkilediği irdelenmektedir.
4- Türk edebiyatının uzun yolculuğu, edebiyatımızın İstanbul’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan dünyaya uzanan uzun yolculuğunu ve bu yolculuğun tarihsel, siyasal ve toplumsal arka planını daha iyi anlamak için yararlı bir çalışma.
İçindekiler
BÖLÜM I
Türk Ulusçuluğun Doğuşu ve Kültürel Araçları
Tanzimat, Türkçülük, Türk Ocakları
Cumhuriyet, Halkçılık, Halk Evleri
Türk Ocakları’ndan Halk Evleri’ne
Köy Enstitüleri ve Köy Edebiyatı
Folklora Toplumcu Yaklaşım
“Milli Şef” Dönemi
1960’lardan 1980’lere
BÖLÜM II
Türkiye’de Modern Edebiyatın Gelişimi ve Anadolu’ya Açılması
Tercüme Odasında Doğan Türk Edebiyatı
Milli Edebiyat ve Halka Doğru
Cumhuriyetin Köy Dâvâsı
“Memleket Edebiyatı”nda Anadolu
Edebiyat Anadolu’ya Açılıyor
BÖLÜM III
Türk Edebiyatında Ankara: Bir Orta Anadolu
Kasabasının Siyasal Etkenlerle Değişimi
Bir Ulus Devlet Kurma Mekânı Olarak Ankara
Yeni Bir Ülke, Yeni Bir Başkent, Yeni Bir Edebiyat Ankara Sahnesi’nin Ardındakiler
1940’lar: “İnkılap Heyecanı” Sönüyor
1950 Sonrası, Çok Partili Siyasal Yaşam ve
Ankara
1970’ler: İlk Cumhuriyet Kuşağı İşbaşında “Ankara Edebiyatı”
BÖLÜM IV
Payitahttan Metropole: Türk Şiirinde İstanbul
Payitaht İstanbul ve Divan Şiiri
19. Yüzyılda İstanbul’un Büyük Değişimi
Cumhuriyet Döneminde İstanbul
19. Yüzyıl Paris’inden, 1950 İstanbul’una
1970’lerden 12 Eylül’e Siyasallaşma ve Şiir
1980’lerden 2000’lere İstanbul Şiiri
BÖLÜM V
Türk Edebiyatında Çukurova: Çukurova’da
Tarih, Toplum, İnsan
19. Yüzyılda Osmanlı’nın Çukurova’yı Fethi
Cumhuriyet Dönemi Başlarken
Bereketli Topraklar Üzerinde Ekmek Kavgası
1945 Sonrası: Demokrasi Rüzgârları
Demokrat Parti ve “Traktör Devrimi”
Bir Türkiye Modeli Olarak Çukurova
Bereketli Toprakların Yazınsal Tarihi
BÖLÜM VI
Türk Edebiyatının Uzun Yolculuğu
Türk Edebiyatın Başkenti, İstanbul
Edebiyat Anadolu’ya Açılıyor!
Ankara, Yeni Edebiyata Nasıl Yansıdı?
Cumhuriyet ideolojisi ve Yeni Edebiyatın Yönü
1950’ler: Köy Edebiyatı
Yeniden, İstanbul Merkezli Bir Edebiyat
Metropol, Kentleşme ve Aydınlar
1970’ler: Kent ve Birey Edebiyatı
Türk Edebiyatında Paris Tutkusu
Dünyaya Açılan Türk Edebiyatı
Kaynakça
(İmge Kitabevi )
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