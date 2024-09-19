Öğrenciler, okurlar için bir başvuru kitabı

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İşte Erol Çankaya’nın “Türk Edebiyatının Uzun Yolculuğu” kitabı bu ihtiyacı karşılıyor.

Başlık da şu;

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılına Armağan”

Okuduğunuz bir romanı, bir eleştiriyi, bir şiiri, bir öyküyü sindirebilmek için bu çalışma size önderlik yapacaktır.

1- Türkiye’nin Siyasal-Toplumsal Tarihini Edebiyatta İzlemek

Türkiye’de modern edebiyatın gelişimi Osmanlı modernleşmesiyle yakından ilişkilidir. Bu bağlamda modern edebiyatımızın, Tanzimat hareketi ile başlayan Batıcı hayat tarzının edebiyata yansımış bir verimi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu dönemde, siyasal, toplumsal alanlardaki Batıya yönelişte olduğu gibi, modern edebiyatımızda da merkez İstanbul’dur.

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2- İstanbul’dan Anadolu’ya

Milli Edebiyat döneminde Türkçülük ve “halka doğru” hareketi ile aydınların ilgisi Anadolu’ya yönelir. Türk edebiyatının İstanbul dışına çıkıp Anadolu kentlerine uzanması Milli Mücadele döneminde hızlanır. Türk Edebiyatındaki bu yöneliş, Cumhuriyet dönemiyle güçlenip İstanbul’un yanı sıra diğer şehirler, bütün bir Anadolu coğrafyası da edebiyatta yer bulmaya başlayacaktır.

3- Türk Edebiyatında Şehir-Tarih-İnsan

Türk edebiyatının uzun yolculuğunda, modern edebiyatımızın yüz yılı aşkın bu yolculuğu siyasal, bölgesel, toplumsal gelişmelerle bağlantılı olarak ele alınmakta, siyasal tarih, sosyoekonomik gelişme, kentleşme gibi etmenlerin Türk edebiyatını ne yönde etkilediği irdelenmektedir.

4- Türk edebiyatının uzun yolculuğu, edebiyatımızın İstanbul’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan dünyaya uzanan uzun yolculuğunu ve bu yolculuğun tarihsel, siyasal ve toplumsal arka planını daha iyi anlamak için yararlı bir çalışma.

İçindekiler

BÖLÜM I

Türk Ulusçuluğun Doğuşu ve Kültürel Araçları

Tanzimat, Türkçülük, Türk Ocakları

Cumhuriyet, Halkçılık, Halk Evleri

Türk Ocakları’ndan Halk Evleri’ne

Köy Enstitüleri ve Köy Edebiyatı

Folklora Toplumcu Yaklaşım

“Milli Şef” Dönemi

1960’lardan 1980’lere

BÖLÜM II

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Türkiye’de Modern Edebiyatın Gelişimi ve Anadolu’ya Açılması

Tercüme Odasında Doğan Türk Edebiyatı

Milli Edebiyat ve Halka Doğru

Cumhuriyetin Köy Dâvâsı

“Memleket Edebiyatı”nda Anadolu

Edebiyat Anadolu’ya Açılıyor

BÖLÜM III

Türk Edebiyatında Ankara: Bir Orta Anadolu

Kasabasının Siyasal Etkenlerle Değişimi

Bir Ulus Devlet Kurma Mekânı Olarak Ankara

Yeni Bir Ülke, Yeni Bir Başkent, Yeni Bir Edebiyat Ankara Sahnesi’nin Ardındakiler

1940’lar: “İnkılap Heyecanı” Sönüyor

1950 Sonrası, Çok Partili Siyasal Yaşam ve

Ankara

1970’ler: İlk Cumhuriyet Kuşağı İşbaşında “Ankara Edebiyatı”

BÖLÜM IV

Payitahttan Metropole: Türk Şiirinde İstanbul

Payitaht İstanbul ve Divan Şiiri

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19. Yüzyılda İstanbul’un Büyük Değişimi

Cumhuriyet Döneminde İstanbul

19. Yüzyıl Paris’inden, 1950 İstanbul’una

1970’lerden 12 Eylül’e Siyasallaşma ve Şiir

1980’lerden 2000’lere İstanbul Şiiri

BÖLÜM V

Türk Edebiyatında Çukurova: Çukurova’da

Tarih, Toplum, İnsan

19. Yüzyılda Osmanlı’nın Çukurova’yı Fethi

Cumhuriyet Dönemi Başlarken

Bereketli Topraklar Üzerinde Ekmek Kavgası

1945 Sonrası: Demokrasi Rüzgârları

Demokrat Parti ve “Traktör Devrimi”

Bir Türkiye Modeli Olarak Çukurova

Bereketli Toprakların Yazınsal Tarihi

BÖLÜM VI

Türk Edebiyatının Uzun Yolculuğu

Türk Edebiyatın Başkenti, İstanbul

Edebiyat Anadolu’ya Açılıyor!

Ankara, Yeni Edebiyata Nasıl Yansıdı?

Cumhuriyet ideolojisi ve Yeni Edebiyatın Yönü

1950’ler: Köy Edebiyatı

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Yeniden, İstanbul Merkezli Bir Edebiyat

Metropol, Kentleşme ve Aydınlar

1970’ler: Kent ve Birey Edebiyatı

Türk Edebiyatında Paris Tutkusu

Dünyaya Açılan Türk Edebiyatı

Kaynakça

(İmge Kitabevi )