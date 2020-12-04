Ödüllü kitapları alın

Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı’nın, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın desteğiyle düzenlediği 2020 Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri, sağlık tedbirleri nedeniyle sahiplerine tören yapılmaksızın verildi.

Seçici Kurul’un vardığı sonuçlar daha önce yayınlanmıştı.

Roman dalındaki ödüle, ‘Âşıklar Bayramı’nın yazarı Kemal Varol, şiir dalındaki ödüle ise ‘Hayhuy’ isimli kitabıyla Elif Sofya değer görülmüştü. İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nün sahibi ‘At Sancısı’ kitabıyla Elvan Kaya Aksarı olurken, İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü ise ‘Sevgili Kardeşim Ben’ adlı kitabıyla Enes Kurdaş’a layık bulunmuştu.

Ödül kazananlar Attilâ İlhan için ne dediler ?

İletişim Yayınları tarafından yayımlanan ‘Âşıklar Bayramı’ romanı ile 2020 Attilâ İlhan Roman Ödülü’ne değer görülen Kemal Varol, ödülü teslim alırken bakın ne dedi:

“Dünyaya her şeyden önce bir şair olarak bakmış, hepimizin hayatına güçlü bir şairin izlerini bırakmış olan Attilâ İlhan adına verilen roman ödülüne Âşıklar Bayramı’nı layık gören jüri üyelerine çok teşekkür ederim.”

Everest Yayınları’ndan çıkan ‘At Sancısı’ romanıyla 2020 Attilâ İlhan İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü’ne değer görülen Elvan Kaya Aksarı’nın duyguları:

“Bugün oturup bir Türkiye ansiklopedisi tasavvur etsek, hiç kuşkusuz Attilâ İlhan ismine müstakil bir başlık açmak zorunda hissederiz. Onun yazdıkları, aydın kimliği ve mahfuzatı her şeyden önce Türkçe için bir imtiyazdır. Attilâ İlhan adının gölgesinde verilen bir ödüle layık görülmek insanı sadece gönendirmiyor, aynı zamanda kalemin de doğru harfler üzerinde durduğunu ilan ediyor. Bunun için bahtiyarım. Bu kıymetli ödülü kızım Nevra Şiir’e ithaf ediyorum.”

Attilâ İlhan Roman Ödülü Seçici Kurulu