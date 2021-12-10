Nilüfer Belediyesi’nde Gülten Akın anılıyor

Rahmi M. KOÇ Müzesi’nde çocuklar kadar büyüklerin de ilgisini çekecek bir sergi açıldı: ‘Çağlar Boyu Bebek’

Küratör: Serra Kanyak

Kataloğun ilk sayfasında Mustafa Kemal Atatürk’ten bir alıntı:

“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler, hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.”

‘Önsöz’de Rahmi M. Koç, serginin niteliği üzerine bilgi veriyor:

“Batı’da Ortaçağ’da cadılıkla ilgili kullanılan balmumu bebekler varken, Rönesans ile birlikte soylu hanımların moda merakı için yapılan süslü, dantelli elbiseleri olan ahşap bebekler ortaya çıkmış.

Zamanla zanaatkârların geleneksel yöntemlerle elde yaptığı bebeklerin yerini sanayi devrimiyle birlikte fabrikalarda porselen ve plastikten seri üretilen, daha ucuza mal edilen bebekler almıştır. Böylece artık çocuklar eskiye nazaran çok daha fazla bebeğe sahip olabiliyor.

Her milletten, her yaşta, kız olsun, erkek olsun ziyaretçilerimizin merak ve beğeniyle sergimizi gezeceklerini ve bu vesileyle bebekler hakkında pek çok yeni bilgi edineceklerini ümit ediyorum.”

‘Giriş’