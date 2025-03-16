Neyi dinliyorum neyi seyrediyorum

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Solda bir küçük yazı, parçanın adı. Bestecisi kimdir, güfteyi kim yazmıştır?

Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Kucağımda portatif bilgisayarım bilgileri okuyorum.

Türk musikisi konserlerinde bu eksikliğin tamamlanmasını bekliyorum. Eğer programa yabancı bir konuk çağrılmışsa onu tanıtıyorlar.

Batı müziğinde besteci, orkestra hakkında bilgi veriliyor.

Plak satan mağazalarda şimdi LP’ler satılıyor. Genelde hem solist hem besteci hakkında kapaklarda bilgi veriliyor. Devlet Opera ve Bale’nin sanatçıları için de bu yapılamaz mı? Cumhuriyet’in 100. yılında opera bestecilerinin, solistlerin kayıtları yapılamaz mı?

Bu alanda devletin bir çalışmasını bekliyorum.

Yıllar önce Türk edebiyatının önemli yazarları üzerine kitaplar yayımlanıyordu, edebiyat dünyasından bir yazar, bir şair üzerine çeşitli yazılar toplanıyordu. Özel teşebbüs bu tür kitapları yayımlamıyor. Müzisyenler için ise hiçbir girişim yok.

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AKM’de, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın konser verilen her mekânında bu kayıtlar satılmalı. Bir zamanlar gerek AKM’de gerek Aya İrini’de bu satışlar yapılıyordu. Şimdi de yapılmasını öneriyorum.

Ayrıca öğretici konserler dizisinin müzik eğitiminde büyük önemi var. Bu içerikte konserlerin okul çağındaki çocuklar için önemini ve işlevini söylemeye gerek var mı?

Bazı konuları tekrar gerekli bence; tekrar, icatların anasıdır sözünün önemine inanırım. Ionesco bir oyunda bir bölümün anlaşılması için tekrarını şart koşmuştu.

Doğru olup olmadığını zaman gösterecek.

DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER

BUHURİZADE MUSTAFA ITRİ EFENDİ

Bilinen Bilinmeyen Yönleriyle

Takdim

“Sizlere sunduğumuz ve Itri’nin bestelerini içeren bu albüm toplam beş CD’den meydan gelmektedir. İlk dört CD’deki eserler güfteye sahiptir. Beşinci CD ise saz eserlerinden oluşmaktadır. Ünü doğduğu toprakları aşan Itri, klasik Türk musikimizin büyük bestekârlarındandır. Itri’nin bestelediği ‘segâh tekbir’ ve ‘segâh salât’ İslam coğrafyasında bugün hâlâ terennüm edilmektedir. 2012 yılı, Dünya Kültür Miraslarını Koruma kapsamında UNESCO tarafından Itri Yılı ilan edildi. Itri’nin vefatının 300. yılına denk gelen bu yılda, onu ve eserlerini geleceğe taşıma adına ulusal ve uluslararası alanlarda pek çok kıymetli çalışmalara imza atıldı. Biz de bu vesileyle Türk Hava Yolları olarak Itri’nin bugüne dek tespit edilebilmiş tüm eserlerini içeren elinizdeki albümü beğenilerinize sunmaktan mutluluk duyuyoruz.” Kadir Topbaş-İstanbul Büyükşehir.

AYHAN BARAN

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(Piyano: Judith Uluğ)

Şişli Etfal Konseri

- Handel

- Scarlatti

- Bononcini

- Vivaldi, Marcello

- Martini

- Tchaikovsky

- Verdi

- Mozart

- Gonoud

- Saygun

- Tosti

SEDAT ANAR

- Santur

- Osman Kemali Baba Besteleri

- Cismin Ruha Döndü

- Nara Yandım Aşk-ı Pâkinden

- Gönül Ne Dalmışsın

- Osman Kemali Baba Deyişi

- Dem Bu Demdir

- Ya Resulallah

- Rüya

- Ağlasam

- La İlahe İllallah

- Maye-yi İnsan

- Ahenk