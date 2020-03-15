Neden Sema Moritz dinledim

Dinlediğim solistlerin hem estetik gerekçeleri vardır hem de mesleğinin seyrini kaale alırım, öznel beğenimle nesnel kuralları birleştiririm.
Bir de bunlara bir başka ölçüt daha eklerim, şimdiye kadar başka solistlerden dinlediğim bu parçalara katkısı ne olmuş? İcranın fark yaratma oranı ne?
Sema Moritz bu sınavlardan geçtiği için “Vazgeçmem”i beğendim.
Hiç kuşkum yok Kitap Sanat’taki söyleşisini okumuşsunuzdur. Seçim konusundaki özeni buradan öğrenmişinizdir.
“Vazgeçmem”in CD’sinin başındaki yazıyı ben de yazıma aldım:
“Güneş ve ay ve yıldız ve deniz ve toprak ve gökyüzü
Dün ve bugün ve gelecek
Direnmek ve direnç göstermek
Sabır taşına dönerek sabretmek
Ve inancımı inatla koruyarak
Sevincim ve kederim
Ve gözümün yaşı şarkılarım
Ve bana yol gösteren ışık tutan nice nice ustadan
Ve özgürlüğüm
Berlin, İstanbul
Ve
Aşk
Ve canımla eş tuttuğum sevdiklerim
Ben sizden
Vazgeçmem”.
Solisti, sanatçıyı överiz de ardındaki emeklerden söz etmeyiz. Sema Moritz’in CD’sine emek verenlere teşekkür listesini bu anlayışla okudum.
Seslendirdiği parçalar:
Gnossienne No 1
Mavi Liman
Hüzün Zaman Zaman Deli Dalgalarla Gelir
Kuş Olup Uçsam
Sorma
Nasıl Oldu
İzler
Bir Mendil Aldım
Gel Gel
Körlük
CD’deki Cumhur Bakışkan’ın yazısından da birkaç satır almadan olmaz, adeta benim düşüncelerimi özetlemiş:
“Elbette yine göğe bakıp, kuş olup uçsam demeler var mavi limanlara, sorma demeler, gel demeler, gel demeler var. Bir mendille körlükten sıyrıl, gündüzün renklerine kavuşmak isteği var.”
İki besteyi üst üste dinledim.
Biri Kuş Olup Uçsam, diğeri Sorma.
Neveser Kökdeş’in bestesini birçok solistten dinledim, Sorma da öyle.
Hem yenileri dinleyeceksiniz hem de eskileri yeni bir yorumla.
HÜZÜNLE NEŞENİN ARKADAŞLIĞI
CD’nin adını verdiğimde zaten birçok okurumda anılar sökün etmeye başlayacak, hüzün neşe birbirine karışacak:
“ Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu&Zülfü Livaneli
Hasretin İki Yakası”
Şef: Garip Mansuroğlu
Lozan Mübadilleri Vakfı, mübadiller ve çocukları tarafından 25 Mayıs 2001 tarihinde kuruldu. Lozan Mübadilleri Vakfı’nın amaçları ‘Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi’ kapsamına giren mübadillerin kültür, sanat ve folklorik değerlerini korumak, yaşatmak. Yakın tarihimizi ve mübadeleyi bilimsel olarak araştırmak, belgelemek. Mübadillerin geride bıraktıkları insanlık mirası olan kültür varlıklarının korunması için çaba göstermek. Mübadiller ve sonraki kuşaklar arasında sosyal ve kültürel dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak. Türkiye ve Yunanistan halkları arasındaki dostluk, sevgi ve işbirliğini geliştirmek ve barış kültürünün yerleşmesi için çaba göstermek.
Koro için bakın ne yazılmış?
Balkan ezgileri, Rumeli türküleri, Rebetikolar
Koro nasıl oluşmuş?
“Hem zorunlu göçün hüzünlü torunları hem de hüzünlü göçün duyguyla yoğurduğu insanların bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur
LMV Koro ve orkestra şefi Garip Mansuroğlu, İstanbul Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden 2007 yılında mezun oldu. Üniversite yıllarında piyano, gitar ve çello dersleri vermeye başladı. Profesyonel olarak çaldığı bu enstrümanların eğitmenliğine, halen özel okullarda ve bireysel (özel ders) olarak devam etmektedir.
Koro ve orkestra otuz sekiz kişiden oluşmaktadır.
CD’de 18 parça seslendirilmiştir.
Hasretin İki Yakası’nı müzikle yaşayacaksınız.
Her iki CD de Kalan Müzik etiketini taşıyor.
Neden Sema Moritz dinledim
Dinlediğim solistlerin hem estetik gerekçeleri vardır hem de mesleğinin seyrini kaale alırım, öznel beğenimle nesnel kuralları birleştiririm.
Bir de bunlara bir başka ölçüt daha eklerim, şimdiye kadar başka solistlerden dinlediğim bu parçalara katkısı ne olmuş? İcranın fark yaratma oranı ne?
Sema Moritz bu sınavlardan geçtiği için “Vazgeçmem”i beğendim.
Hiç kuşkum yok Kitap Sanat’taki söyleşisini okumuşsunuzdur. Seçim konusundaki özeni buradan öğrenmişinizdir.
“Vazgeçmem”in CD’sinin başındaki yazıyı ben de yazıma aldım:
“Güneş ve ay ve yıldız ve deniz ve toprak ve gökyüzü
Dün ve bugün ve gelecek
Direnmek ve direnç göstermek
Sabır taşına dönerek sabretmek
Ve inancımı inatla koruyarak
Sevincim ve kederim
Ve gözümün yaşı şarkılarım
Ve bana yol gösteren ışık tutan nice nice ustadan
Ve özgürlüğüm
Berlin, İstanbul
Ve
Aşk
Ve canımla eş tuttuğum sevdiklerim
Ben sizden
Vazgeçmem”.
Solisti, sanatçıyı överiz de ardındaki emeklerden söz etmeyiz. Sema Moritz’in CD’sine emek verenlere teşekkür listesini bu anlayışla okudum.
Seslendirdiği parçalar:
Gnossienne No 1
Mavi Liman
Hüzün Zaman Zaman Deli Dalgalarla Gelir
Kuş Olup Uçsam
Sorma
Nasıl Oldu
İzler
Bir Mendil Aldım
Gel Gel
Körlük
CD’deki Cumhur Bakışkan’ın yazısından da birkaç satır almadan olmaz, adeta benim düşüncelerimi özetlemiş:
“Elbette yine göğe bakıp, kuş olup uçsam demeler var mavi limanlara, sorma demeler, gel demeler, gel demeler var. Bir mendille körlükten sıyrıl, gündüzün renklerine kavuşmak isteği var.”
İki besteyi üst üste dinledim.
Biri Kuş Olup Uçsam, diğeri Sorma.
Neveser Kökdeş’in bestesini birçok solistten dinledim, Sorma da öyle.
Hem yenileri dinleyeceksiniz hem de eskileri yeni bir yorumla.
HÜZÜNLE NEŞENİN ARKADAŞLIĞI
CD’nin adını verdiğimde zaten birçok okurumda anılar sökün etmeye başlayacak, hüzün neşe birbirine karışacak:
“ Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu&Zülfü Livaneli
Hasretin İki Yakası”
Şef: Garip Mansuroğlu
Lozan Mübadilleri Vakfı, mübadiller ve çocukları tarafından 25 Mayıs 2001 tarihinde kuruldu. Lozan Mübadilleri Vakfı’nın amaçları ‘Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi’ kapsamına giren mübadillerin kültür, sanat ve folklorik değerlerini korumak, yaşatmak. Yakın tarihimizi ve mübadeleyi bilimsel olarak araştırmak, belgelemek. Mübadillerin geride bıraktıkları insanlık mirası olan kültür varlıklarının korunması için çaba göstermek. Mübadiller ve sonraki kuşaklar arasında sosyal ve kültürel dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak. Türkiye ve Yunanistan halkları arasındaki dostluk, sevgi ve işbirliğini geliştirmek ve barış kültürünün yerleşmesi için çaba göstermek.
Koro için bakın ne yazılmış?
Balkan ezgileri, Rumeli türküleri, Rebetikolar
Koro nasıl oluşmuş?
“Hem zorunlu göçün hüzünlü torunları hem de hüzünlü göçün duyguyla yoğurduğu insanların bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur
LMV Koro ve orkestra şefi Garip Mansuroğlu, İstanbul Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden 2007 yılında mezun oldu. Üniversite yıllarında piyano, gitar ve çello dersleri vermeye başladı. Profesyonel olarak çaldığı bu enstrümanların eğitmenliğine, halen özel okullarda ve bireysel (özel ders) olarak devam etmektedir.
Koro ve orkestra otuz sekiz kişiden oluşmaktadır.
CD’de 18 parça seslendirilmiştir.
Hasretin İki Yakası’nı müzikle yaşayacaksınız.
Her iki CD de Kalan Müzik etiketini taşıyor.