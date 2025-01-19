Müzik ödülleri daha çok olmalı

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İki ödülden söz etmeliyim; biri Leyla Gencer diğeri de Aydın Gün adına yapılan.

Ustalar adına verilen ödüllerin genç kuşak sanatçılara destek vereceği kanısındayım. Şimdi televizyonlarda az da olsa eğitici programlar var. Bu yarışmalarla biz birçok kentteki yetenekleri tanıyoruz. Kazananlara maddi destek verilerek ustalık yolunda adım atmaları sağlanmalı.

Artık gazetelerde müzik eleştirileri pek yayımlanmıyor; eskiden günlük gazetelerde gerek Türk müziği gerek Batı müziği konusunda eleştiriler yayımlanırdı. Sık sık yinelerim; gece konsere gidenler ertesi gün gazetede onun eleştirisini okurlardı. Bu konuda en tanınmış isim de Selmi Andak’tı, çünkü o da bir besteciydi.

İki ünlü keman sanatçımız aramızdan ayrıldı; Suna Kan ve Ayla Erduran. İkisi de unutulmamalı. Ayla Erduran bir süre komşum oldu, onun yanılmıyorsam bir katı ve çok değerli bir kemanı vardı. Onlar adına verilecek böyle bir ödül de gerekli maddi kısmı karşılayacaktır.

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Konservatuvar öğrencileri yaz tatilinde Türkiye’nin çeşitli kentlerinde konserler vermeli. Oradaki gençlerde heves uyandırabilirler.

Müzik dergilerini kaç kişi okuyor, kimler yazıyor, sayısal bilgiye ulaşamadım.

Bazı okurlarım bu merakımı okurken şu görüşü ileri sürerler: ‘Sanat edebiyat dergilerinin bulunmadığı kitapçılarda müzikle ilgili dergiler ne arasın?’

Sanatçılarımız yurtdışında ne yapıyor, orada sanatlarını sürdürenler konusunda sadece Andante’den bilgi alabiliyorum.

Bu sayıda neler var?

Önce kapaktakileri yazacağım; okurun merakını çekmek için:

- Giuseppe Dorizetti’nin Müzik Hatıraları

- Mozart’ın Idomeneo’su

- Handel Aryalarından Damlayan Bir Aşk Hikâyesi; Amour Fou

- Notaların İzinde Emin Adımlarla Ramis Sulu-Menekşe Tokyay’ın röportajı

- Doğumunun 150. Yıldönümünde Fritz Kreisler

- Sessizliği Sesiyle Boyayan Bariton Levent Bakırcı

- Genç Yetenekler İş Sanat Sahnesinde Parlıyor

- Sedef Erçetin (çello) ve Tahir Aydoğdu (kanun) Mozarthaus Sahnesi’nde çaldılar.

DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER

- Buhurizade Mustafa Efendi-Itrî

- Albümün başındaki yazı:

- Öz Musikimizin Bach’ı

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- Prof. Dr. Talat Halman

- Kültür ve Turizm Bakanlığı

- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

- Unesco

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- Sultan Bestekârlar

- Saz Eserleri

- Sultan Korkut

- Gazi Giray Han

- II. Bayezid

- Sultan Murad

- I. Mahmud

- III. Selim

- Sultan Aziz

- Kalan Müzik