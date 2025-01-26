Müzik kitapları ve ansiklopedileri

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Müzik kitaplarını, müzik ansiklopedilerini boşuna aramayın.

Müzik kitabı yayımlayan birçok yayıncı arkadaşım uzun sürede tükenen hacimli kitapları yeniden basamıyorlar.

Kitap dergilerinde de müzik kitaplarına rastlamıyorsunuz. İyi bir dinleyicinin kitaplığında mutlaka bazı temel müzik kitapları bulunmalıdır.

Tutarlı kelimesi sanırım birçoğumuzdan uzak; şimdi kitap mağazalarında LP’ler satılıyor, pikaplar alınıyor. Merak ediyorum hangi bilgiyle bunları dinlerken zevk alıyorlar.

Kitapçılarda eleştirilecek yan çok; magazin dergilerinin hepsini vitrinlerde görüyorsunuz ama edebiyat dergileri yok, önce vitrinlerin dibinde bulunan dergiler şimdi daha da içeriye gidiyor.

Yıllar önce opera tarihine, müzik tarihine dair iyi kitaplar yayımlandı, hiçbirinin baskısı yok. Kültür ve Turizm Bakanlığı artık yayın yapmıyor, yayıncılar bu işin yayıncılara ait olduğunu savunuyorlar ama gerçek bu görüşü desteklemiyor. Evin İlyasoğlu’nun çalışmaları var ama tek kitapla yetinmemeliyiz.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı eskiden yazarlar için anma kitapları yayımlıyordu. Bir yazar hakkında değişik kişiler düşüncelerini bu kitapta bize iletiyorlardı.

Türkiye Yayıncılar Birliği bu konuları gündeme getirmeli, müzik tarihi yok da edebiyat tarihi var mı?

Yabancı müzik dergilerini çok kimse alamıyor.

Müzikle ilgili bilgi almak istiyorsanız tek gideceğiniz yer Arter’in müzik kütüphanesi. Bu eksikliğe değindikçe karşıma interneti çıkarıyorlar.

Batı müziği için de Türk müziği için de özel girişimcilerin yayımladıkları kitapları devlet yüklü miktarda kütüphanelere satın alarak destekleyebilir.

Çeşitli kanallarda Türk sanat müziği çalınıyor, söyleniyor. Onları geç kuşaktan kaç kişi anlıyor.

Nevzat Atlığ’ın yönettiği pazar konserlerinde dinleyiciye eserin sözlüğü verilirdi, anlayarak dinleme diye bir kavramı bilmenizi isterim.

Bu konuyu sürdüreceğim.



DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER



* Beethoven Symphonies

* Simon Rattle

* Wiener Philharmoniker

* Richard Osborne’un üç dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca) yazısı.

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* Erden Bilgen Plays Gallipoli

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* A Rhapsody for Trumpet and Orchestra

* Composed by Gary Daverne

* Moravon Philharmonic-Czech Republic

* Conducted by Peter Polanic

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* Andıkça

* Aylin Şengün Taşçı

* Lem’i Atlı’nın Eserlerinden Seçmeler

* Andıkça Geçen

* Hicaz Kanun Taksimi

* Severim Her Güzeli

* Hastayım Yalnızım

* Son Aşkımı Canlandıran

* Bir Kendi Gibi Zalimi Sevmiş

* Ey Şuh-i Sertab

* Nihavent Kanun Taksimi

* Bin Gül Çıkarırdım

* Nedir A Sevdiğim

* Uşşak Tanbur Taksimi

* Neler Çektim Neler

* O Güzel Gözlerle Bakmasını Bil

* Siyah Ebrulerin Duruben Çatma

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* Anadolu’nun Çağrısı

* Mum Kimin Yanan

* Kerkük Türküleri

* Mehmet Özbek-Abdurrahman Kızılay

* Türk Halk Müziği

* Taç Yapım

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* Müzik Demeti–7

* TRT Türk Sanat Müziği

* Ulus Müzik