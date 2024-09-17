Müzik eşliğinde şehirleri tanımak

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Ben ederim. O şehrin ruhu, zevki müzikte kendini bulur.

Mehmet Kâmil Berse’nin “On Bir Şehrimiz” kitabı bu gerekçelerle ilgimi çekti.

Kitabın girişinde Berse’nin ‘İthafnâme’ ile Recep Garip’in yazdığı ‘Takriz’i (Beğeni), yine Berse’nin yazdığı ‘Şehristan’dan On Bir Şehrimize’ yazıları yer alıyor.

Yazar kitabın özelliğini şöyle tanımlıyor:

“Bu kitabımda ziyaret ettiğim ve kültürlerini, medeniyetlerini, insanlarını tanımaya çalıştığım on bir şehrimizi seçerken nelere dikkat ettiğimi anlamışsınızdır. İstanbul’a olan bağ önemlidir. Bir kısmının İstanbul gibi tarihte payitaht olmuş olmaları çok önemlidir. Bu şehirler bizim şehirlerimizden öne çıkan değerli beldelerimizdir. Şehirlerimizi farklı başlıklarda yazmaya devam edeceğim elbette... On bir şehrimizi takdimimdir.”

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Yazıları okurken, bölümlere özel olarak belirlenmiş şarkılara, karekodları okutarak ulaşabilirsiniz.

İçindekiler:

İthafnâme Takriz (Beğeni) -Recep Garip

Şehristan’dan On Bir Şehrimize

BÖLÜM -1-

Sultanların Şehri: Sivas

Gök Medrese

Şemseddin Ahmet Sivasi

Buruciye Medresesi

Sivas Mektebi Sultanisi

Ulu Cami

İhramcızade İsmail Hakkı Efendi

Sivas’ın Kültürel Yapısı

BÖLÜM -2-

4500 Yıllık Medeniyet Türküsü: Karaman

Karaman Yunus’u da Bağrına Basmış

Karaman’ın Koyunu

Bekir Sıtkı Erdoğan

BÖLÜM -3-

Huzurun Aşkın ve Güllerin Şehri: Konya

Konya Mutfağı

BÖLÜM -4-

Anadolu’nun Ortasında Bir İstanbul Kasabası: Osmancık

Koyunbaba Köprüsü

Bir Köyün Şairi Ceyhuni

Hayırsever Derindere Ailesi

Adatepe

Osmancık Mutfağı

BÖLÜM -5-

Destanlar Yaratan Şiir: Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Şehir ve Edebiyat Kokuyor

Gelip de Bulamamak Var

Maraş’ın Yemek Kültürü

BÖLÜM -6-

Torosların Akdeniz’de Kucaklaştığı Şehir: Mersin

Mersin Sanatçı Yetiştiren Bir Şehir

Zengin Mersin Mutfağı

Adana’dan Tarsus’a Yolculuk

BÖLÜM -7-

Şehirler Şehri: Edirne

Edirne ve Mimar Sinan Eserleri

Şairler Şehri Edirne

BÖLÜM -8-

Olmayasın Şu Beş Beldenin Birinden: İlle de Gürün’den: Gürün

BÖLÜM -9-

Dünyanın En Eski Şehrinde: Gaziantep

Gaziantep’e Deniz Gelmiş!

Gaziantep Mutfağını Yerinde Görmek Başka Güzel

BÖLÜM -10-

Misya’dan Balıkesir’e: Balıkesir

Gönen

Gönen Mutfağı

Balıkesir’in Tarih

Eğitim

Madenler

Sanayi

Tarihi Yapılar

BÖLÜM -11-

Ezelden Marka Şehir: Şanlıurfa

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Her Karesinde Derin Bir Tarih Var

(Seyahatname – Kalem Kitabevi)