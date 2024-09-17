Müzik eşliğinde şehirleri tanımak

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Ben ederim. O şehrin ruhu, zevki müzikte kendini bulur.
Mehmet Kâmil Berse’nin “On Bir Şehrimiz” kitabı bu gerekçelerle ilgimi çekti.
Kitabın girişinde Berse’nin ‘İthafnâme’ ile Recep Garip’in yazdığı ‘Takriz’i (Beğeni), yine Berse’nin yazdığı ‘Şehristan’dan On Bir Şehrimize’ yazıları yer alıyor.
Yazar kitabın özelliğini şöyle tanımlıyor:
“Bu kitabımda ziyaret ettiğim ve kültürlerini, medeniyetlerini, insanlarını tanımaya çalıştığım on bir şehrimizi seçerken nelere dikkat ettiğimi anlamışsınızdır. İstanbul’a olan bağ önemlidir. Bir kısmının İstanbul gibi tarihte payitaht olmuş olmaları çok önemlidir. Bu şehirler bizim şehirlerimizden öne çıkan değerli beldelerimizdir. Şehirlerimizi farklı başlıklarda yazmaya devam edeceğim elbette... On bir şehrimizi takdimimdir.”
Yazıları okurken, bölümlere özel olarak belirlenmiş şarkılara, karekodları okutarak ulaşabilirsiniz.
İçindekiler:
İthafnâme Takriz (Beğeni) -Recep Garip
Şehristan’dan On Bir Şehrimize
BÖLÜM -1-
Sultanların Şehri: Sivas
Gök Medrese
Şemseddin Ahmet Sivasi
Buruciye Medresesi
Sivas Mektebi Sultanisi
Ulu Cami
İhramcızade İsmail Hakkı Efendi
Sivas’ın Kültürel Yapısı
BÖLÜM -2-
4500 Yıllık Medeniyet Türküsü: Karaman
Karaman Yunus’u da Bağrına Basmış
Karaman’ın Koyunu
Bekir Sıtkı Erdoğan
BÖLÜM -3-
Huzurun Aşkın ve Güllerin Şehri: Konya
Konya Mutfağı
BÖLÜM -4-
Anadolu’nun Ortasında Bir İstanbul Kasabası: Osmancık
Koyunbaba Köprüsü
Bir Köyün Şairi Ceyhuni
Hayırsever Derindere Ailesi
Adatepe
Osmancık Mutfağı
BÖLÜM -5-
Destanlar Yaratan Şiir: Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Şehir ve Edebiyat Kokuyor
Gelip de Bulamamak Var
Maraş’ın Yemek Kültürü
BÖLÜM -6-
Torosların Akdeniz’de Kucaklaştığı Şehir: Mersin
Mersin Sanatçı Yetiştiren Bir Şehir
Zengin Mersin Mutfağı
Adana’dan Tarsus’a Yolculuk
BÖLÜM -7-
Şehirler Şehri: Edirne
Edirne ve Mimar Sinan Eserleri
Şairler Şehri Edirne
BÖLÜM -8-
Olmayasın Şu Beş Beldenin Birinden: İlle de Gürün’den: Gürün
BÖLÜM -9-
Dünyanın En Eski Şehrinde: Gaziantep
Gaziantep’e Deniz Gelmiş!
Gaziantep Mutfağını Yerinde Görmek Başka Güzel
BÖLÜM -10-
Misya’dan Balıkesir’e: Balıkesir
Gönen
Gönen Mutfağı
Balıkesir’in Tarih
Eğitim
Madenler
Sanayi
Tarihi Yapılar
BÖLÜM -11-
Ezelden Marka Şehir: Şanlıurfa
Her Karesinde Derin Bir Tarih Var
(Seyahatname – Kalem Kitabevi)
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