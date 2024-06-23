Müzik el kitapları eksiğimiz ve Türk operaları

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Yıllar önce yayınevlerimiz müzik kitaplarını, sözlüklerini yayımlardı. Gerek Türk müziği gerek Batı müziği bestecileri üzerine kısa, özlü bilgiler meraklısının masası üzerinde bulunurdu. İnternetin bu yayınları gereksiz kıldığını söylemek kitabın işlevini küçümsemektir.

Eskiden televizyonlarda konserden önce besteci ve orkestra hakkında bilgi verilirdi. O program da kalktı.

Her tür müzik sözünü biraz açayım.

Bir türkü dinlerken onun yöresini, derleyenini, anonim olup olmadığını öğrenmek isterim.

Türk müziği dinlerken şarkının bestecinin yanı sıra güfte yazarını da öğrenmek gerekir. Üstelik bazı bestelerin güftesini birçok kimse, özellikle genç kuşak anlayamıyor. Bu konuda birkaç kitap bulabilirsiniz.

Rahmetli Nevzat Atlığ’ın koro konserler için dağıtılan broşürlerde bir sözlük vardı.

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Elbet caz müziğini de ihmal ettiğimi sanmayın.

Yıllar önce basılan opera üzerine kitapların baskısı bulunamıyor. Böyle kitapları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın basmasını öneriyorum. Aynı dizide edebiyata, sanata dair kitapların da basılması düşünülmeli.

Müzik eleştirilerine gazetelerde tek tük rastlıyoruz. Tirajların az olduğu zamanlarda gece verilen konserlerin eleştirisini ertesi gün gazetede okuyabilirdiniz.

Gazetelerde, eklerinde pop müzik üzerine bolca yazı bulabiliyoruz.

İlk operayı Atatürk’ün bestelettiğini düşündüğümüzde bugün Türk opera bestecilerinin eserlerinin hiçbirinin sergilenmemesini anlamak mümkün değil. Bunlar yayımlandıkça genç besteciler heveslenecektir.

Elimde çevrilmesini önerdiğim bir kitap var:

Gervase Hughes’un “Fifty Famous Composers.”

Palestrina ile başlıyor, Falla ile bitiyor.

DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER

- Rimsky – Korsakov

Introduction & Wedding March

From The Golden Cockerel

Capriccio Espagnol

- Mussorgsky

Pictures at an Exhibition

(orch. Ravel)

BBC Philharmonic

Conducted by Yan Pascal Tortelier

BBC Music

-Hümeyra

Beyhude

Sadık’a... iç kapak yazısı Selim İleri’nin

“Sevgili Hümeyra,

İnsanın içini sızlatan bir şey var; sesin, çalgılar ve bu şarkılarda. Ben üşüyüp duruyorum, gönlüm acıyor. Gençliğimizden, aşklardan söylüyorsun. Ne olmuşsa olmuş, hepsi kırık, sönmüş hayaller gibi duruyor. Sesin ve çalgılar o kadar diriyken üstelik... Sevgili biricik Hümeyra, seni çok özlemişiz.”

- Beyhude

- Göçtü Gitti

- Yüreğim Var

- Canım Yanıyor

- İncitme Beni

- Olmaz

- Geceyi Neyleyim

- Dans Et

- Debelen

(Ada Müzik)