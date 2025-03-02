Müziği dinlemek değerlendirmek

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Ben böyle müzikten zevk alınacağına inanmıyorum. Müziğin dinlenmesi konusunda bestecilerden, icracılardan epey şey öğrendim. Gerek Türk, gerek Batı müziğini dinleyenler bu konuda bilgi sahibi olmalılar.

Bu konuda yazılmış kitapları okumalı, tarihini bilmeliler.

Nadir Nadi müzik dinlerken başka bir uğraş olmamasını söylerdi, keman çaldığı için bu görüşüne katılıyorum.

Önce keman çalan Nadir Nadi, sonradan nota okumak için karınlı mandolini çalardı.

Ödül kazanan beyin doktoru Prof. Dr. Bülent Tarcan da Aya İrini’deki Müzik Festivali’ne geldiğinde çalınan eseri partisyonundan takip ederdi.

Bir söyleşi yaptığım Cemal Reşit Rey de müziğin nasıl dinleneceğini anlatırken, sevdiği müzisyenlerin icralarından da söz ederdi. Bu adlar arasında öne çıkan isim Samson François idi, birkaç konser için Aya İrini’ye geldiğinde solist yorumlarını arada dinlerdim.

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Ben de amatör bir udi olarak bazı çalışmalar için İstanbul Radyoevi’nin alt katındaki kafeteryaya giderdim. O imkânı bana rahmetli Cüneyd Orhon sağlamıştı. O zaman da notaları Cüneyd Orhon’un Kadıköy’deki fotoğraf stüdyosundan alırdım.

Canlı yayın döneminde stüdyolarda saz ve ses sanatçılarını dinlerdim.

Unutamadığım derslerden biri de besteci Fehmi Tokay’ın olduğu provaydı. Bir bestesinin doğru okunuşunu söylüyordu.

Besteyi hâlâ hatırlarım:

“Terk et beni artık yetişir, sende vefa yok.”

Uzatmaların olmadığını belirtiyordu.

Ses sanatçısına bestecinin eşlik etmesi ailemle gittiğim konserlerde en çok zevk aldıklarımdı.

Küçük Çitlik Parkı’nda Selahattin Pınar’ın bestelerini söyleyen Sabite Tur Gülerman’a tanburuyla eşlik etmesiydi.

Bestecilerin birçoğuyla buluştuğum yer Şamlı İskender nota eviydi.

Selahattin Pınar’ın bazı notalarını orada ona imzalattım. Nuri Halil Poyraz’la da orada karşılaştım.

Tanburi Cemil Bey’in besteleri eski yazı ve Fransızca orada bulunurdu.

Muhsin Ertuğrul evindeki konuşmamızda bir gün bakın ne demişti?

“Bir gün kulağınıza kötü bir müzik çalınır, günün çok dinlenen bir parçasıysa evde çalışırken birden onu mırıldanmaya başlarsınız.”

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Müziğin sevilmesi, yaygınlaşması için de dernekler vardı; bunun en önemlisi Filarmoni Derneği idi.

Müzik ilgi ve bilgi ister, yazımı böyle noktalıyorum.

DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER

- İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu

- Yorumlar

- Albümün başında iki yazı var

- Ayşenur İslam

- Ünal Karakoç

- İki CD’den Oluşuyor

- CD1

- Hekimoğlu

- Seherde Bir Bağa Girdim

- Gelevara Dergisi

- Başındaki Yazmayı

- Dağlara Küstüm

- Arzu Gızım

- Taş Çiçeğim

- Nargile

- Ceyranım

- Şu Fıratın Suyu

- Yaktın Yandırdın

- CD 2

- Halim Yaman

- Bugün Ayın Işığı

- Daime Fikrimde

- Şu Dağlar Kömürdedir

- Allam Allam

- Sunayı da Deli Gönül

- Ezim Ezim Eziliyor

- Leblebi

- Erzurum Çarşı Pazar

- Ben Ağlarım Yane Yane

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- İstanbul’dan Üsküdar’a Yol Gider

- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

- Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

(Ulus Müzik)