Müziğe ihtiyaç duyduğumuz günler

Savaşlar insanın bütün yaşamını altüst eder. Sadece maruz kalanların değil, tanık olanların bile. Gündüz çalışırken bir an unutsanız bile bilinçaltınızda yer eder.
Hiç kuşkusuz müzik biraz olsun bizi teskin eder.
Bu yüzdendir ki savaş dönemlerinde bile konser salonlarına çekerler.
Yugoslavya’daki iç savaş sırasında bir mezarın başında çello çalan bir sanatçı belleğimden hiç çıkmıyor.
Savaş çıkaran liderler savaşı anlatan müzikleri dinlemediler mi, kitapları okumadılar mı?
Savaş çıkaranlar birçok müzisyeni de kendi ülkelerinin bir ferdi olarak görürler.
Hitler, Avusturyalı Mozart’ı Alman vatandaşı olarak göstermek için ne kadar çaba harcadı.
Furtwaengler, Nazi liderlerin önünde orkestra yönettiği için savaştan sonra yargılandı, filmi de yapıldı.
Savaşların ruhlarda yaptığı tahribatı en iyi iyileştirecek şey müziktir.
6 Haziran’da 50. İstanbul Müzik Festivali başlıyor.
Festivalin beğendiğim bir girişimi de şef ve besteci Tan Dun ile şef ve piyanist Thomas Ades’e verdiği eser siparişlerinin Türkiye prömiyerlerine ev sahipliği yapması.
İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı basın toplantısında ne dedi?
“İlk İstanbul Festivali’nden bu yana hem bizlerin hem izleyicilerimizin hem de sanatçıların festivalle ilgili heyecanlarının devam ettiğini görmek bizi mutlu ediyor.
Başta Aydın Gün ve Cevza Aktüze olmak üzere bugüne dek festivale emek veren tüm yöneticilere ve ekiplere de teşekkür ederim.”
Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Hamedi de bir konuşma yaptı.
Birçok mekânda festival konserleri verilecek.
Festivalin ödülleri bu yıl Özkan Manav ve Tan Dun’a sunulacak.
Açılışın AKM Opera Salonu’nda yapılması benim için ayrı bir önem taşıyor, bütün anılarım canlanacak.
İstanbul Semt Şarkıları’nı merakla bekliyorum.
Programın adı: ‘Ey Güzel İstanbul, Benim Sevgili Yârim.’
Hangi besteciler var:
Lavtacı Hristo Ağa
Yesari Asım Arsoy
Refik Fersan
Münir Nurettin Selçuk
Kimler seslendirecek:
Dilek Türkan
İbrahim Suat Erbay
Derya Türkan
Özata Ayan
Mete Aslan
Volkan Erten
Serdar Bişiren
Devrim Ekiz
Festival geleceğin kadın yıldızlarını da destekliyor.
Konser öncesi konuşmalar, dinleyiciler için önemli bir bilgilendirme.
Kimler konuşacak:
Aydın Büke
Zeynep Oral
Evin İlyasoğlu
Ertuğrul Sevsay
Hakan Demirel
Kerem Piker
Feyzi Erçin
Menekşe Tokyay
Belfu Berkol
Büşra Ün
Yeşim Gürer Oymak
Burak Özdemir
Fazıl Say, Nejat Eczacıbaşı’na adadığı yeni eseriyle festivalde.
Ajandama bunları kaydettim.
SAVAŞI OKUMAK
SAVAŞIN kötülüğüne, yıkıcılığına, insan psikolojisinde yaptığı derin tahribata dair pek çok eser yazıldı. Okunup ders çıkarılsa savaşlar tekrar başlamazdı diyeceğimiz pek çok yapıt. Hatırlatmak için kısa bir tavsiye listesi:
Savaş ve Barış – Tolstoy
Silâhlara Veda – Ernest Hemingway
Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok - Erich Maria Remarque
Çanlar Kimin İçin Çalıyor – Ernest Hemingway
Babasız Evler – Heinrich Böll
Moskova – Theodor Plievier
Doktor Jivago – Boris Pasternak
Umut – Andre Malraux
Müziğe ihtiyaç duyduğumuz günler
Savaşlar insanın bütün yaşamını altüst eder. Sadece maruz kalanların değil, tanık olanların bile. Gündüz çalışırken bir an unutsanız bile bilinçaltınızda yer eder.
Hiç kuşkusuz müzik biraz olsun bizi teskin eder.
Bu yüzdendir ki savaş dönemlerinde bile konser salonlarına çekerler.
Yugoslavya’daki iç savaş sırasında bir mezarın başında çello çalan bir sanatçı belleğimden hiç çıkmıyor.
Savaş çıkaran liderler savaşı anlatan müzikleri dinlemediler mi, kitapları okumadılar mı?
Savaş çıkaranlar birçok müzisyeni de kendi ülkelerinin bir ferdi olarak görürler.
Hitler, Avusturyalı Mozart’ı Alman vatandaşı olarak göstermek için ne kadar çaba harcadı.
Furtwaengler, Nazi liderlerin önünde orkestra yönettiği için savaştan sonra yargılandı, filmi de yapıldı.
Savaşların ruhlarda yaptığı tahribatı en iyi iyileştirecek şey müziktir.
6 Haziran’da 50. İstanbul Müzik Festivali başlıyor.
Festivalin beğendiğim bir girişimi de şef ve besteci Tan Dun ile şef ve piyanist Thomas Ades’e verdiği eser siparişlerinin Türkiye prömiyerlerine ev sahipliği yapması.
İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı basın toplantısında ne dedi?
“İlk İstanbul Festivali’nden bu yana hem bizlerin hem izleyicilerimizin hem de sanatçıların festivalle ilgili heyecanlarının devam ettiğini görmek bizi mutlu ediyor.
Başta Aydın Gün ve Cevza Aktüze olmak üzere bugüne dek festivale emek veren tüm yöneticilere ve ekiplere de teşekkür ederim.”
Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Hamedi de bir konuşma yaptı.
Birçok mekânda festival konserleri verilecek.
Festivalin ödülleri bu yıl Özkan Manav ve Tan Dun’a sunulacak.
Açılışın AKM Opera Salonu’nda yapılması benim için ayrı bir önem taşıyor, bütün anılarım canlanacak.
İstanbul Semt Şarkıları’nı merakla bekliyorum.
Programın adı: ‘Ey Güzel İstanbul, Benim Sevgili Yârim.’
Hangi besteciler var:
Lavtacı Hristo Ağa
Yesari Asım Arsoy
Refik Fersan
Münir Nurettin Selçuk
Kimler seslendirecek:
Dilek Türkan
İbrahim Suat Erbay
Derya Türkan
Özata Ayan
Mete Aslan
Volkan Erten
Serdar Bişiren
Devrim Ekiz
Festival geleceğin kadın yıldızlarını da destekliyor.
Konser öncesi konuşmalar, dinleyiciler için önemli bir bilgilendirme.
Kimler konuşacak:
Aydın Büke
Zeynep Oral
Evin İlyasoğlu
Ertuğrul Sevsay
Hakan Demirel
Kerem Piker
Feyzi Erçin
Menekşe Tokyay
Belfu Berkol
Büşra Ün
Yeşim Gürer Oymak
Burak Özdemir
Fazıl Say, Nejat Eczacıbaşı’na adadığı yeni eseriyle festivalde.
Ajandama bunları kaydettim.
SAVAŞI OKUMAK
SAVAŞIN kötülüğüne, yıkıcılığına, insan psikolojisinde yaptığı derin tahribata dair pek çok eser yazıldı. Okunup ders çıkarılsa savaşlar tekrar başlamazdı diyeceğimiz pek çok yapıt. Hatırlatmak için kısa bir tavsiye listesi:
Savaş ve Barış – Tolstoy
Silâhlara Veda – Ernest Hemingway
Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok - Erich Maria Remarque
Çanlar Kimin İçin Çalıyor – Ernest Hemingway
Babasız Evler – Heinrich Böll
Moskova – Theodor Plievier
Doktor Jivago – Boris Pasternak
Umut – Andre Malraux