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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

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Müziğe ihtiyaç duyduğumuz günler

3 Mart 2022

Savaşlar insanın bütün yaşamını altüst eder. Sadece maruz kalanların değil, tanık olanların bile. Gündüz çalışırken bir an unutsanız bile bilinçaltınızda yer eder.

Hiç kuşkusuz müzik biraz olsun bizi teskin eder.

Bu yüzdendir ki savaş dönemlerinde bile konser salonlarına çekerler.

Yugoslavya’daki iç savaş sırasında bir mezarın başında çello çalan bir sanatçı belleğimden hiç çıkmıyor.

Savaş çıkaran liderler savaşı anlatan müzikleri dinlemediler mi, kitapları okumadılar mı?

Savaş çıkaranlar birçok müzisyeni de kendi ülkelerinin bir ferdi olarak görürler.

Hitler, Avusturyalı Mozart’ı Alman vatandaşı olarak göstermek için ne kadar çaba harcadı.

Furtwaengler, Nazi liderlerin önünde orkestra yönettiği için savaştan sonra yargılandı, filmi de yapıldı.

Savaşların ruhlarda yaptığı tahribatı en iyi iyileştirecek şey müziktir.

Müziğe ihtiyaç duyduğumuz günler

6 Haziran’da 50. İstanbul Müzik Festivali başlıyor.

Festivalin beğendiğim bir girişimi de şef ve besteci Tan Dun ile şef ve piyanist Thomas Ades’e verdiği eser siparişlerinin Türkiye prömiyerlerine ev sahipliği yapması.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı basın toplantısında ne dedi?

“İlk İstanbul Festivali’nden bu yana hem bizlerin hem izleyicilerimizin hem de sanatçıların festivalle ilgili heyecanlarının devam ettiğini görmek bizi mutlu ediyor.

Başta Aydın Gün ve Cevza Aktüze olmak üzere bugüne dek festivale emek veren tüm yöneticilere ve ekiplere de teşekkür ederim.”

Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Hamedi de bir konuşma yaptı.

Birçok mekânda festival konserleri verilecek.

Müziğe ihtiyaç duyduğumuz günler

Festivalin ödülleri bu yıl Özkan Manav ve Tan Dun’a sunulacak.

Açılışın AKM Opera Salonu’nda yapılması benim için ayrı bir önem taşıyor, bütün anılarım canlanacak.

İstanbul Semt Şarkıları’nı merakla bekliyorum.

Programın adı: ‘Ey Güzel İstanbul, Benim Sevgili Yârim.’

Hangi besteciler var:

Lavtacı Hristo Ağa

Yesari Asım Arsoy

Refik Fersan

Münir Nurettin Selçuk

Kimler seslendirecek:

Dilek Türkan

İbrahim Suat Erbay

Derya Türkan

Özata Ayan

Mete Aslan

Volkan Erten

Serdar Bişiren

Devrim Ekiz

Festival geleceğin kadın yıldızlarını da destekliyor.

Konser öncesi konuşmalar, dinleyiciler için önemli bir bilgilendirme.

Kimler konuşacak:

Aydın Büke

Zeynep Oral

Evin İlyasoğlu

Ertuğrul Sevsay

Hakan Demirel

Kerem Piker

Feyzi Erçin

Menekşe Tokyay

Belfu Berkol

Büşra Ün

Yeşim Gürer Oymak

Burak Özdemir

Fazıl Say, Nejat Eczacıbaşı’na adadığı yeni eseriyle festivalde.

Ajandama bunları kaydettim.

Müziğe ihtiyaç duyduğumuz günler

SAVAŞI OKUMAK

SAVAŞIN kötülüğüne, yıkıcılığına, insan psikolojisinde yaptığı derin tahribata dair pek çok eser yazıldı. Okunup ders çıkarılsa savaşlar tekrar başlamazdı diyeceğimiz pek çok yapıt. Hatırlatmak için kısa bir tavsiye listesi:

Savaş ve Barış – Tolstoy

Silâhlara Veda – Ernest Hemingway

Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok - Erich Maria Remarque

Çanlar Kimin İçin Çalıyor – Ernest Hemingway

Babasız Evler – Heinrich Böll

Moskova – Theodor Plievier

Doktor Jivago – Boris Pasternak

Umut – Andre Malraux

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