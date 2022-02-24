MSGSÜ, İMÇ’deki eserleri koruma altına aldı

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Üsküdar Kitap Fuarı, 27 Şubat akşamına kadar gezilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın fuarda bir konuşma yaptı ve kitaplarını imzaladı. Kütüphane ve arşivler konusunda şöyle dedi:

“Kitaplarımızın, arşivde olanların ancak 3-5’ini ortaya çıkarabildik. Geleneğin o derinliklerine indikçe gelenek kendisini size daha çok açmaya başlıyor. Her biri bağış kapısı. Yeter ki biz o kapıyı açmayı bilelim. Yeter ki oraya gitmeyi ve o pınardan beslenmeyi bilelim.”

İbrahim Kalın, ‘Gök Kubbenin Altında’ başlıklı bir söyleşi de gerçekleştirdi.

Bu yılın Onur Yazarı Mustafa Kutlu’yu okuduğunuz zaman aynı anda felsefe, sosyoloji, tarih ve elbette sanat okursunuz.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, açılışta yaptığı konuşmada Üsküdar için, İstanbul’un üç eski kıymetli beldesinden biri dedi:

“Üsküdar’da kitap kokusu, Boğaz’ın kokusuna, denizin kokusuna karıştı.”

Kitap imzalayanlar ve imzalayacakların listesi: