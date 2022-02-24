MSGSÜ, İMÇ’deki eserleri koruma altına aldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın fuarda bir konuşma yaptı ve kitaplarını imzaladı. Kütüphane ve arşivler konusunda şöyle dedi:
“Kitaplarımızın, arşivde olanların ancak 3-5’ini ortaya çıkarabildik. Geleneğin o derinliklerine indikçe gelenek kendisini size daha çok açmaya başlıyor. Her biri bağış kapısı. Yeter ki biz o kapıyı açmayı bilelim. Yeter ki oraya gitmeyi ve o pınardan beslenmeyi bilelim.”
İbrahim Kalın, ‘Gök Kubbenin Altında’ başlıklı bir söyleşi de gerçekleştirdi.
Bu yılın Onur Yazarı Mustafa Kutlu’yu okuduğunuz zaman aynı anda felsefe, sosyoloji, tarih ve elbette sanat okursunuz.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, açılışta yaptığı konuşmada Üsküdar için, İstanbul’un üç eski kıymetli beldesinden biri dedi:
“Üsküdar’da kitap kokusu, Boğaz’ın kokusuna, denizin kokusuna karıştı.”
Kitap imzalayanlar ve imzalayacakların listesi:
Oysa birçok şarkının güftesini yazanlar bu türde çok tanınmış, çok bilinen şairlerdir.
İyi bir müzik dinleyicisi olan eski bir dostum geçen gün bir şarkının güftesi konusunda benim araştırma yapmamı istedi.
Söz konusu şarkı: ‘Gidelim Göksu’ya bir âlem-i âb eyleyelim’
Bestecisi Lavtacı Hristo. A. Mahir Özkılıç’ın ‘Bir Şarkıdır Yaşamak, Güftelerimiz’ kitabında güftenin Yahya Kemal Beyatlı’ya ait olduğu yazılı.
Kürdîli şarkının güftesinin tamamını ise Dr. Mesut Ersönmez’in ‘Güftelerin Dili’ (Pagos Yayınları) kitabından aldım:
Şarkının güftesini okuyalım:
Önemli bir eğitim kurumunun tarihi orada öğretmenlik yapanları da, okuyanları da içerir. Önder Kaya’nın ‘Dünyanın Tam Orta Yerinde Robert Kolej-İmparatorluktan Cumhuriyete Bir Okulun Tarihi’ kitabı bu gerekçelerle ilgimi çekti... Önder Kaya giriş yazısında kitabın düzeni üzerine bilgiler veriyor:
Dünyanın Tam Orta Yerinde Robert Kolej
İmparatorluktan Cumhuriyete Bir Okulun Tarihi
Önder Kaya
Kronik Yayınları
“Robert Kolej denince akla biraz karışık bir miras geliyor. Öyle ki bu mirasın içinde sadece Robert Kolej yok. Amerikan Kız Koleji, Robert Kolej Yüksek Okulu, Amerikan Hastanesi, Amiral Bristol Hemşire Okulu ve tabii ki Boğaziçi Üniversitesi var. Çalışmada bu mirası elverdiğince yansıtmak istedim. Kaleme aldığım elinizdeki kitabın içeriği incelenecek olursa, ağırlıklı olarak 1863-19871 yılları arasına odaklanıldığı hemen fark edilecektir. Bunun en temel nedeni, bünyesinde pek çok okul barındıran kolejin bu tarihte karma bir liseye dönüşmesidir. Kitabın sadece Robert Kolej camiasına değil genel okur kitlesine hitap etmesini hedefledim. Bundan dolayı okuru çok ilgilendirmeyeceğini düşündüğüm ayrıntılara ve teknik konulara girmemeye çalıştım.”
Okulun eğitmenleri arasında pek çok ünlü isim vardı:
Bu adların başında İbrahim Çallı gelir.
İzmir’de Folkart Gallery’de kapsamlı bir sergisi açıldı. Proje direktörlüğü ve editörlüğünü Fahri Özdemir üstlendi.
Hangi kentte yaşarsanız yaşayın, hafta sonunu kültürel etkinliklere ayırmanızı salık veririm. Bir hafta boyunca rutin çalışmanıza renk getirir.
Serginin ve kataloğun başlığı: ‘Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı.’
Kataloğun iç sayfasında Fernand Cormon’un bir yargısını okuyoruz:
“Bu çocuk (İbrahim Çallı) başladığı gibi bitirirse, beşerin en büyük sanatkârı olur.”
İkinci sayfada
İki yıl aradan sonra ilk kitap fuarının Adana’da açılması ayrı bir önem taşıyor.
Çukurova Kitap Fuarı kimlerden, hangi kuruluşlardan destek alıyor:
Adana Valiliği
Adana Büyükşehir Belediyesi
Çukurova Fuarcılık A.Ş.
Tüyap Fuarcılık İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop, kitap fuarları üzerine ne diyor?
“İki yıllık bir aradan sonra kitapseverlerin beklediği müjdeyi vermek istiyoruz. Tüyap Fuarcılık Grubu olarak kitap fuarlarını yeniden düzenleyecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu yılki ilk kitap fuarımız Adana’da gerçekleşecek, ardından bir sonraki ay ise Bursa’da katılımcılarımızı okurlarla buluşturacağız, Tüyap olarak kitap fuarlarının yeri bizde çok ayrı. Ülkemizin kültürel gelişimine yatırım yaptığımız önemli bir platform olarak görüyoruz.”
Bir zamanlar saygın bir dostum için CD ve LP seçerken, mevsimleri, dinlenilen saatleri düşünmüş, ona göre bir liste yapmıştım.
Eskiden birçok otelde hafif yemek müziği diye bir ayrım vardı. Bir keman ve bir piyanodan, bazen de piyano, keman, çellodan oluşan bir grup otel lobilerinde çay saatinde çalarlardı. Şimdi de devam ettiren yerler var.
Eski Park Otel ve The Marmara’da bu tür müziği çok dinledim. O solistlerin CD’leri de çıktı.
Meyhanelerde ise romanlar sanatlarını icra ederler ya da pikap çalardı.
Bana da bir müzik sponsoru DJ’lik önermişti.
Başımdan geçen bir olayı size iletmeliyim.
Antalya’da Belek’te verilen bir opera konserine gittiğimde, kaldığım bir otelin yemek salonunda zengin bir klasik CD arşivi gördüm. Otelin müdürü Alman, eşi de Türk’tü.
Asansör müziği çalıyordu.
Edebiyat tarihi, zamanında ünlenmiş ama sonra unutulmuş birçok şairi sayfalarında gizler.
Oysa şiirimizin tarihinde onlar çok okunmuş, yenilikler yapmış, öncülüğü üstlenmişlerdir.
Bâki Asiltürk’ün ‘Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri’ kitabını okurken gözlerimin önünde o şairlerin hem kendileri hem şiirleri canlandı.
Benim ithaflara düşkünlüğümü okurlarım bilir. Asiltürk kitabını bakalım kimlere ithaf etmiş:
“Bu kitabı zor ve kapalı salgın günlerinde hayatımıza kattıkları cıvıltılar için, sevgili kızlarım Şiir Nisan ve Eylül Öykü’ye ithaf ediyorum.”
Önsöz’de neyi niçin yazdığını açıklıyor Asiltürk: “Cumhuriyet dönemi Türk şiiri, kendine özgü yenilikler taşımakla beraber, başlangıcı 19. yüzyıl ortalarına inen batılılaşma/yenileşme sürecinin sonuçlarından biri olarak ele alınmalıdır.
“Elinizdeki kitap, 20’nci yüzyılın başından 1950’lere dek olan süreçte Türk şiirinde görülen hareketleri, dergiler çevresinde yaşanan yenilik çabalarını, kişisel çıkışları, dönemlere ayırarak inceleme amacına yönelik bir çalışmadır. Her dönem veya anlayış, öncelikle yaratıcı/öncü şairler sonra da takipçiler üzerinden işlenmiştir.”
Kitabın sayfa düzenlenmesini tanıtmalıyım önce:
Günümüz Türkiye coğrafyasında Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde, Hasan Dağı ile Melendiz Çayı arasında yer alan Aşıklı Höyük, Orta Anadolu’nun en eski köyü. 10 bin beş yüzyıllık tarihe sahip Aşıklı Höyük, avcı toplayıcı dönemden yerleşik tarım düzenine geçişin hemen her aşamasının izlenebildiği bir kazı alanı.
İlk beyin ameliyatının yapılması, koyun ve keçinin ilk kez evcilleştirilmesi gibi pek çok ilkin de yaşandığı bir arkeolojik yerleşim yeri olmasıyla dikkat çekiyor.
Kazı çalışmalarının 32 yıldır devam ettiği Aşıklı Höyük’ün tarihi henüz keşfedilmeyi beklerken, kazı çalışmalarını desteklemek, kültürel mirasın özellikle yerel halk tarafından benimsenmesini ve korunmasını sağlamak ve kazı alanının tanınırlığını artırmak için çalışan ‘Aşıklı Höyük Dostları Derneği’nin çabalarıyla 10 bin beş yüzyıllık tarih sanatla buluştu.
BEŞ ÜLKEDEN 13 SANATÇININ ESERİ
‘KAZI İzleri’ sergisinde Türkiye, İngiltere, İspanya, ABD ve Kolombiya’dan sanatçıların ürettiği eserler yer alıyor.
Fırat Arapoğlu ve Gary Sangster küratörlüğünde hazırlanan sergide yer alan eserler, sanatçıların Aşıklı Höyük kazı alanındaki deneyimlerinin izlerini taşıyor.
Sergideki sanatçılar:
Kâğıt krizi birçok derginin yayına ara vermesini mecburi kılmıştır.
Zora giren dergilerin durumunu, yöneticilerin aldığı kararları İhsan Yılmaz’ın Kültürazzi köşesinde okudum. Dergilerin bazıları okurlarını abone olmaya çağırmaktadır. Şimdiye kadar edindiğim tecrübeler abonelik sisteminin etkili, kurtarıcı bir yöntem olmadığını göstermiştir.
İki neden saptadım.
Birincisi, okurumuz ileriye dönük bir program yapmaya alışık değil.
İkincisi, abone olduğu derginin kapanacağı kuşkusu. Pandemi koşullarında engelleyici bir neden daha ortayı çıktı. Kargo fiyatlarının yüksekliği. Bir yayıncı arkadaşım söyledi, 10 liralık bir derginin ulaştırma gideri 17 liraymış.
Dergi dağıtım ağının zayıflığını da gündeme getirmeliyim. Birçok büyük yayınevinde dergi satılmıyor, oysa bir kitabevinin kâr dışındaki işlevini de unutmaması gerekir.
Acaba dergi çıkaranlar, ortak bir dağıtım birliği mi kursalar... Bu yolla kitabevlerini zorlayabilirler mi? Eğer bir çözüm bulunamazsa, ekonominin doğal seyrine bırakılırsa, dergiciliğin yeniden doğması olanağı ortadan kalkar.
2021’DE ŞİİR
Düğünlerin, toplantıların, okul çaylarının tangoları ses belleğimizin derin bir yerinde yaşıyor.
İlk aklıma gelen bakın hangi tangoydu?
‘Papatya gibisin beyaz ve ince’, söz ve müzik Necdet Koyutürk.
Şimdi öyle mi bilmiyorum, düğün törenlerinin başlangıç tangosu ‘La Comparsita’ idi, dünyada böyle değilmiş.
Dinlediklerimi sıraladım, Seyyan Hanım’dan Zehra Eren’e, Necip Celâl Andel’den, Necdet Koyutürk’e, Fehmi Ege’ye bir tango turu yaptım. Türkçe tangoların en tanınmış solisti Şecaattin Tanyerli idi.
Anadolu Sigorta’nın çıkardığı ‘Türkçe Altın Tangolar - Bir Ömür Tango’.
‘Necdet Koyutürk’ün anısına - Üstada Saygıyla’ CD’lerinin üzerinde Esin Engin & Erdener Koyutürk adları yazılı.
İstanbul Radyosu’nda pazar günleri öğle vakti Arjantin tangolarını dinlerdim.
Bir şehrin, bir semtin, bir mahallenin ruhunu öğrenmek istiyorsanız mutlaka onunla ilgili bir edebiyat metnini okumalısınız.
Işık Öğütçü’nün önsözüyle ‘Orhan Kemal’in ‘İstanbul İstanbul’ kitabını salık vereceğim.
Orhan Kemal, İstanbul’un birçok kenar semtini insanıyla bize anlattı.
Sabahları Nuruosmaniye’den Cağaloğlu’na ya da Nuruosmaniye’den Kapalıçarşı’ya gidenler onu İkbal Kahvesi’nde görürlerdi. Hepimiz oradan geçerken adeta Orhan Kemal’e saygılarımızı sunmak için uğrardık. İşyerine giderken devamlı uğrayanlardan biri de Edip Cansever’di.
İkbal Kahvesi hakkında bilgi edinmek isteyenler Nurer Uğurlu’nun ‘İkbal Kahvesi’ kitabını okumalıdır.
Öğütçü, İstanbul’la ilgili öykülerden 34 tanesini seçmiş, böylece İstanbul’un 34 numarasına da bir gönderme yapmış.
Kapak ve iç illüstrasyonlarda Can Ersal imzası var.
Yıllar önce Orhan Kemal’le Ferit Öngören’in ‘İstanbul’dan Çizgiler’ kitabı yayımlanmıştı.
Elli yıl öncesinin İstanbul’daki kültür ortamını bilenler, İKSV’nin sanatın her dalına getirdiği yenilikleri içten bir duyguyla övecektir.
Yazları bahçelerde Türk müziği solistleri söylerdi. Ancak kışın Saray Sineması’na Filarmoni Derneği’nin çabalarıyla getirilen yabancı solistleri dinleyebilirdik.
Tepebaşı ve Küçük Çiftlik Parkı vardı. Bir de Cağaloğlu’nun aşağısında Çifte Saraylar.
1972 yılında ilk İstanbul Festivali basın toplantısı. Cevad Memduh Altar (soldan), Ercümend Berker, Muharrem Nuri Birgi, Turizm Genel Müdürü Cengiz Altuğ, Nejat Eczacıbaşı, Basın Yayın Genel Müdürü Altemur Kılıç.
Batı müziği dinlenilecek bir yer yoktu.
Nejat Eczacıbaşı, kuşağının tanık olduğu eksikliğin farkına varıp öncülüğü üstlendi. Birçok kişiyi de ikna etmeyi başardı.
Benim gibi her yıl özellikle Müzik Festivali’nin konserlerini kaçırmayan biri, anılar dosyasının kapağını açınca seçme zorluğuna düşüyor.
‘Yalçın Gökçebağ - Yaşam Sanatı’ kitabı yayımlandı.
Sunuş, Aynur Pehlivanlı – Zerrin Özdemir Çolak imzasını taşıyor. Kitabın yayıncısı: Armoni Sanat Galerisi.
Mutlaka okunması gereken bölüm başlıkları:
Yalçın Gökçebağ Yaşam ve Sanatı – Önder Şenyapılı
Yalçın Gökçebağ’ın Resimleri – Zafer Gençaydın
Türk Resminde Yalçın Gökçebağ – M. Zahit Büyükişleyen
Anadolu Düşlerinin Ressamı Yalçın Gökçebağ Üzerine –
Pandemide evden çıkmadan ben de çok çalıştığım için aramızda bir akrabalık görüyorum.
Wolfgang Amadeus Mozart’ın (27 Aralık 1756 – 5 Ocak 1791) Don Giovanni’sini dinlediğim kayıt:
Şef: Lorin Maazel
Söyleyenler:
- Ruggero Raimondi
- John Macurdy
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Antolojiler okura edebiyat çeşitliliği sunar. Çeşitli çiçeklerin yer aldığı bir bahçeye girersiniz, hepsinin ayrı bir görüntüsü, kokusu vardır.
Bu kış gecelerinde şiir antolojisini tavsiye etmenin en doğru seçim olduğu kanısındayım.
Türk şiir antolojilerini okumuşsunuzdur, her şiirseverin evinde birkaç tane vardır.
Peki, dünya şiirinden kimleri beğenirsiniz?
Edebi bir gezintiye çağırıyorum sizi.
Dünyanın En Güzel 100 Şiiri
Halil Gökhan
Bizim gibi ülkelerin yöneticileri de insanları da kışın koşullarına alışık değillerdir.
Yolların açılmayışının başlıca nedenlerinden biri de otomobillerini yolda bırakıp, kilitleyip eve gidenler.
Kayak merkezlerinde bulunanlar, sıcak odada televizyon başında vakit tüketenler acaba kar için ne düşünüyorlar...
Okudukları gazeteyi onlara ulaştıranların çektikleri konusunda bilgileri var mı, merak ediyorlar mı?
Her kar yağışı bana Trakya’da habere giderken otomobil içinde donup hayata veda eden arkadaşlarımı anımsatır.
Her kar yağışında arkadaşlarım işlerinin başında uykusuz geceler geçirirlerdi. Pazartesi günü ve akşamı da sabahladılar.
Peki hiç mi kar edebiyata yansımadı mı?
Ben büyük şehirler dışındaki girişimlere, etkinliklere, müzelere çok önem verir, onları desteklerim.
İyi sanatçı Hüsamettin Koçan’ın “Baksı Müzesi” benim için böyle bir serüvendir. Koçan, bir sanatçı olarak kendi yarattıkları ekseninde bir yaşam sürdürebilirdi, bunca çabayı göstermesine de gerek yoktu.
Baksı Müzesi’nin açılışının ilk gününe gittiğimde, Ahmet Kutsi Tecer’in ‘Orda Bir Köy Var Uzakta’ şiirindeki dizeler aklıma düşmüştü. Oysa Tecer birçok köyü gezmiş, Anadolu’nun kültürünü, Âşık Veysel’i bize tanıtmıştı.
İlk çalışmalar, bir büyümenin çabasını simgeliyordu.
Yıllar sonra TÜYAP Kitap Fuarı’nda Baksı standında, Murat Yeşilyurt’un drone’la çektiği panoramik duvar panosunu gördüğümde müzenin geldiği yeri iyice fark ettim.
Baksı bir müze değil, bir bölgenin kaderini değiştiren bir kuruluş. Sergiler açılıyor, konserler veriliyor. Orada yaşayanlar müziğiyle, resmiyle, kültürüyle sanat gündemini takip edebiliyorlar. Müze için İstanbul’da yapılan pek çok toplantıya katıldım. Müzeye destek için sergiler açıldı, genç ressamlar oraya giderek atölye çalışmaları yaptı.
Sanatın ekonomiyle ilişkisini unutmamalıyız. Müze çatısı altında yörenin kadınlarının yaptığı geleneksel dokumalar çağdaş tasarımlarla ürün haline döndü ve ekonomik bir katkı sağlandı.
Sasa’nın serüvenini okuyalım. Bir sanatçının çalışmalarının tarihi beni her zaman ilgilendirmiştir.
“İki yıl önce Kalan Müzik ve Hasan Saltık’la yollarımın kesişmesiyle çocukluk hayalim ve bugüne kadarki bütün müzikal birikimimi dinleyicilerimle buluşturma fırsatı yakaladım. Hasan abinin vakitsiz kaybı kolumu kanadımı kırılmış hissettirmişken sevgili Nilüfer abla ve Helin’in tekrar bana kol kanat germesiyle kayıtları Hasan abinin bıraktığı yerden hep beraber bütün güzel duygularla tamamladık.
Düzenlemeleri ve yönlendirmeleriyle yorumuma ve duyguma değer katan değerli aranjör büyüklerim, üstatlarım, arkadaşlarım, hocalarım Erdal Erzincan, Cumhur Bakışkan, Engin Arslan, Ali Ekber Kayış, Ömer Avcı, Merih Aşkın, Coşkun Karademir, Murat Çorak, Levent Güneş, Nebi Demirel’e ve bu albümde emeği geçen herkese teşekkürler.
‘Sızı’nın çağrıştırdıkları:
İncecik değer, için için dokunur. Ağlatmaz da kimi tebessüm ettirir, kimi nefesini keser. Şaşarsın.
Sızı, ruhuna değmiş olan her şeyin yüzünde yansımasıdır. Bakarsan görürsün.
Dile vuran ezgidir, dinlersen duyarsın.
Liseden beri okuduğumuz bir isim: Tevfik Fikret. Yalnız edebiyat dünyasında değil, siyasette de farklı görüşlerin odağı. Karşıtları da, onaylayanları da onu ilgi çekici kılıyor. Peki, eski kuşak onun için neler yazdı, yeni kuşak onun eserlerini nasıl yorumladı?
Turgut Çeviker’in hazırladığı ‘Tevfik Fikret’ kitabı zengin görsel malzeme içeriğiyle onu tanımanızı sağlayacak. Edindiğiniz bilgilerle zor da olsa nesnel bir karara varacağınızı umuyorum. Hayatını ve eserlerini taraf tutmadan değerlendirirseniz bu kitap da amacına ulaşmış demektir.
Tevfik Fikret
Turgut Çeviker
KÜY (Koç Üniversitesi Yayınları)
Kitabın hemen başındaki dörtlüğü onun kişiliği konusunda bir izlenim verecektir:
“Kimseden ümmid-i feyz etmem, dilenmem perr-ü bal
Kendi cevvim, kendi eflâkimde kendim tâ’irim
MSGSÜ, İMÇ’deki eserleri koruma altına aldı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) bugün saat 11.00’de İMÇ’de yapılacak bir törenle İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’nda (İMÇ) bulunan sanat eserlerinin koruma altına alınacağını açıklayacak.
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi imzalı yazı girişimi özetliyor:
“Türk sanatının 9 seçkin eseri 55 yıldır İMÇ’de hayatımıza değer katarken çok yıprandı, çok hırpalandı.
Ve şimdi sıra bizde.
Eren Eyüboğlu’nun, Füreya Koral’ın, Sadi Diren’in, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun, Kuzgun Acar’ın, Nedim Günsür’ün, Yavuz Görey’in, Ali Teoman Germaner’in elinden çıkmış birbirinden kıymetli seramiklerin, heykellerin, mozaiklerin elli beş yıllık yorgunluğunu gidermek, zamanın izlerini silmek, daha çok yaşamalarını sağlamak için sıra bizde.
Geçmişi yüzyıllara dayanan arasta ve kapalı çarşı geleneğimizin çağdaş bir örneği olan İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ), modern Türk mimarisinin en önemli yapılarından biridir.
1950 ortalarına doğru şehrin giderek büyümesiyle birlikte Sultanhamam çevresindeki manifaturacılar, artan iş hacimlerine bağlı olarak yeni bir mekân arayışına girerler.
Dönemin İstanbul Belediye Başkanlığı’nın kendilerine Fatih semtindeki bu bölgeyi teklif etmesi üzerine, Manifaturacılar Kooperatifi tarafından parsel satın alınır ve ihtiyaca uygun çağdaş bir çarşı tasarımı için 1960 yılı başında yarışma açılır.
Yarışmayı Doğan Tekeli, Sami Sisa ve Metin Hepgüler’den oluşan mimar ekibinin projesi kazanır.
Bozdoğan Kemeri’nin altından Haliç’e uzanan, birbirine eklenerek aşağı doğru akan bloklardan oluşan bu proje, çevreyle sağladığı uyumla İstanbul’un topografyasına ve mimari üslubuna zarifçe eklenen çok nitelikli bir çarşı yapısı olarak 1967 yılında hizmete açılır.
Şehrin ekonomisine güçlü bir katkı sağladığı gibi tasarımıyla da çağdaş mimarlık tarihimiz için değerli bir referans oluşturan İMÇ bloklarının İstanbul açısından önemli bir kazanımı ise projede sanat eserlerine yer verilmesidir.
O dönemlerde yürürlüğe giren ve devlet binalarına yapı maliyetinin yüzde ikisi kadar sanat eseri konmasını hükme bağlayan kanundan ilham alan mimar Doğan Tekeli’nin girişimiyle bu düşünce İMÇ’ye de uygulanır. Böylece İstanbul, birbirinden kıymetli dokuz sanat eseri kazanır.
İMÇ bloklarının içinde konumlanan bu dokuz eserin hemen hepsi, bundan 140 yıl önce “Sanâyi-i Nefîse-i Şahâne” adıyla kurulan ve yoluna Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak devam eden üniversitemize bağlı sanatçıların elinden çıkmıştır.
Zaman içinde İMÇ mimarisinin ilk projesinden nispeten uzaklaşarak bazı nitelik kayıplarına uğraması gibi, açık alandaki sanat eserlerimiz de gerekli bakımlar yapılamadığı için yıpranmış ve bugün örneklerini açıkça görebileceğimiz hoyrat uygulamalara maruz kalmıştır.
Ülkemizin en köklü ve eski sanat üniversitesi olmasının yanı sıra, sanatçılarıyla taşıdığı organik bağ nedeniyle de bu eserler üzerinde manevi hak ve sorumluluk hisseden üniversitemiz, bakımsız halleri bir süredir kamuoyunda ciddi ve haklı eleştirilere neden olan sanat eserlerimize sahip çıkmak, gerekli onarımları yapmak ve sürdürülebilir koruma önerileri getirmek amacıyla girişimde bulunmuştur.
İMÇ Yönetimi ile yapılan ön görüşmelerde kendileriyle işbirliği yapma talebimizin kabul edilmesinin ardından, ülkemizin alanında tek yüksekokulu olarak 2021 yılında faaliyete geçen Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu’nda görev yapan akademik kadroların kontrolünde yürütülecek bir konservasyon ve restorasyon projesi için Kültür ve Turizm Bakanlığımıza yaptığımız başvuru kabul edilmiş, Bakanlığın desteği sayesinde hedeflenen iyileştirme ve koruma çalışmasında süreci başlatma aşamasına gelinmiştir.”
T. S. HALMAN ÇEVİRİ ÖDÜLÜ SÜLEYMAN DOĞRU’NUN
İKSV tarafından Talat Sait Halman adına düzenlenen Çeviri Ödülü’ne bu yıl Mario Vargas Llosa’nın ‘Dünya Sonu Savaşı’nı Türkçeye çeviren Süleyman Doğru değer görüldü.
Ödül gerekçesi şöyle:
“İKSV Seçici Kurulu, 2021 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’ne Perulu romancı Mario Vargas Llosa’nın 1981 tarihli çetrefilli, çok katmanlı tarihi romanı ‘Dünya Sonu Savaşı’nı Türkçeye olağanüstü bir sabır ve yaratıcılıkla çeviren Süleyman Doğru’yu layık bulmuştur.
Yıllardır çok sayıdaki kitabı Can Yayınları tarafından İspanyolcadan Türkçeye çevrilen 2010 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Mario Vargas Llosa’nın dört büyük tarihsel romanından biri olan ‘Dünya Sonu Savaşı’, bizi kuraklığın ve köleliğin pençesinden kurtulmaya çalışan 19. yüzyıl Brezilya’sında yoksulları dini söylemleriyle sürükleyen karizmatik bir figürün, aşırı dinci Vaiz Antônio’nun dünyasıyla tanıştırıyor.
Dünyanın sonunun geldiğini vaaz eden, ihtişamlı ve acımasız Brezilya İmparatorluğu’nun çöküşünü şeytan ve karanlık dış mihrakların bir oyunu olarak açıklayan Antônio, onu ölümüne destekleyen taraftarlar ediniyor. Takipçilerinin devletin askeri güçleriyle mücadeleleri, gittikçe acımasızlaşan bir şiddet sarmalı yaratıyor.
Tarihin motifleri içinde bireyin sancılarını ve özgürlük mücadelelerini resmetmenin ustası Mario Vargas Llosa’nın bu kitabını Şilili romancı Roberto Bolaño onun başyapıtı olarak nitelendirmiş, Amerikalı eleştirmen Harold Bloom ise Batı kanonunun yapıtaşlarından biri olarak tarif etmişti.
Süleyman Doğru, epik sahneleri, karmaşık diyalogları, yoğun karakter çözümlemeleri ve kılı kırk yaran tarihi detaylarıyla 850 sayfayı aşan bu büyük 20. yüzyıl romanını Türkçeye çevirirken hem İspanyolca hem Portekizceye olan hâkimiyetini göstermiştir.
Doğru, yer ve kişi isimlerini Portekizce vererek kitapta yansımasını bulan kültürel bir ayrışmaya yerinde bir çözüm bulmuş, diyalogları ve tasvirleri çevirirken hem orijinal metne sadık hem yaratıcı olmayı başarmıştır. Sözcük seçimleri, şiirsellik, ima ve mecaz gibi unsurların hakkını vermiş, Vargas Llosa’nın diline ve üslubuna, tasvir ettiği dünyanın kültürüne hâkim bir çevirmen olarak yazarın kullandığı dille uyumlu bir ritim tutturmuştur. Doğru, bu girift metindeki Hıristiyanlıkla ilgili kavramları ve terimleri Türkçeye taşımaktaki başarısıyla da övgüyü hak etmektedir. Bütün bu becerileriyle, teknik ve estetik açıdan İspanyolcadan Türkçeye çevrilen roman külliyatına benzersiz bir katkı sunmuştur.”