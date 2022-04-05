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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

Yazarın tüm yazıları

Mıgırdiç Margosyan’ın ardından

5 Nisan 2022

Yazar Mıgırdiç Margosyan’ın ölüm haberini alır almaz belleğimde bir fotoğraf canlandı.

TÜYAP Diyarbakır Kitap Fuarı’nda Onur Ödülü ona verilmişti. Törenden sonra otelde akşam yemeğinde oturup konuşmuştuk. Füruzan da yanımızdaydı. Aşağıdaki salonda da yerel müzisyenlerin sazından ve sesinden sıra gecelerinin şarkılarını, türkülerini dinliyorduk. Hiç kuşkusuz Margosyan’ın anıları canlanmıştı. Onları anlattı uzun uzun. Daha sonraki yıllarda da kitap fuarlarındaki Aras Yayınları standında karşılaşır, ayaküstü konuşurduk.

Mıgırdiç Margosyan’ın ardından

Acaba kitap okumanın mekânı var mıdır; her kitabın okuma yeri, etkisini arttırır mı? Sizi yılların ötesine alıp götürür mü?

Diyarbakır Kitap Fuarı zamanında Erdebil Köşkü’nün terasında Fırat Köprüsü’ne bakarken, Margosyan’ı okuduğum aklımdan çıkmıyor. Akşamüstleri çocukluğumdan beri bir hüzün kaplar beni, Ahmet Muhip Dıranas’ın dediği gibi akşamüstleri hoyrattır. Bu duyguyu alabildiğince o an yaşadım.

Sürgünlük, edebiyatın önemli, vurucu konularından biridir, yerini yurdunu terk edip başka bir şehre, mekâna yerleşmenin tedirginliği zor atlatılır.

Fuar dolayısıyla kaleme aldığım yazının adı, ‘Tarihi Edebiyattan Okumak ve Mıgırdiç Margosyan’dı.

Şeyhmus Diken’in hazırladığı ‘Gittin ki Tez Gelesin’ kitabını okudum.

Kitap bir şiirle açılıyor:

“bir eski zaman şehriydi Diyarbakır

 her gelen kendinden bir şeyler katmıştı

 bu şehri kadimden bir şeyler götürmeden evvel”

Diken, 21 soru soruyor, Diyarbakır’ın plaka numarasına bir göndermeyle.

Bir kitabının ilk sayfasında ne yazılı?

“Yazılarımda bizim oraları anlattım, gördüğüm ve yaşadığım gibi.

Tipleri ve adlarını hemen hemen aynen verdim, değiştirmeden, oldukları gibi.

Onlardan, o bacılardan, o dayılardan, o amcaların çoğu öte tarafa göç etmişlerdir.

Adları, hatıraları, biraz da bu satırlarda yaşasın.”

Yaşadıklarını, edebiyat ustalığıyla kitaba getirdi.

Diyarbakır’ın Hançepek Mahallesi’ni ‘Gâvur Mahallesi’ adıyla yazdı. ‘Bizim Oralar’ da yankı uyandırdı.

Gazetelerde de yazdı.

‘Biletimiz İstanbul’a Kesildi’de Diyarbakır’dan İstanbul’a gelişini anlattı.

Gazete yazıları için dedikleri:

“Gazete yazılarında akıl hocalığı yapmak hoşuma gidiyor. Keyif alıyorum.”

Margosyan’ın kitapları (Aras Yayınları):

Tespih Taneleri

Dicle Kıyılarından

Biletimiz İstanbul’a Kesildi

Gâvur Mahallesi

Söyle Margos Nerelisin?

Çengelli İğne

Kirveme Mektuplar

*

KİTAPLARDA yaşayacak.

NEZİH ALKIŞ’IN ARDINDAN

SPOR konusunda az konuşmadık, az şakalaşmadık.

Mıgırdiç Margosyan’ın ardından

Benim bir spor kulübünün başına geçmemi söyler, futbolcuları da maç kıyafetleriyle operaya götürmemi tavsiye ederdi.

Nurlar içinde yatsın. Ailesine de başsağlığı dilerim.

SEVDA - CENAP AND MÜZİK VAKFI

VAKIF, ‘Ankara Baharı Daha Güzel’ başlığı altında çeşitli semtlerde sanatsal etkinlikler gerçekleştirecek.

16 Nisan 2022 Cumartesi akşamı Bilkent Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen, Bilkent Senfoni Orkestrası’nın Şef Cem Mansur yönetiminde Fransız çellist Jérôme Pernoo’ya eşlik edeceği konserle başlayacak ve sonbahara kadar sürecek etkinlikler, 37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali ile devam edecek.

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