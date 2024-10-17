Mezar taşlarının çağrıştırdıkları

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Fatih Çavuş’un ‘Taşların Öteki Hikâyesi’ - ‘Osmanlı mezar taşlarından yaşanmış hikâyeler’ kitabı geçmişten bugüne aktardığı bilgilerle ilgimi çekti.

Bakın hangi soruların yanıtlarını bulacaksınız?

- Türklerin ilk sözlüğünü kaybolmaktan kurtaran kimdir?

- Dünyadaki ilk araba vapuru icat eden Şirket-i Hayriye müdürü kimdir?

- Elçilik görevi sırasında yasak aşk yaşadığı hizmetçisinin hamile kalması sebebiyle utancından intihar eden paşa kimdir?

- İdam edildikleri için başı ve gövdesi farklı yerlere gömülen paşalar kimlerdir?

- Kaldırım taşı meselesi yüzünden suikastla öldürülen İstanbul şehremini kimdir?

- Ruam hastalığına tedavi ararken hastalığı kapıp şehit olan askeri hekimlerimiz kimlerdir?

- İstanbul’da bazı semtlere kendi isimlerini veren kişiler kimlerdir?

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Taşların Öteki Hikâyesi şöhretin, servetin, başarının, fedakârlığın, aşkın, ezcümle hepsi birlikte kaderin, zamanın akışkanlığına yalnızca son sözlerle dayanabildiğini gözler önüne seriyor.

Fatih Çavuş, yaşadığı dönemde ismini duyurmuş 30 farklı insanın hikâyesini unutulmuş mezarlıkların yüzyıllık taşlarında kalan Osmanlıca yazılardan okuyup anlatıyor.

Kitap kimlere ithaf edilmiş?

“İstanbul kültürüne hayatlarını adamış, bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmamış fakat arkada bir mezar taşı bile kalmamış olan Cemalettin Server Revnakoğlu ve Fazıl İsmail Ayanoğlu Beylere ithaf ediyorum.”

İkisini de tanımıştım.

Bazı başlıklar:

- Bir Darbe Üç Öldürme

Sultan Abdülaziz, Hüseyin Avni Paşa, Çerkes Hasan

- Şeyh Hamdullah: Hattatların Şeyhi

- Doktor Esad Feyzi: Osmanlı’da X ışınını bulan kişi

- Müfide Kadri Hanım: İlk Müslüman Kadın Resim Öğretmeni

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- Namık Kemal’in Torunu: Bir Aşk İntiharı

- Sadullah Paşa: Utancından Gazla İntihar Etti

- Kellesi ve Gövdesi Ayrı Yerde Gömülü - Halil Hamid Paşa – Tepedelenli Ali Paşa – Hezarpare Ahmed Paşa

- Ali Emiri Efendi: Türklerin İlk Sözlüğünü Buldu

- Hacı Arif Bey - Şarkının İcadı (Literatür Hayat)

DÜNYANIN ORTA YERİ SİNEMA

- Sadık Yalsızuçanlar’ın Sinema Yazıları

- Ayşe Şasa’nın giriş yazısı

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- Sadık Yalsızuçanlar’ın Zengin İncelemesi

- Rüya Sineması

- Bir Derviş Sineması: Andrei Tarkovski

- Kurgu, Rüya ve Ayna

- Görüntü ve Kader

- “Bir Film Yaratmak” / Necip Fazıl ve Sinema

- Hayal Âleminde Bir Gezi

- İletişim Ağında Sanat

(Edebiyat Ortamı Yayınları)