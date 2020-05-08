Mesut İktu’nun 50’nci sanat yılı

Opera sanatçısı, öğretim üyesi, bariton Mesut İktu için ellinci sanat yılında özel bir etkinlik düzenlenecekti.
Süreyya Opera Sahnesi’nde, şef Hakan Şensoy’un yönettiği İstanbul Oda Orkestrası eşliğinde onu konuşacak, onu dinleyecektik.
Pandemi nedeniyle pek çok etkinlik gibi yapılamadı.
Yurtiçinde ve yurtdışındaki birçok müzik festivali iptal edildi. Tanınmış solistlerimiz yurtdışındaki festivallere katılacaklar, bizi temsil edeceklerdi.
Evde kaldığımız bu zamanlarda bence televizyonlarda bizim opera bestecilerimizin eserleri gösterilmeli. Böylece hem bestecilerimizi tanırız hem de opera sanatçılarımızı.
Leyla Gencer belgeseline gösterilen ilgi bunun ne kadar gerekli olduğunun kanıtıdır. Belgeseli elli bine yakın kişi izledi.
Türk opera bestecilerinin, solistlerinin tarihi yazılmamıştır.
Türk opera sanatçılarının icralarından bir CD yapılmalıdır.
Suna Korad, Atıfet Usmanbaş, Müfide Özgüç, Remziye Alper Tanrıkulu hemen söyleyeceğim isimler.
Erkek solistleri de unutmayalım. Çok tekrarladığım bir tespittir. Yurtdışındaki operalara gittiğinizde, o gecenin solistlerinin, seyredilen operanın CD’lerini bulursunuz. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu projeyi gündemine almalıdır.
*
BU yıl sanat hayatının ellinci yılını kutladığımız Prof. Mesut İktu da hem eğitimci hem de sanatçı olarak operamızın önemli adlarındandır.
Ankara’da doğan Mesut İktu, müzik eğitimine Ankara Devlet Konservatuvarı’nda başladı. Bir süre flüt eğitimi gördükten sonra opera bölümüne geçti. Burada, Eduard Heindrichs, Saaadet İkesus-Altan ve Afro Poli ile çalışarak Opera Yüksek Bölümü’nden birincilikle mezun oldu.
Doktora ihtisası için devlet bursu kazanarak Almanya’ya gönderildi. Berlin Devlet Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nden, Prof. Herbert Brauer ile şan, sahne, Prof. H. Schmith Rhein ve Prof. Gerhard Puchelt ile lied-yorumu alanlarında çalışarak üstün başarıyla mezun oldu.
Operanın yanı sıra konser şarkıcısı olarak da tanınan sanatçı, Devlet Senfoni Orkestraları eşliğinde Gustav Mahler’in bazı eserlerini yurdumuzda ilk kez yorumladı. TRT için arşiv bantları ve TV programları yaptı. Konserlerinde özellikle Türk bestecilerinin eserlerini tanıtan Mesut İktu, A. Adnan Saygun’un kendisi için düzenlediği ‘Bariton ve Orkestra İçin Beş Ezgi’nin ilk seslendirilişini Devlet Senfoni Orkestraları eşliğinde yaptı.
Bilkent Senfoni Orkestrası ile ‘5. Uluslararası Anadolu Müzik Festivali’ ve ‘80 Yıl sonra, Mustafa Kemal’in Rotasında 6. Anadolu Müzik Festivali’ne solist olarak katıldı.
Opera ve konser şarkıcısı olarak yurtdışında pek çok ülkede konserler verdi.
Solist sanatçılığı ile birlikte, uzun süre İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin müdür ve genel sanat yönetmenliği görevini iki ayrı dönem üstlendi.
Prof. Mesut İktu, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü’nün kurucuları arasında yer aldı ve uzun yıllar dersler verdi.
Kuruluşundan beri öğretim üyeliği yaptığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü’nü uzun yıllar üstlenmesinin yanında, şan, Türkçe metinli müzikli diksiyon ve lied yorumu dersleri verdi. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Yönetimi Bölüm Başkanlığı, Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi Genel Sanat Yönetmenliği görevlerinde bulundu. Bir süre Okan ve Yeditepe üniversiteleri güzel sanatlar fakülteleri sanat yönetimi bölümlerinde dersler verdi.
Doldurduğu CD’ler:
Avusturya VMS/Zappel Müzik Prodüksiyon Şirketi’nden ‘The Art of Turkish Song’ (Türk Bestecilerinden Liedler, Deyişler ve Poemler).
İsviçre VDE-Gallo Müzik Yapım Şirketi’nden Ali Doğan Sinangil, ‘Mevlânâ Oratoryosu’ (Mevlânâ Solo).
TRT’den Nevit Kodallı, ‘Atatürk Oratoryosu’ Besteci Yönetimi’nde (Bariton Solo), Bilkent Akademik Senfoni Orkestrası.
Kalan Müzik Yapım Şirketi’nden ‘Türk Ezgileri’.
Ellinci sanat yılını kutlayan bariton, Prof. Mesut İktu sanatsal çalışmalarını sürdürmekte, çeşitli üniversitelerde dersler vermektedir.
*
MESUT İKTU’yu kutluyorum, çalışmalarının devamını diliyorum.
Mesut İktu’nun 50’nci sanat yılı
Opera sanatçısı, öğretim üyesi, bariton Mesut İktu için ellinci sanat yılında özel bir etkinlik düzenlenecekti.
Süreyya Opera Sahnesi’nde, şef Hakan Şensoy’un yönettiği İstanbul Oda Orkestrası eşliğinde onu konuşacak, onu dinleyecektik.
Pandemi nedeniyle pek çok etkinlik gibi yapılamadı.
Yurtiçinde ve yurtdışındaki birçok müzik festivali iptal edildi. Tanınmış solistlerimiz yurtdışındaki festivallere katılacaklar, bizi temsil edeceklerdi.
Evde kaldığımız bu zamanlarda bence televizyonlarda bizim opera bestecilerimizin eserleri gösterilmeli. Böylece hem bestecilerimizi tanırız hem de opera sanatçılarımızı.
Leyla Gencer belgeseline gösterilen ilgi bunun ne kadar gerekli olduğunun kanıtıdır. Belgeseli elli bine yakın kişi izledi.
Türk opera bestecilerinin, solistlerinin tarihi yazılmamıştır.
Türk opera sanatçılarının icralarından bir CD yapılmalıdır.
Suna Korad, Atıfet Usmanbaş, Müfide Özgüç, Remziye Alper Tanrıkulu hemen söyleyeceğim isimler.
Erkek solistleri de unutmayalım. Çok tekrarladığım bir tespittir. Yurtdışındaki operalara gittiğinizde, o gecenin solistlerinin, seyredilen operanın CD’lerini bulursunuz. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu projeyi gündemine almalıdır.
*
BU yıl sanat hayatının ellinci yılını kutladığımız Prof. Mesut İktu da hem eğitimci hem de sanatçı olarak operamızın önemli adlarındandır.
Ankara’da doğan Mesut İktu, müzik eğitimine Ankara Devlet Konservatuvarı’nda başladı. Bir süre flüt eğitimi gördükten sonra opera bölümüne geçti. Burada, Eduard Heindrichs, Saaadet İkesus-Altan ve Afro Poli ile çalışarak Opera Yüksek Bölümü’nden birincilikle mezun oldu.
Doktora ihtisası için devlet bursu kazanarak Almanya’ya gönderildi. Berlin Devlet Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nden, Prof. Herbert Brauer ile şan, sahne, Prof. H. Schmith Rhein ve Prof. Gerhard Puchelt ile lied-yorumu alanlarında çalışarak üstün başarıyla mezun oldu.
Operanın yanı sıra konser şarkıcısı olarak da tanınan sanatçı, Devlet Senfoni Orkestraları eşliğinde Gustav Mahler’in bazı eserlerini yurdumuzda ilk kez yorumladı. TRT için arşiv bantları ve TV programları yaptı. Konserlerinde özellikle Türk bestecilerinin eserlerini tanıtan Mesut İktu, A. Adnan Saygun’un kendisi için düzenlediği ‘Bariton ve Orkestra İçin Beş Ezgi’nin ilk seslendirilişini Devlet Senfoni Orkestraları eşliğinde yaptı.
Bilkent Senfoni Orkestrası ile ‘5. Uluslararası Anadolu Müzik Festivali’ ve ‘80 Yıl sonra, Mustafa Kemal’in Rotasında 6. Anadolu Müzik Festivali’ne solist olarak katıldı.
Opera ve konser şarkıcısı olarak yurtdışında pek çok ülkede konserler verdi.
Solist sanatçılığı ile birlikte, uzun süre İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin müdür ve genel sanat yönetmenliği görevini iki ayrı dönem üstlendi.
Prof. Mesut İktu, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü’nün kurucuları arasında yer aldı ve uzun yıllar dersler verdi.
Kuruluşundan beri öğretim üyeliği yaptığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü’nü uzun yıllar üstlenmesinin yanında, şan, Türkçe metinli müzikli diksiyon ve lied yorumu dersleri verdi. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Yönetimi Bölüm Başkanlığı, Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi Genel Sanat Yönetmenliği görevlerinde bulundu. Bir süre Okan ve Yeditepe üniversiteleri güzel sanatlar fakülteleri sanat yönetimi bölümlerinde dersler verdi.
Doldurduğu CD’ler:
Avusturya VMS/Zappel Müzik Prodüksiyon Şirketi’nden ‘The Art of Turkish Song’ (Türk Bestecilerinden Liedler, Deyişler ve Poemler).
İsviçre VDE-Gallo Müzik Yapım Şirketi’nden Ali Doğan Sinangil, ‘Mevlânâ Oratoryosu’ (Mevlânâ Solo).
TRT’den Nevit Kodallı, ‘Atatürk Oratoryosu’ Besteci Yönetimi’nde (Bariton Solo), Bilkent Akademik Senfoni Orkestrası.
Kalan Müzik Yapım Şirketi’nden ‘Türk Ezgileri’.
Ellinci sanat yılını kutlayan bariton, Prof. Mesut İktu sanatsal çalışmalarını sürdürmekte, çeşitli üniversitelerde dersler vermektedir.
*
MESUT İKTU’yu kutluyorum, çalışmalarının devamını diliyorum.