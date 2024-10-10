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Doğan Hızlan
Doğan Hızlan
Doğan HızlanYazarın Tüm Yazıları

Masamızda bulunması gereken sözlükler

#Sözlük#Yusuf Çotuksöken#Türkçe Sözlük

YAZARLARIN, öğrencilerin bana kalırsa herkesin masasında sözlükler bulunmalıdır. Genel sözlüklerin yanı sıra özel sözlükler de gerekir.

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Bugün size üç sözlük tanıtacağım:

İlki Yusuf Çotuksöken’in Türkçe Sözlük’ü.

Dış kapağında şunlar yazılı:

- Türkçe

- Kardeşlik

- Eğitim

- Demokrasi

- Adalet

Tanıtımdan notlar:

Dil öğretiminin temel kaynaklarından biri de sözlüklerdir. Her sözlük, hedef kitlesinin ortak gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanır. Elinizdeki bu sözlük de Türkçeyi anadili, ortak dil ve yabancı dil olarak öğrenenlerin sık sık başvuracakları kaynaklardan biri olacaktır.

Türk ve yabancı öğrenciler için hazırlanan bu sözlükte yaklaşık 20 bin dolayında sözcük yer almaktadır; her sözcük en sık kullanılan anlamlarıyla, okurların kolaylıkla anlayabileceği bir dille tanımlanmıştır. Türkçeyle iletişim kuracak olan herkesin en yakın yardımcısı durumundaki bu sözlük, Türkçenizi her gün değişik ortamlarda kullanırken, yanınızda olacak, sizlere daha bir güven verecek, iletişiminizin hızını ve kalitesini yükseltecektir.

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Unutmayın, sözlükler, sizin en güvenilir dil danışmanınızdır.”

Önsöz’den:

“Sözlük, her dildeki sözcükleri, yazılışları, söylenişleri, tanımları, örnek kullanışları, kalıp söz, deyim vb. ile içeren kitaplardır.

Sözlüklere ne zaman başvururuz? Sözlükler, öykü gibi, roman gibi baştan sona okunan kitaplardan değildir.

Sözlüğün bu baskısının gelirinin bir bölümü Darüşşafaka’ya bağışlanmıştır.

Torunum Güven Ege Çotuksöken ve yaşıtlarına sevgiyle...” (Almina Kitap)

İLKOKUL VE ORTAOKULLAR İÇİN DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

- Örnek Cümlelerle

- Yusuf Çotuksöken – Kemal Bek

- Üç Bin Dolayında Deyim Yer Almaktadır

- Deyimler Üzerin Genel Bilgiler

- Deyimlerin Kökeni

- Deyimlerin Dil ve Anlatım Özellikleri

- Deyimler ve Atasözlerinin İlişkisi

- Türkçe Deyimlerin Sayısı

- Yeni Deyimler

(Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)

İLKOKUL VE ORTAOKULLAR İÇİN ATASÖZLERİ SÖZLÜĞÜ

* Yusuf Çotuksöken – Kemal Bek

- Sunuş

- Atasözleri Üzerine Genel Bilgiler

- Atasözlerinin Kaynaklar

- Atasözlerinin Dil ve Anlatım Özellikleri

- Türk Atasözlerinin Sayısı

(Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)

 

#Sözlük#Yusuf Çotuksöken#Türkçe Sözlük
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