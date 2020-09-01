Masalları unuttuk mu?

Yanlış bir masal gündeme gelmeseydi, masalların dünyasına adım atamayacaktık.
Velilere sormak istiyorum: Çocuklarınıza uykudan önce masal okuyor musunuz, masal kitabı veriyor musunuz, yoksa onu iPad’le baş başa bırakıp televizyonun başına mı geçiyorsunuz?
Masalların genç bir beyinde yaratıcılığı uyardığını, imgelem gücünü arttırdığını hepimiz biliyoruz.
Masallar, Anadolu’nun mitolojisidir. Gerçekle gerçeküstünün sarmaş dolaş olduğu bir dünyada, iyilerin her zaman kazandığını, kötülerin de cezalandırıldığını masallardan öğrendik.
Yıllar önce Adile Teyze (Naşit) televizyonda çocuklara masallar okurdu.
Şimdi televizyonda, internette masal okunuyor mu, bilmiyorum.
Masal denince, şiiri sevenlerin belleğinde iki şairin dizeleri canlanır.
Biri Nâzım Hikmet’in ‘Masalların Masalı’, diğeri de Orhan Veli Kanık’ın ‘Masal’ şiiridir.
‘Masalların Masalı’ndan son bölümü anılarımın içinden çekip sayfaya getiriyorum:
“Su başında durmuşuz,
Su serin,
Çınar ulu,
Ben şiir yazıyorum.
Kedi uyukluyor,
Güneş sıcak.
Çok şükür yaşıyoruz.
Suyun şavkı vuruyor bize,
Çınara, bana, kediye, güneşe, bir de ömrümüze...”
Bu şiiri, şairin kendi sesinden Hürriyet Gösteri’nin armağan ettiği şiir kasetlerinde yayınlamıştık. Bir uzunçalardan almıştık ve bu şiiri birçok kimse ilk kez bu kasetten dinledi.
Orhan Veli Kanık’ın ‘Masal’ından son dörtlük:
“Şakağımda annemin sıcak dizi,
Kulağımda falcı kadının sözü,
Gölbaşında padişahın üç kızı,
Alaylarla Kaf dağına hareket.”
Masal kitaplarını hatırlatmak isterim.
- Elbette Pertev Naili Boratav’la başlamalı, masalın vazgeçilmezliğini, insanlık tarihinde ve Anadolu coğrafyasındaki yerini, önemini ondan öğreneceksiniz. ‘Nasreddin Hoca, Az Gittik Uz Gittik, Zaman Zaman İçinde’. Gerçek Nasreddin Hoca metinlerini bu kitapta bulacaksınız.
- Eflatun Cem Güney’in masal kitaplarında, tatlı bir üsluptan ‘En Güzel Türk Masalları’nı okuyacaksınız.
- Cengiz Aytmatov Ödülü sahibi Yücel Feyzioğlu’nun ‘Masallar Bize Ne Anlatır?’ ile ‘Anadolu Masalları’ başlangıç için okunmalı. Türkçe dışında da birçok kitabı yabancı dillere çevrildi.
- Tanınmış bir folklor araştırmacısı olan Tahir Alangu’nun ‘Keloğlan Masalları’, ‘Billur Köşk Masalları’nı çocuğunuza okuturken bu kitapların büyükler için de yazıldığını fark edeceksiniz.
- Şair Oğuz Tansel iyi bir masalcıdır aynı zamanda.
-Saim Sakaoğlu’nun kitapları da bu konuda bilginizi arttırır.
*
YENİ masal yazarları ve dünya klasikleri listesini de çocuk edebiyatı araştırmacısı ve çocuk kitapları yazarı Ayfer Ünal’dan aldım:
- Muhsine Helimoğlu Yavuz
- Adnan Binyazar-On Beş Türk Masalı
- Mustafa Ruhi Şirin
- Elif Konar Özkan
- Mevlânâ İdris
- Aytül Akal
- Ayla Çınaroğlu
- Mavisel Yener
- Melike Günyüz
- Tarık Demirkan
- Koray Avcı Çakman
- Can Göknil
- Ataol Behramoğlu–Dünya Halk Masalları
- Ezop–Ezop Masalları
- Andersen Masalları (Behçet Necatigil çevirisiyle)
- Grimm Kardeşler–Grimm Masalları
- Lev Tolstoy–Küçük Şeytan
- Mediha Gürgöze
- Süleyman Bulut–Gemici Sindbad
- Şehmus Diken-Amida Ana
- Ülkü Tamer–Şeytanın Altınları (Grimm Masallarından)
*
MASALLARIN dünyasına sizi ve çocuğunuzu çağıran kitaplar.
Masalları unuttuk mu?
Yanlış bir masal gündeme gelmeseydi, masalların dünyasına adım atamayacaktık.
Velilere sormak istiyorum: Çocuklarınıza uykudan önce masal okuyor musunuz, masal kitabı veriyor musunuz, yoksa onu iPad’le baş başa bırakıp televizyonun başına mı geçiyorsunuz?
Masalların genç bir beyinde yaratıcılığı uyardığını, imgelem gücünü arttırdığını hepimiz biliyoruz.
Masallar, Anadolu’nun mitolojisidir. Gerçekle gerçeküstünün sarmaş dolaş olduğu bir dünyada, iyilerin her zaman kazandığını, kötülerin de cezalandırıldığını masallardan öğrendik.
Yıllar önce Adile Teyze (Naşit) televizyonda çocuklara masallar okurdu.
Şimdi televizyonda, internette masal okunuyor mu, bilmiyorum.
Masal denince, şiiri sevenlerin belleğinde iki şairin dizeleri canlanır.
Biri Nâzım Hikmet’in ‘Masalların Masalı’, diğeri de Orhan Veli Kanık’ın ‘Masal’ şiiridir.
‘Masalların Masalı’ndan son bölümü anılarımın içinden çekip sayfaya getiriyorum:
“Su başında durmuşuz,
Su serin,
Çınar ulu,
Ben şiir yazıyorum.
Kedi uyukluyor,
Güneş sıcak.
Çok şükür yaşıyoruz.
Suyun şavkı vuruyor bize,
Çınara, bana, kediye, güneşe, bir de ömrümüze...”
Bu şiiri, şairin kendi sesinden Hürriyet Gösteri’nin armağan ettiği şiir kasetlerinde yayınlamıştık. Bir uzunçalardan almıştık ve bu şiiri birçok kimse ilk kez bu kasetten dinledi.
Orhan Veli Kanık’ın ‘Masal’ından son dörtlük:
“Şakağımda annemin sıcak dizi,
Kulağımda falcı kadının sözü,
Gölbaşında padişahın üç kızı,
Alaylarla Kaf dağına hareket.”
Masal kitaplarını hatırlatmak isterim.
- Elbette Pertev Naili Boratav’la başlamalı, masalın vazgeçilmezliğini, insanlık tarihinde ve Anadolu coğrafyasındaki yerini, önemini ondan öğreneceksiniz. ‘Nasreddin Hoca, Az Gittik Uz Gittik, Zaman Zaman İçinde’. Gerçek Nasreddin Hoca metinlerini bu kitapta bulacaksınız.
- Eflatun Cem Güney’in masal kitaplarında, tatlı bir üsluptan ‘En Güzel Türk Masalları’nı okuyacaksınız.
- Cengiz Aytmatov Ödülü sahibi Yücel Feyzioğlu’nun ‘Masallar Bize Ne Anlatır?’ ile ‘Anadolu Masalları’ başlangıç için okunmalı. Türkçe dışında da birçok kitabı yabancı dillere çevrildi.
- Tanınmış bir folklor araştırmacısı olan Tahir Alangu’nun ‘Keloğlan Masalları’, ‘Billur Köşk Masalları’nı çocuğunuza okuturken bu kitapların büyükler için de yazıldığını fark edeceksiniz.
- Şair Oğuz Tansel iyi bir masalcıdır aynı zamanda.
-Saim Sakaoğlu’nun kitapları da bu konuda bilginizi arttırır.
*
YENİ masal yazarları ve dünya klasikleri listesini de çocuk edebiyatı araştırmacısı ve çocuk kitapları yazarı Ayfer Ünal’dan aldım:
- Muhsine Helimoğlu Yavuz
- Adnan Binyazar-On Beş Türk Masalı
- Mustafa Ruhi Şirin
- Elif Konar Özkan
- Mevlânâ İdris
- Aytül Akal
- Ayla Çınaroğlu
- Mavisel Yener
- Melike Günyüz
- Tarık Demirkan
- Koray Avcı Çakman
- Can Göknil
- Ataol Behramoğlu–Dünya Halk Masalları
- Ezop–Ezop Masalları
- Andersen Masalları (Behçet Necatigil çevirisiyle)
- Grimm Kardeşler–Grimm Masalları
- Lev Tolstoy–Küçük Şeytan
- Mediha Gürgöze
- Süleyman Bulut–Gemici Sindbad
- Şehmus Diken-Amida Ana
- Ülkü Tamer–Şeytanın Altınları (Grimm Masallarından)
*
MASALLARIN dünyasına sizi ve çocuğunuzu çağıran kitaplar.