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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Mahallemizin bekçisi değil, dedektifi

1 Ağustos 2020

‘Konsey Cinayetleri’ polisiyesini okumaya başladığınızda, bazı kavramların abartıldığını anlıyorsunuz. ‘Metin Çakır’ karakteri alışılmışın aksine, mahallenin içinden çıkan alçakgönüllü bir tipleme.

Polisiye edebiyatımıza bir dedektif daha katıldı: Metin Çakır. Hercule Poirot kadar zeki, Sherlock Holmes kadar dikkatli, Mike

Hammer kadar çapkın, James Bond kadar yakışıklı, Philip Marlowe kadar pervasız. Yaratıcısı da Armağan Tunaboylu.

Polisiye edebiyatı seven biri olarak mahallenin içinden çıkan bu alçakgönüllü dedektifi sevdim doğrusu. Girişte adını andığımız dedektiflerin yaşama seviyeleri yüksektir. Onun  evine gelince... İki odadan ibaret, direkt salona giriliyor.

‘Konsey Cinayetleri’ kitabını okumaya başladığınızda, bazı kavramların kofluğunu, abartıldığı gerçeğini kabulleniyorsunuz. Metin Çakır konsey üyesi. Ama nasıl bir konsey? Konsey nerede toplanıyor? Gökdelenlerin birinde zannetmeyin. Kitaptaki kahramanlardan birinin, Sadullah Amca’nın kahvesinde.Mahallemizin bekçisi değil, dedektifiOğlak Yayınları

En sonunda bir sözlük var

Dedektifimiz ne diyor? “Konseyin en genç ve gariban üyesi bendim.”

Yer yer ünlü yönetmen Fassbinder’in sinemasını anımsadım. Ayrıca Osman Cemal Kaygılı’nın, Sermet Muhtar Alus’un kitaplarını da...

Size bir hatırlatmada bulunmalıyım. Yazarın günlük konuşmalardan ürettiği bir argosu var, kitabın sonundaki sözlük size yardımcı olacak.

Aynı seriden bayram tatili için salık vereceğim diğer kitaplar: Karakol Cinayetleri, Yıldız Cinayetleri, Park Cinayetleri, Resim Cinayetleri.

IRKÇILIĞA KARŞI SAVAŞAN BİR YAZAR

Yargımızı pekiştirelim: İyi bir edebiyat yapıtının etkisi, yazıldığı zamanla sınırlı değildir.

ABD’deki siyah/beyaz çatışmalarını televizyonlarda gördükçe Mark Twain’in ‘Huckleberry Finn’in Maceraları’nı yeniden okumaya başladım.

Kitabın özet tanıtımı şöyle: “Huckleberry Finn’in Maceraları, uyumsuz Huck’ın kendi gibi bir kaçak olan siyahi dostu Jim ile atıldığı maceraları anlatıyor. Büyük hiciv ustası Twain, Amerikan edebiyatının en önemli eserlerinden biri sayılan romanında, dönem Amerika’sını güçlü bir şekilde yansıtırken, ırkçılığa karşı da sağlam bir eleştiri ortaya koyuyor.”

Romanın o dönemde çizdiği tiplemeler, insanın çıkar için neler yapabileceğini gösteriyor. Zencilere yapılan kötü muamelenin neler olduğunu bu kitaptan öğrenebilirsiniz. Zaman zaman, romanın filmini seyrederken, bugünkü görüntülerle benzerliği karşısında hayrete düşebilirsiniz. İki dostun insancıl dayanışması sayesinde kahramanımız zenci arkadaşını ipten kurtarmaktadır.

Kitabın başındaki yazıları alıntıladım: “Dikkat! Bu anlatımda maksat aramaya kalkışan kişiler cezaya çarptırılacaktır; ahlak dersi bulmaya çalışanlar, sürgün edilecektir; hikâyeden konu çıkarmaya yeltenenler vurulacaktır. Yazarın talimatı üzerine, Harp Levazımı Şefi G.G.”Mahallemizin bekçisi değil, dedektifiİngilizce aslından çeviren: Cihat Taşçıoğlu
Turkuvaz Yayınları

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