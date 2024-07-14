Leyla Gencer’i yeniden hatırlamak

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İstanbul’da beni Diva ile Filiz Ali tanıştırdı. Nişantaşı’ndaki evine gitmiştik eşi İbrahim Gencer de evdeydi.
İtalya’ya Bologna Kitap Fuarı’na gittiğimde Bologna’da, Roma’da Leyla Gencer’in longplaylerini topladım, yıllar sonra Türkiye’ye gelince CD’lerini buldum ve aldım.
İtalya’da plak mağazalarında adını verdiğimde herkes onu över, CD’lerinin raflarına götürürdü.
Onun hemen hemen bütün kayıtlarını dinledim.
İtalya’daki tanışmamızı yazdığım için orada müzik öğrenimi yapan gençler benim randevu almamı isterlerdi, aracılığımı da incelikle karşılardı.
Sonradan vasiyeti üzerine İstanbul’a küllerini getirip müzik eşliğinde Boğaz’ın sularına döküldü.
Orkestralar ve şefler üzerine yorumlarını can kulağıyla dinlerdim.
Orkestra şeflerinin aynı parçaları başka solistlerle kayıt yapmalarını eleştirmişti.
Bir müzik mecmuasında ünlü orkestra şefi Bernard Haitink aynı tespiti yapmıştı. Ben de ona ‘Leyla Gencer de böyle düşünüyor’ diye bir mektup yazmıştım.
Bir Londra gezimde ROH’un konserine gitmek istemiştim, yeme müdürü Aydın dostuma o akşamki konsere gitmek istediğimi söyledim, menfaate bir konser olduğunu, başka kimsenin gelemeyeceğini belirtti. O zaman ROH’un Başkanı Haitink’e mektubu hatırlatmasını rica etmiştim.
Haitink mektubu hatırladı ve önden bize üç kişilik yer verdi. Arkadaşlarım Mehmet Yılmaz ve Fatih Çekirge idi.
Leyla Gencer’i tanımak için bir kitap adı vereceğim:
Ben Leyla Gencer
La Diva Turca
Evin İlyasoğlu
İçerik sıralaması:
Önsöz
Leyla Gencer’i Yazmak
Teşekkür
Kızım Ekin’e
k Prolog
“Elveda geçmişin gülümseyen rüyaları”
1. Bölüm
Doğum, Aile, İlk Aşk
2. Bölüm
Konservatuvar Yılları
3. Bölüm
İtalya: Başlangıçlar
4. Bölüm
İlk Kez Amerika
5. Bölüm
La Scala: Dönüm Noktası
6. Bölüm
Amerika Amerika
7. Bölüm
Ankara Operası’ndan Kopuş
8. Bölüm
Gluck’tan Mozart’a Opera
9. Bölüm
Karaktere Bürünmek
10. Bölüm
Bilinmeyen Operaların Keşfi
11. Bölüm
Atlantik Ötesi
12. Bölüm
Geçiş
13. Bölüm
Miras
Yapı Kredi Yayınları
DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER
- YO–YO MA
- Çello
- Parçalar:
- Samuel Barber (1910-1980 )
Concerto for Cello % Orchestra, OP.
- Benjamin Britten (1913–1976)
Symphony for Cello & Orchestra, Op.68
- Baltimore
Symphony
Orchestra
-David Zinman
CBÇ RECORDS
- BARTOK–ELLINGTON
- Bartok Sonata for solo Violin
- Duki Ellington: Mainly Black
With Alec Dankworth double bass
Nigel Kennedy
Violin
EMI
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