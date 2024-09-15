Leyla Gencer Şan Yarışması’nda final heyecanı

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Yarışmanın video ile başvurularının yanı sıra Londra, Berlin, Milano, Napoli, Tiflis ve İstanbul’da canlı gerçekleştirilen ön elemelerinin ardından final serisi 22-27 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Yarışmanın final serisinde Uzakdoğu’dan Amerika’ya 17 ülkeden aralarında Türkiye’den de 13 sanatçının bulunduğu toplam 42 şancı yarışacak.

Üç etaplık final serisinde; seyirciye kapalı çeyrek finalin ardından 25 Eylül Çarşamba günü 11.00-17.00 saatleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda yapılacak yarı finalde yarışacak sekiz şancı belirlenecek. 27 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda şef Pietro Mianiti yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilecek final galasında ise jüri üç büyük ödülün sahibini belirlerken dinleyiciler de oylarıyla Leyla Gencer Halk Ödülü’nün sahibini seçecek.

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10. Leyla Gencer Şan Yarışması birincisi 7 bin 500 Euro, ikincisi 4 bin Euro ve üçüncüsü 2 bin 500 Euro ile ödüllendirilecek.

La Scala Tiyatrosu Akademisi’nden üç aylık eğitim bursu ödülü, La Scala Tiyatrosu Akademisi Özel Ödülü ile sahibini bulacak. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Özel Ödülü verilecek olan yarışmacı, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde bir konser vermeye hak kazanacak. İngiliz Kraliyet Operası Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Özel Ödülü’nün sahibi olacak finalist ise İngiliz Kraliyet Operası’nda bir hafta boyunca en az beş eğitim seansı almaya hak kazanacak. Deutsche Oper Berlin ve Tiflis Devlet Opera ve Balesi’nin Özel Ödülleri ile de birer finalist bu operaların bir yapımında rol alacak. Finalistler arasında İtalyan şancı olması halinde verilecek İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Özel Ödülü ise merkezin konser salonunda bir resital.

10. Leyla Gencer Şan Yarışması’nın jürisine La Scala Tiyatrosu ve Paris Operası’ndan sonra halen San Carlo Tiyatrosu’nun direktörlüğünü yürüten, günümüz opera dünyasının en etkili isimlerinden Stéphane Lissner başkanlık ediyor. Final serisinin jürisinde ayrıca İlker Arcayürek (Tenor), Viviana Barrios (Deutsche Oper Berlin Yardımcı Sanat Direktörü), Alessandro Galoppini (La Scala Tiyatrosu Cast Direktörü), David Gowland (İngiliz Kraliyet Operası Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Sanat Direktörü), Badri Maisuradze (Tenor, Tiflis Devlet Opera ve Balesi Sanat Direktörü) ve Carlo Tenan (Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Sanat Yönetmeni ve Sürekli Şefi) yer alıyor.

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10. Leyla Gencer Şan Yarışması’nın 25 Eylül Çarşamba günü 11.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek yarı finalinin biletleri 250 TL, 27 Eylül Cuma akşamı gerçekleştirilecek final gecesinin biletleri ise çeşitli kategorilerde 500, 400, 300 ve 200 TL’den satılacak.

Yarı final ve final biletleri öğrenciler için Eczacıbaşı Genç Bilet ile 20 TL’den satışa sunulacak.

Biletler Passo satış kanalları üzerinden ve İKSV gişesinden temin edilebiliyor.

LEYLA GENCER’İ HATIRLAMAK

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