Latif Demirci sergisini gezin

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Latif Demirci, 1961 yılında İstanbul’da doğdu, 5 Haziran 2022’de İstanbul’da hayata veda etti.

Sergi kataloğunun başında İhsan Yılmaz’ın Sunuş’u var:

“Çok erken ve ani oldu Latif’in vedası.

Yarattığı mizah evreni kadar, kendisi de çok özeldi Lâtif’in. Çizgi dünyasının kahramanlarından biri gibiydi. Daha önceden iyi bir takipçisi olsam da 1997’de Hürriyet’te çizmeye başladığı zamanlarda onunla bizzat tanışmış ve ilerleyen yıllarda dostluğumuz Latife’nin deyimiyle ikiz gibi olmuştuk.









Çizgileriyle yarattığı karakterlerle mizah tarihindeki yerini çoktan almış olsa da yaşamını yitirdiğinde olgunluk döneminin en üretken yıllarındaydı.

Çizmeye mizah dergilerinde başlamış ve kariyerini dergilerde inşa etmişti ama zamanla kendisine farklı bir kulvar açmayı bilmişti. Çok küçük yaşlarda başladığı çizgi macerası profesyonel olarak aralıksız 47 yıl sürdü.”

Katalogdaki yazılar:

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* Latife Tekin

* Dolabın Üstündeki Meraklı Çocuk

İhsan Yılmaz

* Kendinin Demircisi

Turgut Çeviker

* Latif Demirci’nin Muhteşem İnceliği

Hasan Bülent Kahraman

* Latif Demirci: İnsanlık Halleri Üzerine

Selçuk Demirel

* Artık Çizdiği Sokaklarda Yaşıyor Gibi

Yasemin Demirci

* İş Disiplinini Oğuz Aral’dan Öğrendik

İrfan Sayar

* Kırk Pare Kahkaha

Atilla Atalay

* Sıdıka’nın Vedası

Sıdıka Saka

* Çizgi – Mizah Evreninde Bir Yıldız

Tan Oral

* Çizgisi Gibi Şahsiyetli

Bahadır Baruter

* Uyyy Anamlar

Metin Üstündağ

* Benim Rehberimdi

Mehmet Çağçağ

* Kalbinin Temizliği Çizgisine Yansıyordu

Behiç Pek

* Nam-ı Diğer ‘Lato’

Ergun Gündüz

* İnsanlığa Attığı İmza

Evrim Altuğ

* Mutlu Olduğum Zamanların Hatırasına

Erdil Yaşaroğlu

* Lato

Zafer Temuçin

* Çeviren Latif Demirci

Murat Belge

* Kısa Bir Yaşamın Kısa Öyküsü

* Yıllar ve İşler

* Fotoğraflar

(Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)