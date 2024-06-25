Latif Demirci sergisini gezin

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Latif Demirci, 1961 yılında İstanbul’da doğdu, 5 Haziran 2022’de İstanbul’da hayata veda etti.
Sergi kataloğunun başında İhsan Yılmaz’ın Sunuş’u var:
“Çok erken ve ani oldu Latif’in vedası.
Yarattığı mizah evreni kadar, kendisi de çok özeldi Lâtif’in. Çizgi dünyasının kahramanlarından biri gibiydi. Daha önceden iyi bir takipçisi olsam da 1997’de Hürriyet’te çizmeye başladığı zamanlarda onunla bizzat tanışmış ve ilerleyen yıllarda dostluğumuz Latife’nin deyimiyle ikiz gibi olmuştuk.
Çizgileriyle yarattığı karakterlerle mizah tarihindeki yerini çoktan almış olsa da yaşamını yitirdiğinde olgunluk döneminin en üretken yıllarındaydı.
Çizmeye mizah dergilerinde başlamış ve kariyerini dergilerde inşa etmişti ama zamanla kendisine farklı bir kulvar açmayı bilmişti. Çok küçük yaşlarda başladığı çizgi macerası profesyonel olarak aralıksız 47 yıl sürdü.”
Katalogdaki yazılar:
* Latife Tekin
* Dolabın Üstündeki Meraklı Çocuk
İhsan Yılmaz
* Kendinin Demircisi
Turgut Çeviker
* Latif Demirci’nin Muhteşem İnceliği
Hasan Bülent Kahraman
* Latif Demirci: İnsanlık Halleri Üzerine
Selçuk Demirel
* Artık Çizdiği Sokaklarda Yaşıyor Gibi
Yasemin Demirci
* İş Disiplinini Oğuz Aral’dan Öğrendik
İrfan Sayar
* Kırk Pare Kahkaha
Atilla Atalay
* Sıdıka’nın Vedası
Sıdıka Saka
* Çizgi – Mizah Evreninde Bir Yıldız
Tan Oral
* Çizgisi Gibi Şahsiyetli
Bahadır Baruter
* Uyyy Anamlar
Metin Üstündağ
* Benim Rehberimdi
Mehmet Çağçağ
* Kalbinin Temizliği Çizgisine Yansıyordu
Behiç Pek
* Nam-ı Diğer ‘Lato’
Ergun Gündüz
* İnsanlığa Attığı İmza
Evrim Altuğ
* Mutlu Olduğum Zamanların Hatırasına
Erdil Yaşaroğlu
* Lato
Zafer Temuçin
* Çeviren Latif Demirci
Murat Belge
* Kısa Bir Yaşamın Kısa Öyküsü
* Yıllar ve İşler
* Fotoğraflar
(Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)
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