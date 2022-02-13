Klasik müzik nasıl kullanılıyor

Bâki Asiltürk’ün hazırladığı ‘Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri’ kitabında, şiir tarihimizde bir zamanlar çok okunmuş ancak zamanla unutulmuş şairler var. Celâl Sılay, Halit Fahri Ozansoy, Vasfi Mahir Kocatürk gibi şiirimize öncülük etmiş usta isimleri okura hatırlatan bu eser, kitaplığımda göz önünde duracak...

Edebiyat tarihi, zamanında ünlenmiş ama sonra unutulmuş birçok şairi sayfalarında gizler.

Oysa şiirimizin tarihinde onlar çok okunmuş, yenilikler yapmış, öncülüğü üstlenmişlerdir.

Bâki Asiltürk’ün ‘Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri’ kitabını okurken gözlerimin önünde o şairlerin hem kendileri hem şiirleri canlandı.

Benim ithaflara düşkünlüğümü okurlarım bilir. Asiltürk kitabını bakalım kimlere ithaf etmiş:

“Bu kitabı zor ve kapalı salgın günlerinde hayatımıza kattıkları cıvıltılar için, sevgili kızlarım Şiir Nisan ve Eylül Öykü’ye ithaf ediyorum.”

Önsöz’de neyi niçin yazdığını açıklıyor Asiltürk: “Cumhuriyet dönemi Türk şiiri, kendine özgü yenilikler taşımakla beraber, başlangıcı 19. yüzyıl ortalarına inen batılılaşma/yenileşme sürecinin sonuçlarından biri olarak ele alınmalıdır.

“Elinizdeki kitap, 20’nci yüzyılın başından 1950’lere dek olan süreçte Türk şiirinde görülen hareketleri, dergiler çevresinde yaşanan yenilik çabalarını, kişisel çıkışları, dönemlere ayırarak inceleme amacına yönelik bir çalışmadır. Her dönem veya anlayış, öncelikle yaratıcı/öncü şairler sonra da takipçiler üzerinden işlenmiştir.”

Kitabın sayfa düzenlenmesini tanıtmalıyım önce: