Klarneti bilerek dinlemek

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Perşembe günü kırtasiye fuarından dönerken Avcılar’daki Denizatı Kitabevi’ne uğradım.
Müzik rafındaki kitapları incelemeye başladım, çocukların müzik eğitiminde gerekli kitapları incelerken dikkatimi bir kitap çekti:
Metin Gülsün’ün kitabının başlığı beni çekti:
Türk Müziğinde Klarnet Eğitimi.
Metin Gülsün, 1969 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesinde doğmuş. Klarnet öğretim görevlisi.
Önemli bölüm başlıklarını alıntıladım:
- Bölüm I
- Metodoloji
- Bölüm II
- Klarnet’in Tarihi
- İlk klarnet , 17. yüzyılın sonlarında (1690) Almanya’nın Nürnberg kentinde Johann C. Denner adlı bir Alman tarafından yapılmıştır.
- Türk Müziğinde Klarnet
- Türkiye’de klarnet 1825 yıllarında kullanılmaya başlanmasına rağmen geleneksel sanat müziğimize 20’nci yüzyılın başlarında girmiştir. Daha çok sanat müziği icrasında; fasıllarda, köçeklerde, sirtolarda, oyun havalarında ve halk oyunlarında icra edilir.
- Bölüm–III
- Klarnet Etütleri
- Buselik Şarkı
Dil Bestenim Meşhurunum
- Rast Şarkı
Yine Bir Gülnihal
- Klarnetin Türk müziğine girişi: Klarnet 1900’lü yıllarda Türk müziği icrasında kullanılmıştır. Klarnetin ilk kez Türk müziğindeki icrası ise Klarnet İbrahim Efendi tarafından gerçekleştirildi.
- Ekler
- Röportaj: Hüsnü Şenlendirici
- Röportaj: Türkan Kandıralı
- Röportaj: Süleyman Uğurlar
- Röportaj: Suat Diril
- Röportaj: Filiz Yılmaz
- Röportaj: Selim Sesler
- Röportaj: Barbaros Erköse
Bir de kitaba bir CD eklenmiştir.
(Yurtrenkleri Yayınevi)
DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER
Rimsky–Korsakov
- Introduction & Wedding March from the Golden Cockered
- Capriccio Espagnol
- Mussorgsky
- Pictures at an Exhibition (orch. Ravel)
- BBC Philharmonic
- Conducted by Yan Pascal Tortelier
- BBC Music Magzine
MALATYALI FAHRİ
Sarı Kurdele
Hazırlayan:
Melih Duygulu
- Sarı Kurdele
- Ne Zamandır Mahpushane
- Rüyamda Gördüm Mahımı
- Sensiz Sönmez
- Gurbet Ele Düştü Yolum
- Ezo Gelin
- Dert Bende
- Derin Hülyalara
- Osman
- Ayrlık Ateşten Bir Ok
- İsmet Paşa
- Öyle Bir Gün
- Bir Taş Attım
- Yolum Düştü Suriye’ye
- Elimde Altın Şamdan
- Bülbül
- Şu Dağları Delmeli
- Dağlara Vardım
- Ay Doğdu
- Sarı Gelin
(Kalan Müzik)
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