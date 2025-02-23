Klarneti bilerek dinlemek

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Perşembe günü kırtasiye fuarından dönerken Avcılar’daki Denizatı Kitabevi’ne uğradım.

Müzik rafındaki kitapları incelemeye başladım, çocukların müzik eğitiminde gerekli kitapları incelerken dikkatimi bir kitap çekti:

Metin Gülsün’ün kitabının başlığı beni çekti:

Türk Müziğinde Klarnet Eğitimi.

Metin Gülsün, 1969 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesinde doğmuş. Klarnet öğretim görevlisi.

Önemli bölüm başlıklarını alıntıladım:

- Bölüm I

- Metodoloji

- Bölüm II

- Klarnet’in Tarihi

- İlk klarnet , 17. yüzyılın sonlarında (1690) Almanya’nın Nürnberg kentinde Johann C. Denner adlı bir Alman tarafından yapılmıştır.

- Türk Müziğinde Klarnet

- Türkiye’de klarnet 1825 yıllarında kullanılmaya başlanmasına rağmen geleneksel sanat müziğimize 20’nci yüzyılın başlarında girmiştir. Daha çok sanat müziği icrasında; fasıllarda, köçeklerde, sirtolarda, oyun havalarında ve halk oyunlarında icra edilir.

- Bölüm–III

- Klarnet Etütleri

- Buselik Şarkı

Dil Bestenim Meşhurunum

- Rast Şarkı

Yine Bir Gülnihal

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- Klarnetin Türk müziğine girişi: Klarnet 1900’lü yıllarda Türk müziği icrasında kullanılmıştır. Klarnetin ilk kez Türk müziğindeki icrası ise Klarnet İbrahim Efendi tarafından gerçekleştirildi.

- Ekler

- Röportaj: Hüsnü Şenlendirici

- Röportaj: Türkan Kandıralı

- Röportaj: Süleyman Uğurlar

- Röportaj: Suat Diril

- Röportaj: Filiz Yılmaz

- Röportaj: Selim Sesler

- Röportaj: Barbaros Erköse

Bir de kitaba bir CD eklenmiştir.

(Yurtrenkleri Yayınevi)

DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER

Rimsky–Korsakov

- Introduction & Wedding March from the Golden Cockered

- Capriccio Espagnol

- Mussorgsky

- Pictures at an Exhibition (orch. Ravel)

- BBC Philharmonic

- Conducted by Yan Pascal Tortelier

- BBC Music Magzine

MALATYALI FAHRİ

Sarı Kurdele





Hazırlayan:

Melih Duygulu

- Sarı Kurdele

- Ne Zamandır Mahpushane

- Rüyamda Gördüm Mahımı

- Sensiz Sönmez

- Gurbet Ele Düştü Yolum

- Ezo Gelin

- Dert Bende

- Derin Hülyalara

- Osman

- Ayrlık Ateşten Bir Ok

- İsmet Paşa

- Öyle Bir Gün

- Bir Taş Attım

- Yolum Düştü Suriye’ye

- Elimde Altın Şamdan

- Bülbül

- Şu Dağları Delmeli

- Dağlara Vardım

- Ay Doğdu

- Sarı Gelin

(Kalan Müzik)