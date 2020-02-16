Kitap fuarından notlar

Ayrıca eski dostlarınızla, arkadaşlarınızla hasret giderirsiniz.
Her fuarın bir onur konuğu vardır bu yılın onur konuğu da Ahmet Ümit’ti.
İstanbul’da açılan bir fuarda elbet aradığım kitapların başında İstanbul’a, İstanbulluya dair kitaplar geliyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin çıkardığı kitaplardan bazılarını yeniden aldım.
Kitapların yanı sıra İstanbul’la ilgili hediyelik eşya standı da vardı.
Kimlerin İstanbul’u sergileniyordu.
Ahmet Mithat Efendi’nin İstanbul’u
Mehmet Doğanay hazırlamış.
Giriş
Abdülhak Şinasi Hisar’ın İstanbul’u
Şafak Güneş Gökdoğan
Önsöz ve Giriş
Samiha Ayverdi’nin İstanbul’u
Zeynep Uymur
Önsöz
Ahmet Rasim’in İstanbul’u
Kitabın başında Kâzım Yetiş’in “Başlarken” yazısı var.
Önsöz
Çilem Tercüman
Kitapların hazırlanmasında Kâzım Yetiş ile Mehmet M. Fatih Andı’nın emeklerini belirtelim.
Bu dizide başka kitaplar da yayınlandı, devam etmesini diliyorum.
Kısa bir süre önce Eminönü’ndeki kitap satış mağazasında “Benim İstanbul’um” kitabı üzerine Ahmet Bozkurt’un sorularını yanıtlamıştım.
Belediyenin kitabevlerinde başka yayınevlerinin kitapları da satılıyor.
Bazı yayınevlerinin kitaplarını kitap satış mağazalarında bulamıyorum, bulamıyoruz.
Bunların başında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayınları geliyor.
Eskiden yazar biyografileri dizisi yapılırdı, bir yazar hakkında çeşitli kişilerin incelemeleri bu kitaplarda yer alırdı, doğru biyografisi de bu kitaplarda bulunurdu.
O yazar hakkında çalışma yapacaklar için çok yararlı bir toplamdı. O dizinin ya bakanlık tarafından sürdürülmesini ya da bakanlığın sponsorluğunda özel yayınevlerince çıkarılmasını öneriyorum.
Bakanlıkta bir kurul bu önerileri değerlendirebilir.
Hâlâ bu kitaplar müracaat kaynakları olarak kullanılıyor.
Nebil Özgentürk’ün Sabahattin Ali Belgeseli fuarda gösteriliyor. Gösteri sırasında yazarın kızı Filiz Ali ile de görüşülüyordu.
Bir yayınevinin külliyat anlayışını her zaman desteklerim. Yeditepe Yayınevi’nin standında, kataloğunda Orhan
Şaik Gökyay’ın kitaplarını gördüm. Bir anım tazelendi, yıllar önce Hürriyet Gösteri dergisi için bir Gökyay dosyası yapmıştık. Dosyayı oluşturanlardan biri Fahir İz’di.
Baltalimanı Üniversite Lokantası’nda toplanarak ayrıntıyı tespit etmiştik.
Yeditepe Yayınları’ndan Gönül Tekin’in eserlerini de alabilirsiniz.
Yazma eserler de meraklısı için bu fuarda var.
*
YALNIZ bu fuarın değil, belli başlı kitap fuarlarının hepsinde telif süresi dolmuş kitaplar satılıyor.
Nerdeyse hemen hemen her yayınevinin standında Sabahattin Ali’nin kitapları bulunuyor.
Bence artık bu kitap bolluğu için seçkin bir yayıncılık tavrı benimsenmeli, kitabın başına doğu bir biyografi konulmalı, bir inceleme de yer alsa doğru olur.
Eski edebiyatımızın ustaları bazı yayınevlerince hem özgün diliyle hem de bugünün Türkçesiyle basılıyor. Okur bu karşılaştırmayı yapabiliyor.
Sadece bugünün diliyle baskıya hazırlayanlar bu konuda ehil olanlardan seçilmeli.
İlyas Salman da kitaplarını imzalıyordu, ona da uğradım. Belleğimde Adalet Ağaoğlu’nun kitabından uyarlanan “Sarı Mersedes” canlandı.
İleri Yayınları’nda çıkıyor kitapları.
Hasretim Sansürlüdür, şiirler, 18 baskı yapmış.
Türkkaya Ataöv’ün de kitapları bu yayınevinde çıkıyor.
Ona dair bir anıyı nakledeyim.
Türkkaya Ataöv, Cumhuriyet’te resim yazıları yazıyordu. Bir cumartesi geldi Hamit Görele yazısında bir düzeltme yapmak istediğini söyledi, sonra lafa daldık, sıra düzeltmeye geldiğinde yanımdaki tomardan yazıyı çektim ona verdim.
Hoca dedi ki, ben bu yazının bulunacağını ummadığım için düzeltecek yeri unuttum. Böyle kalsın.
Onun da iki yeni kitabı yayınlanmış.
Kırmızı Kedi standında Aydın Ilgaz oturuyordu, şimdi Çınar Yayınları da Kırmızı Kedi tarafından yayımlanıyor.
Hiç kuşkusuz Rıfat Ilgaz anılarını tazeledik.
Bir imza gününe konuşmaya davetli idim ama fuarda kalamadım.
İsmail Birateş’in kitabı:
Yahya Kemal
ve
Nâzım Hikmet
Uzak Dünyaların Yakınları
Bize Sadık Hidayet’in Kör Baykuş’unu ilk kez Behçet Necatigil çevirip tanıttı.
Sadık Hidayet’in bu kitabını Behruz Dijurian Farsça aslından çevirdi.
Çevirinin ilk sayfasında şöyle bir açıklama var:
Kitapta geçen bütün dipnot ve açıklamalar eserin çevirmeni tarafından yapılmıştır. Kitabın başında Sadık Hidayet ile çevirmen Behruz Dijurian’ın biyografileri var.
Sadık Hidayet 1903 yılında Tahran’da doğdu.
1951 yılında Paris’teki kirada kaldığı evinde doğalgazla intihar etti. Evine girenler onu son yazdıklarını yakmış halde buldu.
Eğlenceli bir kitap aldım:
“Tembel Hayvanlar Felsefe Yaparsa”
Tembel Hayvanlar
Gibi Yaşama Rehberi
Tembel hayvanlar sözünden tembelliğin sadece hayvanlara ait olmadığını bu kitabı okuduktan sonra göreceksiniz.
Sözgelimi birkaç örnek:
“Bir spor müsabakasının ardından, tembel hayvanlar sıralama kürsülerine çıkana kadar sabah olur ve kalabalık çoktan dağılmıştır.”
“Sabah kahvesinden sonrası, biraz kestirmek için harika bir zamandır. Aslında kestirmek için günün her anı mükemmeldir.”
Bu sevimli kitap iki bölümden oluşuyor:
Birinci Bölüm
Tembel Hayvan Eğitimi
İkinci Bölüm
Pratik Bir Rehber
Sonuç: Hayat Kısacık
Tatil gününüzü bu kitabı okuyarak, uygulayarak geçirebilirsiniz.
*
KİTAP FUARI bugün kapanıyor.
Kitap fuarından notlar
Cumartesi günü CNR Kitap Fuarı’na gittim. Fuarlar hem yeni dostlar edinmenizi sağlar hem de kitaplığınızı zenginleştirirsiniz.
Ayrıca eski dostlarınızla, arkadaşlarınızla hasret giderirsiniz.
Her fuarın bir onur konuğu vardır bu yılın onur konuğu da Ahmet Ümit’ti.
İstanbul’da açılan bir fuarda elbet aradığım kitapların başında İstanbul’a, İstanbulluya dair kitaplar geliyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin çıkardığı kitaplardan bazılarını yeniden aldım.
Kitapların yanı sıra İstanbul’la ilgili hediyelik eşya standı da vardı.
Kimlerin İstanbul’u sergileniyordu.
Ahmet Mithat Efendi’nin İstanbul’u
Mehmet Doğanay hazırlamış.
Giriş
Abdülhak Şinasi Hisar’ın İstanbul’u
Şafak Güneş Gökdoğan
Önsöz ve Giriş
Samiha Ayverdi’nin İstanbul’u
Zeynep Uymur
Önsöz
Ahmet Rasim’in İstanbul’u
Kitabın başında Kâzım Yetiş’in “Başlarken” yazısı var.
Önsöz
Çilem Tercüman
Kitapların hazırlanmasında Kâzım Yetiş ile Mehmet M. Fatih Andı’nın emeklerini belirtelim.
Bu dizide başka kitaplar da yayınlandı, devam etmesini diliyorum.
Kısa bir süre önce Eminönü’ndeki kitap satış mağazasında “Benim İstanbul’um” kitabı üzerine Ahmet Bozkurt’un sorularını yanıtlamıştım.
Belediyenin kitabevlerinde başka yayınevlerinin kitapları da satılıyor.
Bazı yayınevlerinin kitaplarını kitap satış mağazalarında bulamıyorum, bulamıyoruz.
Bunların başında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayınları geliyor.
Eskiden yazar biyografileri dizisi yapılırdı, bir yazar hakkında çeşitli kişilerin incelemeleri bu kitaplarda yer alırdı, doğru biyografisi de bu kitaplarda bulunurdu.
O yazar hakkında çalışma yapacaklar için çok yararlı bir toplamdı. O dizinin ya bakanlık tarafından sürdürülmesini ya da bakanlığın sponsorluğunda özel yayınevlerince çıkarılmasını öneriyorum.
Bakanlıkta bir kurul bu önerileri değerlendirebilir.
Hâlâ bu kitaplar müracaat kaynakları olarak kullanılıyor.
Nebil Özgentürk’ün Sabahattin Ali Belgeseli fuarda gösteriliyor. Gösteri sırasında yazarın kızı Filiz Ali ile de görüşülüyordu.
Bir yayınevinin külliyat anlayışını her zaman desteklerim. Yeditepe Yayınevi’nin standında, kataloğunda Orhan
Şaik Gökyay’ın kitaplarını gördüm. Bir anım tazelendi, yıllar önce Hürriyet Gösteri dergisi için bir Gökyay dosyası yapmıştık. Dosyayı oluşturanlardan biri Fahir İz’di.
Baltalimanı Üniversite Lokantası’nda toplanarak ayrıntıyı tespit etmiştik.
Yeditepe Yayınları’ndan Gönül Tekin’in eserlerini de alabilirsiniz.
Yazma eserler de meraklısı için bu fuarda var.
*
YALNIZ bu fuarın değil, belli başlı kitap fuarlarının hepsinde telif süresi dolmuş kitaplar satılıyor.
Nerdeyse hemen hemen her yayınevinin standında Sabahattin Ali’nin kitapları bulunuyor.
Bence artık bu kitap bolluğu için seçkin bir yayıncılık tavrı benimsenmeli, kitabın başına doğu bir biyografi konulmalı, bir inceleme de yer alsa doğru olur.
Eski edebiyatımızın ustaları bazı yayınevlerince hem özgün diliyle hem de bugünün Türkçesiyle basılıyor. Okur bu karşılaştırmayı yapabiliyor.
Sadece bugünün diliyle baskıya hazırlayanlar bu konuda ehil olanlardan seçilmeli.
İlyas Salman da kitaplarını imzalıyordu, ona da uğradım. Belleğimde Adalet Ağaoğlu’nun kitabından uyarlanan “Sarı Mersedes” canlandı.
İleri Yayınları’nda çıkıyor kitapları.
Hasretim Sansürlüdür, şiirler, 18 baskı yapmış.
Türkkaya Ataöv’ün de kitapları bu yayınevinde çıkıyor.
Ona dair bir anıyı nakledeyim.
Türkkaya Ataöv, Cumhuriyet’te resim yazıları yazıyordu. Bir cumartesi geldi Hamit Görele yazısında bir düzeltme yapmak istediğini söyledi, sonra lafa daldık, sıra düzeltmeye geldiğinde yanımdaki tomardan yazıyı çektim ona verdim.
Hoca dedi ki, ben bu yazının bulunacağını ummadığım için düzeltecek yeri unuttum. Böyle kalsın.
Onun da iki yeni kitabı yayınlanmış.
Kırmızı Kedi standında Aydın Ilgaz oturuyordu, şimdi Çınar Yayınları da Kırmızı Kedi tarafından yayımlanıyor.
Hiç kuşkusuz Rıfat Ilgaz anılarını tazeledik.
Bir imza gününe konuşmaya davetli idim ama fuarda kalamadım.
İsmail Birateş’in kitabı:
Yahya Kemal
ve
Nâzım Hikmet
Uzak Dünyaların Yakınları
Bize Sadık Hidayet’in Kör Baykuş’unu ilk kez Behçet Necatigil çevirip tanıttı.
Sadık Hidayet’in bu kitabını Behruz Dijurian Farsça aslından çevirdi.
Çevirinin ilk sayfasında şöyle bir açıklama var:
Kitapta geçen bütün dipnot ve açıklamalar eserin çevirmeni tarafından yapılmıştır. Kitabın başında Sadık Hidayet ile çevirmen Behruz Dijurian’ın biyografileri var.
Sadık Hidayet 1903 yılında Tahran’da doğdu.
1951 yılında Paris’teki kirada kaldığı evinde doğalgazla intihar etti. Evine girenler onu son yazdıklarını yakmış halde buldu.
Eğlenceli bir kitap aldım:
“Tembel Hayvanlar Felsefe Yaparsa”
Tembel Hayvanlar
Gibi Yaşama Rehberi
Tembel hayvanlar sözünden tembelliğin sadece hayvanlara ait olmadığını bu kitabı okuduktan sonra göreceksiniz.
Sözgelimi birkaç örnek:
“Bir spor müsabakasının ardından, tembel hayvanlar sıralama kürsülerine çıkana kadar sabah olur ve kalabalık çoktan dağılmıştır.”
“Sabah kahvesinden sonrası, biraz kestirmek için harika bir zamandır. Aslında kestirmek için günün her anı mükemmeldir.”
Bu sevimli kitap iki bölümden oluşuyor:
Birinci Bölüm
Tembel Hayvan Eğitimi
İkinci Bölüm
Pratik Bir Rehber
Sonuç: Hayat Kısacık
Tatil gününüzü bu kitabı okuyarak, uygulayarak geçirebilirsiniz.
*
KİTAP FUARI bugün kapanıyor.