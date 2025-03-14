Kitap dergisi 2024’ün en iyilerini seçti

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Benim de yer aldığım ve Faruk Şüyün, Metin Celâl, Sevengül Sönmez ile Sırma Köksal’dan oluşan 2024 Yılın Telif, Yılın Çeviri kitapları ve Yılın Yayınevi Seçici Kurulu, “Yılın Telif Kitabı Ödülü”ne Ahmet Ümit’in “Bir Başkomser Nevzat Kitabı/Yırtıcı Kuşlar Zamanı” (Yapı Kredi Yayınları) isimli romanını değer gördü. “Yılın Çeviri Kitabı Ödülü”, Süleyman Doğru çevirisi olan Maria Vargas Llosa’nın “Zor Zamanlar” (Can Yayınları) adlı kitabına verildi. “Ömür Boyu Emek Ödülü”nün sahibi ise Feyza Hepçilingirler oldu.

İŞ DÜNYASI KİTAPLARI

Didem Eryar Ünlü, Faruk Şüyün, Fatoş Karahasan, Burak Önder, Handan Sema Ceylan, Mustafa Kemal Çolak, Rüştü Bozkurt ve Vahap Munyar’dan oluşan 2024 “İş Dünyası” kitapları Seçici Kurulu’nun belirlediği İş Dünyası Kültürel Mirasa Saygı Ödülleri iki kitaba verildi: Gönül Paksoy ve Nurhan Atasoy imzalı iki ciltlik “Oya” (Adnan Memiş Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı) ve “Sözüm Kendözüme/Risaletü’n-Nushiyye’nin Yorumu” (Duru Bulgur Yayınları).

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İş Dünyası İlham Veren Öyküler Kitabı olarak üç çalışma belirlendi: Bülent Eczacıbaşı’nın “Biraz Daha Düşününce/İş İnsanları İçin Denemeler” (Yapı Kredi Yayınları) isimli kitabı, Davut Doğan’ın “Altın Bulmadan Zengin Olunmaz” (Destek Yayınları) ve Mehmet Gün’ün kendi yayını Bozkır’dan “Dünyaya Avukat Olmak”.

İş Dünyası Araştırma Kitabı Ödülü’nü İktisat tarihçisi Doç. Dr. Şefik Memiş’in “Osmanlı’da Tarımsal Girişimcilik Gayretleri / Sevda-yı Vatan Tarladan Başlar” (İstanbul Ticaret Borsası Yayınları) adlı kitabı kazandı.

YILIN GASTRONOMİ KİTABI

Ahmet Örs, Faruk Şüyün, Mehmet Yaşin, Osman Serim ve Zeynep Kakınç’tan oluşan Yılın Gastronomi Kitabı Seçici Kurulu “Yılın Gastronomi Kitabı” Ödülü’nü Burak Onaran ve Priscilla Mary Işın’ın “Saraydan Çarşıya Gaziantep’ten İstanbul’a/Kırk Kat Baklava Tarihi” (Mundi Kitap) kitabına verdi. “Gastronomi Kültürel Emek Ödülü”, Sözen Grup CEO’su Gökmen Sözen’e verildi.

ÖZEL ÖDÜLLER

Yılın Kurumsal Yayınevi Ödülü, İş Sanat bünyesindeki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi için hazırlanan özel sanat kitapları nedeniyle Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’na verildi.

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Diğer özel ödül, 50 yılı aşkındır kararlılıkla dergi yayıncılığını sürdürdüğü için Yapı Kredi Yayınları’nın oldu.

POLİSİYE ÖDÜLLERİ

Adnan Özer, Didem Ardalı Büyükerman, Erol Üyepazarcı, Faruk Şüyün ve Sevin Okyay’dan oluşan 2024 Yılın Polisiye Kitabı Seçici Kurulu, “Polisiye Telif Kitap Ödülü”ne Sibel Köklü’nün “Kar Fırtınası” (Müptela Yayınları) isimli kitabını değer buldu.

“Polisiye İlk Roman Ödülü”nü Can Sertaç Saatçıoğlu’nun “Bir Başkomiser Zeki Polisiyesi/Buğu” (Oğlak Yayınları/Maceraperest Kitaplar) isimli romanına verirken, “Polisiye Edebiyata Katkı Ödülü” ise Prof. Seval Şahin’e verildi. Ödül kazananları yürekten kutluyorum.