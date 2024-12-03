Kitabın başkenti Diyarbakır

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8 Aralık tarihine kadar devam edecek Diyarbakır 8. Kitap Fuarı, 216 marka, yayınevi ve sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapıyor. Fuarda 90 kültür etkinliği ve imza günlerinde 400’den fazla yazarı okurlarıyla bir araya getirecek.

Tüyap Fuarcılık Grubu ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle gerçekleştirilen fuar, edebiyat ve yayıncılık dünyasını Diyarbakır’da buluşturuyor.

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü açılış konuşmasında, “İstanbul’da 41 yıldır düzenlediğimiz Kitap Fuarı’nı Anadolu’da Adana’da, Bursa’da, Eskişehir’de ve Samsun’da düzenliyoruz. Kitap Fuarlarımıza Diyarbakır halkasını da yeniden dahil ettik ve inşallah buraya katılan yayınevlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız fuardan verimli bir şekilde ayrılırlar. 216 yayınevi, sivil toplum kuruluşu fuara iştirak ediyor. Fuarda 400’ün üzerinde şair, yazar, eleştirmen, sanatçı Diyarbakır›da kitap tutkunlarıyla, kitapseverlerle buluşacak.Fuarımızda 90’ın üzerinde etkinlik bulunuyor. Bu etkinlikler, buraya gelecek on binlerce ziyaretçiye renkli bir atmosfer yaratacak” ifadelerini kullandı.

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Fuar açılışında konuşmasını yapan Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kocatürk, “Uzun bir aradan sonra yeniden Diyarbakır’da sizlerle olmak memnuniyet verici, buradaki yayıncılarımıza, okurlarımıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Kitap dünyası hem bireysel hem toplumsal gelişime katkılarıyla hem de tüm alanlara kaynak ve içerik sağlamasıyla, ülkesel kalkınmanın en önemli temellerinden biridir. Okuma kültürünü yaygınlaştırmak, hepimizin üzerine düşen bir sorumluluk. Bu sebeple, yayıncılık sektörünün güçlenmesi ve okur-yazar bağının kuvvetlenmesi için kamu ve yerel yönetimlerin bu alanda daha fazla destek sağlaması gerektiğine inanıyorum. Tüm okurlarımıza ‘Kitap Şenliğimize Hoş Geldiniz’ diyor, herkesi Diyarbakır Kitap Fuarı’nda kitaplarla buluşmaya davet ediyorum. Fuarımızın ve şenliğimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Diyarbakır’da Kitap Fuarı’nın değerini ve kıymetini hissediyoruz. Kısa bir zamanda tamamlanan yoğun hazırlık süreciyle bu fuarı hayata geçirdik. Hem bu fuar özelinde hem de diğer fuarlarımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve hedeflenen katılımcı ile ziyaretçi sayısına ulaşacağımıza inanıyoruz. Biz Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak en iyi fuarları kentimizde nasıl yapabiliriz odağında bir çalışma içerisindeyiz. Türkiye’de Kitap Fuarı’nı en iyi yapan Tüyap’a ben teşekkür ediyorum. Bu kent bizim. Biz bu kent için, Kitap Fuarı için Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak elimizden gelen bütün çabayı sarf ederiz, zorlarız.”

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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak açılışta, “Fuarın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, başta yöneticilere, Tüyap sorumlularına, yayınevlerine, yazarlara, tüm katılımcılara en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Özgür düşüncenin, demokratik düşüncenin, sansürsüz bilginin ve paylaşımın gücüyle daha aydınlık bir bugünü kurmak ve bugünden daha aydınlık bir geleceğe yol kat etmek mümkün diyorum ve fuarımızın başarılı geçmesini diliyorum. Tüm Diyarbakırlılara hayırlı uğurlu olsun!” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, fuarın açılışında, “Diyarbakır sadece tarihi ve kültürel zenginliğiyle değil, edebiyat dünyasına kazandırdığı önemli yazarlarıyla da ünlü bir şehrimizdir. Ali Emiri, Hamit Aytaç, Ziya Gökalp ve Sezai Karakoç gibi isimler şehrimizin önemli yazarlarındandır. Şehrimiz sayısını bilemediğimiz onlarca şair ve yazarımıza ilham kaynağı olmuştur. Ben buradan tüm Diyarbakırlı hemşerilerimizi çocuklarıyla beraber fuarımıza davet ediyorum” dedi.

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Bu yılki fuarda okurla buluşacak yazarlar arasında şu isimler bulunuyor:



* Ahmet Telli



* Ahmet Ümit



* Behiç Ak



* Hasan Cemal



* İsmail Beşikçi



* Şeyhmus Diken



* Şükrü Erbaş



* Yılmaz Odabaşı

Bu fuarla birlikte şehirde kültür sanat rüzgârı estirecek ve hem yerel hem de ulusal anlamda önemli bir kültürel odak noktası olacak. Özellikle panel ve söyleşiler, edebiyatseverler için derin tartışmalara ve anlamlı sohbetlere sahne olacak.

Fuar kapsamında Diyarbakır ve çevre illerden öğrencilerin katılımı da İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve ilçe belediyeleri iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Girişin ücretsiz olduğu Diyarbakır 8. Kitap Fuarı her gün 10.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.