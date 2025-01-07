Kitabın başkenti Çukurova

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#TÜYAP#Çukurova#Ahmet Telli

TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ve Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çukurova Fuarcılık A.Ş destekleri ile hazırlanan Çukurova 17. Kitap Fuarı 11 – 19 Ocak 2025 tarihleri arasında Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

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Düzenlendiği ilk yıldan bugüne bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan Çukurova Kitap Fuarı’na bu yıl 269 yayınevi, marka ve sivil toplum kuruluşu katılacak. 2025 yılının ilk kitap fuarı panel, söyleşi, şiir dinletisi ile çocuk etkinliklerinden oluşan 97 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak.

KİMLER KATILIYOR 

Bu sene edebiyat ve yayıncılık dünyasını Adana’da 17. kez bir araya getirecek olan fuarda,

Ahmet Telli, Alişan Kapaklıkaya, Ayşe Kulin, Aytül Akal, Anıl Basılı, Anooshirvan Miandji, Ayşe Tolga, Behiç Ak, Buket Uzuner, Can Yılmaz, Engin Alan, Eray Hacıosmanoğlu, Ercan Karakaş, Erdem Atay, Faruk Dilaver, Hidayet Karakuş, Kahraman Tazeoğlu, Mine Söğüt, Miyase Sertbarut, Mustafa Balbay, Nihat Genç, Osman Pamukoğlu, Sedef Kabaş, Sinan Akyüz, Sinan Meydan, Sinan Yağmur, Talha Uğurluel, Tülin Kozikoğlu, Ümit Özdağ, Yalvaç Ural, Yılmaz Özdil, Zafer Algöz ve daha birçok birbirinden değerli 500’e yakın şair ve yazar yer alacak.

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Ayrıca genç yazarlar da dokuz gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde başta Adana olmak üzere Akdeniz’in çeşitli illerinden gelen okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak.

Fuar kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri yapılan çalışmalar kapsamında, öğrenciler hafta içi günlerinde Fuarı ziyaret edecek, kitaplarla bir araya gelerek,  kendi yaş gruplarına göre düzenlenmiş etkinliklere katılacak.

Girişin ücretsiz olduğu fuar, 10:00 – 20:00, son gün olan 21 Ocak tarihinde ise 10:00 – 19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. 

 

#TÜYAP#Çukurova#Ahmet Telli
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