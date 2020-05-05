Kitabı dinlemek

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk’ten ‘Storytel’ konusunda bilgi aldım.
Bu kurumun başında Berk İmamoğlu var. Onu aradım ve aşağıdaki bilgileri aldım:
1.1 MİLYON ÜYESİ VAR
“Genel merkezi İsveç Stockholm’de bulunan Storyel, 20 ülkede faaliyetlerini sürdürüyor.
İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Rusya, Hollanda, Polonya, İspanya, İtalya, Türkiye, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Singapur, Meksika, Almanya, Brezilya, Kolombiya ve Güney Kore.
2019 sonu itibarıyla Storytel’in tüm dünyada toplam 1.1 milyon üyesi bulunuyor. Ocak 2020’de yapılan açıklamaya göre Türkiye, tüm Storytel ülkeleri arasında 50 bin üyeye en kısa zamanda ulaşan ülke.
Üye sayısında açık ara İsveç birinci sırada. Kitap dinlemede ise İsveç, Norveç ve Danimarka en üst sırada ve her üç ülkedeki ortalama dinleme saatleri birbirine yakın.
TÜRKÇE 2 BİN SESLİ İÇERİK VAR
Türkiye’de sesli kitapların bilinirliği hâlâ oluşma aşamasında. Storytel’de şu an 2 bin civarında Türkçe sesli içerik, 70 bin İngilizce sesli içerik ve 100 bin İngilizce e-kitap bulunuyor. Kütüphanemizdeki Türkçe içerik sayısı her geçen ay artan bir hızla büyümekte. Yine de Storytel Türkiye, diğer Storytel ülkeleri arasında lokal dillerde en az içerik bulunan ülke. Bunun başlıca sebebi bizim Türkiye’de bu işe sıfırdan başlamış olmamız. Diğer ülkelerde mobil uygulamalar öncesinde de sesli kitaplar piyasada CD ve benzeri formatlarda satılır halde bulunurken Türkiye’de böyle bir portföy yok denecek kadar azdı. Tabii bugün itibarıyla kullanıcıların Storytel Türkiye’de ülkemizin en sevilen yazarlarının birçoğunun kitaplarına, en çok satan, en popüler kitaplara ve zamansız klasiklerin en iyi örneklerine erişebildiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Storytel’de kullanıcılar, ilk 14 gün boyunca ücretsiz olarak diledikleri kitabı dinleyebiliyor ve platformu deneyimliyorlar. İçinde bulunduğumuz bu dönemde, ücretsiz deneme süresini 14 günden 30 güne uzattık.
TÜRKİYE’DE KADIN ERKEK ORANI EŞİT
Kullanıcı tarafına baktığımız zaman sesli kitaplarda tercih edilen türlerin ülkelere ve ülkelerdeki sesli kitap bilinirliğine ve yaygınlığına göre değiştiğini görüyoruz. Mesela İskandinav ülkelerinde dinleyicilerin çoğunluğunu kadınlar oluştururken Türkiye’de dinleyicilerin kadın-erkek oranı eşit dağılım gösteriyor diyebiliriz. Yine farklı bir örnek olarak Rusya’da sesli kitaplar daha çok kolay dinlenen, İngilizce terimiyle ‘easy listening’ türünde kitaplar iken, Türkiye’de dinleyicilerin sesli kitap tercihleri basılı kitaplara paralellik gösteriyor, dinleyiciler en çok tercih edilen basılı kitapların sesli halini sistemde görmek istiyor.
KENDİ ESERLERİNİ SESLENDİRDİLER
Storytel’de bulunan tüm eserler profesyonel tiyatro ve seslendirme sanatçıları tarafından seslendirilmektedir. Tilbe Saran, Şerif Erol, Beyti Engin, Mert Fırat, Yiğit Özşener, Levent Can, Murat Eken bu eşsiz seslerden sadece birkaçı. Ayrıca bazı yazarlar eserlerinin de sesi oldu. Ahmet Ümit’in sadece Storytel’de yayınlanan eseri Benim Güzel Hayaletlerim’i yazarın kendi sesinden dinleyerek bambaşka bir tecrübe yaşamak da mümkün. Ayşe Kulin, Hasan Ali Toptaş, Buket Uzuner ve Teoman kendi kitaplarını seslendiren yazarlardan sadece birkaçı.
Storytel’e Storytel.com web sitesinden veya Storytel mobil uygulamaları üzerinden üye olabilir ve mobil uygulamalar üzerinden sesli kitapları dinleyebilirsiniz. Storytel.com web sitesine özel aylık üyelik bedeli: 29.99 TL.”
DAHA ÖNCE NE VARDI
STORYTEL’den önce de sesli kitap vardı.
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Storytel ekibiyle bir toplantı yapacağını söyledi.
Buluşmada yayınevi yöneticilerinin, tiyatro sanatçılarının da bulunacağını söyledi. Virüs günlerinde kitabı okuyamayanların bundan yararlanması için işbirliği yapacaklarını anlattı. Ödeme koşullarının gerek yayınevi gerek kitap sahibi açısından yararlı olduğunu vurguladı.
Kocatürk, e-kitap açısından da gelişmeleri planladıklarını belirtti.
Sesli kitaptan önce de kitaplar kasetlere okunurdu. O zaman da her yerde kitabı dinlerdiniz.
Ben yabancı kitap fuarlarından tanınmış yazarların tanınmış oyuncular tarafından doldurulmuş kasetlerini almıştım.
Kasetten kitap dinlemenin de bir fıkrası vardır.
Herkes araba kullanırken istediği kitabı kasetten dinlermiş. Doğrusu bir karar veremedim. İnsan dikkatini nasıl ikiye böler.
Woody Allen’a böyle kitap dinleme konusunda fikrini sormuşlar.
Çok yararlı olduğunu söylemiş, bakın ne demiş:
“Tolstoy’un ‘Anna Karenina’sını dinledim, olay Rusya’da geçiyormuş.”
Bunu o kadar yaygınlaştırmak istediler ki, Frankfurt Kitap Fuarı’nda biz ziyaretçilere bir rozet dağıtmışlardı. Rozetin üstünde bakın ne yazıyordu:
“Son olarak hangi kitabı dinlediniz?”
Hürriyet Gösteri dergisiyle okurlara şiir kasetleri armağan etmiştik.
Türk edebiyatının önemli şairlerinden seçmeleri ya kendileri okumuşlardı ya da tanınmış Türk tiyatro ustaları seslendirmişti.
Sonradan da birçok şairin CD kayıtları çıkmıştı.
Hâlâ o kasetlere emek verenleri anımsıyorum, teşekkür borcumu da unutmuyorum.
*
BAKALIM ben kitap dinlemeye alışabilecek miyim?
Kitabı dinlemek
Benim gibi kitabı okuyanlar dışında dinleyenler de var.
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk’ten ‘Storytel’ konusunda bilgi aldım.
Bu kurumun başında Berk İmamoğlu var. Onu aradım ve aşağıdaki bilgileri aldım:
1.1 MİLYON ÜYESİ VAR
“Genel merkezi İsveç Stockholm’de bulunan Storyel, 20 ülkede faaliyetlerini sürdürüyor.
İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Rusya, Hollanda, Polonya, İspanya, İtalya, Türkiye, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Singapur, Meksika, Almanya, Brezilya, Kolombiya ve Güney Kore.
2019 sonu itibarıyla Storytel’in tüm dünyada toplam 1.1 milyon üyesi bulunuyor. Ocak 2020’de yapılan açıklamaya göre Türkiye, tüm Storytel ülkeleri arasında 50 bin üyeye en kısa zamanda ulaşan ülke.
Üye sayısında açık ara İsveç birinci sırada. Kitap dinlemede ise İsveç, Norveç ve Danimarka en üst sırada ve her üç ülkedeki ortalama dinleme saatleri birbirine yakın.
TÜRKÇE 2 BİN SESLİ İÇERİK VAR
Türkiye’de sesli kitapların bilinirliği hâlâ oluşma aşamasında. Storytel’de şu an 2 bin civarında Türkçe sesli içerik, 70 bin İngilizce sesli içerik ve 100 bin İngilizce e-kitap bulunuyor. Kütüphanemizdeki Türkçe içerik sayısı her geçen ay artan bir hızla büyümekte. Yine de Storytel Türkiye, diğer Storytel ülkeleri arasında lokal dillerde en az içerik bulunan ülke. Bunun başlıca sebebi bizim Türkiye’de bu işe sıfırdan başlamış olmamız. Diğer ülkelerde mobil uygulamalar öncesinde de sesli kitaplar piyasada CD ve benzeri formatlarda satılır halde bulunurken Türkiye’de böyle bir portföy yok denecek kadar azdı. Tabii bugün itibarıyla kullanıcıların Storytel Türkiye’de ülkemizin en sevilen yazarlarının birçoğunun kitaplarına, en çok satan, en popüler kitaplara ve zamansız klasiklerin en iyi örneklerine erişebildiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Storytel’de kullanıcılar, ilk 14 gün boyunca ücretsiz olarak diledikleri kitabı dinleyebiliyor ve platformu deneyimliyorlar. İçinde bulunduğumuz bu dönemde, ücretsiz deneme süresini 14 günden 30 güne uzattık.
TÜRKİYE’DE KADIN ERKEK ORANI EŞİT
Kullanıcı tarafına baktığımız zaman sesli kitaplarda tercih edilen türlerin ülkelere ve ülkelerdeki sesli kitap bilinirliğine ve yaygınlığına göre değiştiğini görüyoruz. Mesela İskandinav ülkelerinde dinleyicilerin çoğunluğunu kadınlar oluştururken Türkiye’de dinleyicilerin kadın-erkek oranı eşit dağılım gösteriyor diyebiliriz. Yine farklı bir örnek olarak Rusya’da sesli kitaplar daha çok kolay dinlenen, İngilizce terimiyle ‘easy listening’ türünde kitaplar iken, Türkiye’de dinleyicilerin sesli kitap tercihleri basılı kitaplara paralellik gösteriyor, dinleyiciler en çok tercih edilen basılı kitapların sesli halini sistemde görmek istiyor.
KENDİ ESERLERİNİ SESLENDİRDİLER
Storytel’de bulunan tüm eserler profesyonel tiyatro ve seslendirme sanatçıları tarafından seslendirilmektedir. Tilbe Saran, Şerif Erol, Beyti Engin, Mert Fırat, Yiğit Özşener, Levent Can, Murat Eken bu eşsiz seslerden sadece birkaçı. Ayrıca bazı yazarlar eserlerinin de sesi oldu. Ahmet Ümit’in sadece Storytel’de yayınlanan eseri Benim Güzel Hayaletlerim’i yazarın kendi sesinden dinleyerek bambaşka bir tecrübe yaşamak da mümkün. Ayşe Kulin, Hasan Ali Toptaş, Buket Uzuner ve Teoman kendi kitaplarını seslendiren yazarlardan sadece birkaçı.
Storytel’e Storytel.com web sitesinden veya Storytel mobil uygulamaları üzerinden üye olabilir ve mobil uygulamalar üzerinden sesli kitapları dinleyebilirsiniz. Storytel.com web sitesine özel aylık üyelik bedeli: 29.99 TL.”
DAHA ÖNCE NE VARDI
STORYTEL’den önce de sesli kitap vardı.
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Storytel ekibiyle bir toplantı yapacağını söyledi.
Buluşmada yayınevi yöneticilerinin, tiyatro sanatçılarının da bulunacağını söyledi. Virüs günlerinde kitabı okuyamayanların bundan yararlanması için işbirliği yapacaklarını anlattı. Ödeme koşullarının gerek yayınevi gerek kitap sahibi açısından yararlı olduğunu vurguladı.
Kocatürk, e-kitap açısından da gelişmeleri planladıklarını belirtti.
Sesli kitaptan önce de kitaplar kasetlere okunurdu. O zaman da her yerde kitabı dinlerdiniz.
Ben yabancı kitap fuarlarından tanınmış yazarların tanınmış oyuncular tarafından doldurulmuş kasetlerini almıştım.
Kasetten kitap dinlemenin de bir fıkrası vardır.
Herkes araba kullanırken istediği kitabı kasetten dinlermiş. Doğrusu bir karar veremedim. İnsan dikkatini nasıl ikiye böler.
Woody Allen’a böyle kitap dinleme konusunda fikrini sormuşlar.
Çok yararlı olduğunu söylemiş, bakın ne demiş:
“Tolstoy’un ‘Anna Karenina’sını dinledim, olay Rusya’da geçiyormuş.”
Bunu o kadar yaygınlaştırmak istediler ki, Frankfurt Kitap Fuarı’nda biz ziyaretçilere bir rozet dağıtmışlardı. Rozetin üstünde bakın ne yazıyordu:
“Son olarak hangi kitabı dinlediniz?”
Hürriyet Gösteri dergisiyle okurlara şiir kasetleri armağan etmiştik.
Türk edebiyatının önemli şairlerinden seçmeleri ya kendileri okumuşlardı ya da tanınmış Türk tiyatro ustaları seslendirmişti.
Sonradan da birçok şairin CD kayıtları çıkmıştı.
Hâlâ o kasetlere emek verenleri anımsıyorum, teşekkür borcumu da unutmuyorum.
*
BAKALIM ben kitap dinlemeye alışabilecek miyim?