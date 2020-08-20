Kırtasiye üzerine

Pandemi günlerinde birçok sektör zarar gördü. Özellikle bu durum kırtasiyeyi etkiledi. Sözgelimi her yıl yapılan Kırtasiye Fuarı bu yıl yapılamadı.
Oysa okul gereçlerini alanlarla kırtasiye tutkusu olanlar da bu fuarı gezerlerdi. Önemli bir yanı da gerek İstanbul’dan gerek Türkiye’nin bütün illerinden gelenler, okulların açılmasında satılacak çantaları, kalemleri alırlardı. Ben bile yenilikleri buradan takip ederdim. Sadece okul açısından bakmamak gerekir kırtasiye fuarına. Okul malzemesi dışında dolmakalem, roller, tükenmez, kurşunkalem üreten firmalar da alıcıyla burada temas ederlerdi. Tanıtım yaparlardı. Yalnız ithal malzeme değil, yerli üretim de bu fuarda ivme kazanırdı.
Kırtasiye sanayiinin kalbinin attığı yer fuardı. Ayrıca gezip dolaşma kısıtlaması başka açıdan da kırtasiye sektörünü vurdu. Birçok dükkâna alıcı uğramaz oldu. Görüştüğüm kırtasiyeci dostlarım, gerekli malzeme alımı ile satışların kısıtlı ve sınırlı olduğunu söylediler. Çünkü meraklısı bilir, kırtasiyeciye uğrayarak onunla sohbet ederek başta dolmakalem seçersiniz. Size sunarlar, sonra da beğendiğinizi alıp gidersiniz. Çünkü kırtasiye dükkânları aynı zamanda danışma mercileridir. Size bilgi verirler, o dükkânlar dışında AVM’lerde bu muhabbeti bulamazsınız.
Online eğitimde de ben kalem-kâğıdı gerekli buluyorum. Bunların alınması şartını koruyorum.
TUKİD (Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı) Mehmet Helvacıoğlu, 2020–2021 eğitim–öğretim dönemine sayılı günler kala velileri uyarıyor. Merdiven altı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olmayan ürünler alınmamalı diyor.
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TUKİD’in açıklamasından bazı bölümleri aldım. Sektörün durumunu açıklayan:
“Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin 2. yarısında öğrencilerimiz eğitimlerine evlerinden devam etmek durumunda kaldı. Bu süreçten kırtasiye sektörümüz de elbette olumsuz etkilendi. Sektörümüz bu süreçten, devletimizin perakende mağazalarına sağladığı desteklerle ve ürün gruplarındaki çeşitlilik sayesinde çıkmaya çalıştı. Sektörümüz sokağa çıkma kısıtlamalarından kaynaklı evlerinde kalan halkımıza eve servis, online sipariş gibi geliştirdikleri alternatif yöntemlerle hizmet etmeye devam etti. Bununla birlikte aklımızda hep sektörümüzün bayramı dediğimiz okul sezonu vardı. Sektör olarak bu döneme çok iyi hazırlandık, ürünlerimizi raflarımıza keyifle dizdik, sağlıklı, güvenilir ürünlerimizi öğrencilerimizle buluşturacak olmanın heyecanına büründük. Ancak okulların açılışının ertelenmesi kararı sektörümüzde olumsuz bir havanın yaşanmasına neden oldu. Elbette sağlık birinci önceliğimiz ve sektörümüz uzun yıllardır bu bilinçle mücadele veriyor. Bizler hem öğrencilerimizin sağlığını koruyacak önlemler alıyor hem de sektörümüzün yeni normalimizde de etkin faaliyetlerine heyecanla devam edebilmesi için çok çalışıyoruz.
Tüketiciler kırtasiye alışverişi yaparken nelere dikkat etmeli?
Türkiye’deki 100 kırtasiye ürününden yüzde 97’sinin çocukların sağlığını tehdit edecek herhangi bir madde içermediği, Ticaret Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl okul sezonunda yaptığı denetimler sonucu hazırladığı raporda yer alıyor. Biz sektör olarak yüzde 3’lük kısımla mücadelemizi sürdürdük ve ‘Güvensiz ürüne sıfır tolerans’ anlayışımızla mücadeleye devam edeceğiz.”
*
OKUL mevsiminin başlaması nedeniyle bu uyarı, bilgilendirme çok önemli. Gerçekten de olur olmaz yerlerden kırtasiye alışverişi, çocukların sağlığı bakımından büyük tehlike. Kokulu, cicili biçili kalemlerde benim bile gözüm kalıyor.
Güzel yazı dönemi geçti mi? Sanmıyorum fuarlarda kaligrafi takımları satılıyor, birçok davetiyede, özel yazılarda gene kalem kullanılıyor. Küçük yaşta başlayan bir zevk, her şey elektronik kayıtla yapılmamalı.
Umuyorum ki bu bilgiler veliler için önem taşımaktadır.
Kırtasiye üzerine
Pandemi günlerinde birçok sektör zarar gördü. Özellikle bu durum kırtasiyeyi etkiledi. Sözgelimi her yıl yapılan Kırtasiye Fuarı bu yıl yapılamadı.
Oysa okul gereçlerini alanlarla kırtasiye tutkusu olanlar da bu fuarı gezerlerdi. Önemli bir yanı da gerek İstanbul’dan gerek Türkiye’nin bütün illerinden gelenler, okulların açılmasında satılacak çantaları, kalemleri alırlardı. Ben bile yenilikleri buradan takip ederdim. Sadece okul açısından bakmamak gerekir kırtasiye fuarına. Okul malzemesi dışında dolmakalem, roller, tükenmez, kurşunkalem üreten firmalar da alıcıyla burada temas ederlerdi. Tanıtım yaparlardı. Yalnız ithal malzeme değil, yerli üretim de bu fuarda ivme kazanırdı.
Kırtasiye sanayiinin kalbinin attığı yer fuardı. Ayrıca gezip dolaşma kısıtlaması başka açıdan da kırtasiye sektörünü vurdu. Birçok dükkâna alıcı uğramaz oldu. Görüştüğüm kırtasiyeci dostlarım, gerekli malzeme alımı ile satışların kısıtlı ve sınırlı olduğunu söylediler. Çünkü meraklısı bilir, kırtasiyeciye uğrayarak onunla sohbet ederek başta dolmakalem seçersiniz. Size sunarlar, sonra da beğendiğinizi alıp gidersiniz. Çünkü kırtasiye dükkânları aynı zamanda danışma mercileridir. Size bilgi verirler, o dükkânlar dışında AVM’lerde bu muhabbeti bulamazsınız.
Online eğitimde de ben kalem-kâğıdı gerekli buluyorum. Bunların alınması şartını koruyorum.
TUKİD (Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı) Mehmet Helvacıoğlu, 2020–2021 eğitim–öğretim dönemine sayılı günler kala velileri uyarıyor. Merdiven altı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olmayan ürünler alınmamalı diyor.
*
TUKİD’in açıklamasından bazı bölümleri aldım. Sektörün durumunu açıklayan:
“Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin 2. yarısında öğrencilerimiz eğitimlerine evlerinden devam etmek durumunda kaldı. Bu süreçten kırtasiye sektörümüz de elbette olumsuz etkilendi. Sektörümüz bu süreçten, devletimizin perakende mağazalarına sağladığı desteklerle ve ürün gruplarındaki çeşitlilik sayesinde çıkmaya çalıştı. Sektörümüz sokağa çıkma kısıtlamalarından kaynaklı evlerinde kalan halkımıza eve servis, online sipariş gibi geliştirdikleri alternatif yöntemlerle hizmet etmeye devam etti. Bununla birlikte aklımızda hep sektörümüzün bayramı dediğimiz okul sezonu vardı. Sektör olarak bu döneme çok iyi hazırlandık, ürünlerimizi raflarımıza keyifle dizdik, sağlıklı, güvenilir ürünlerimizi öğrencilerimizle buluşturacak olmanın heyecanına büründük. Ancak okulların açılışının ertelenmesi kararı sektörümüzde olumsuz bir havanın yaşanmasına neden oldu. Elbette sağlık birinci önceliğimiz ve sektörümüz uzun yıllardır bu bilinçle mücadele veriyor. Bizler hem öğrencilerimizin sağlığını koruyacak önlemler alıyor hem de sektörümüzün yeni normalimizde de etkin faaliyetlerine heyecanla devam edebilmesi için çok çalışıyoruz.
Tüketiciler kırtasiye alışverişi yaparken nelere dikkat etmeli?
Türkiye’deki 100 kırtasiye ürününden yüzde 97’sinin çocukların sağlığını tehdit edecek herhangi bir madde içermediği, Ticaret Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl okul sezonunda yaptığı denetimler sonucu hazırladığı raporda yer alıyor. Biz sektör olarak yüzde 3’lük kısımla mücadelemizi sürdürdük ve ‘Güvensiz ürüne sıfır tolerans’ anlayışımızla mücadeleye devam edeceğiz.”
*
OKUL mevsiminin başlaması nedeniyle bu uyarı, bilgilendirme çok önemli. Gerçekten de olur olmaz yerlerden kırtasiye alışverişi, çocukların sağlığı bakımından büyük tehlike. Kokulu, cicili biçili kalemlerde benim bile gözüm kalıyor.
Güzel yazı dönemi geçti mi? Sanmıyorum fuarlarda kaligrafi takımları satılıyor, birçok davetiyede, özel yazılarda gene kalem kullanılıyor. Küçük yaşta başlayan bir zevk, her şey elektronik kayıtla yapılmamalı.
Umuyorum ki bu bilgiler veliler için önem taşımaktadır.