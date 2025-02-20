Kırtasiye Fuarı açıldı

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Türkiye’nin tek uluslararası kırtasiye fuarı, TÜYAP Fuarcılık Grubu ve Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) işbirliğiyle TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenleniyor. Ayrıca Avrupa’nın en büyük kırtasiye fuarı olma özelliğini taşıyor.

Kırtasiye, ofis ve okul malzemeleri alanında en büyük üreticileri bir araya getiren fuarda, kâğıt ve kâğıt ürünleri, ofis malzemeleri, okul ve kırtasiye ürünleri, hobi ve sanatsal malzemeler ile promosyon ürünleri gibi kategorilerde en yeni ürünler sergilenecek. Festival ve parti süslemeleri, eğitici oyunlar, yayınevleri, paketleme malzemeleri gibi geniş kapsamıyla hem sektör profesyonelleri hem de yatırımcılar için önemli bir iş platformu sunacak.

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KÜRESEL MERKEZ

Avrupa standartlarında üretim yapan 15 ülkeden 214 markanın katılacağı fuar, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’nın önemli pazarlarından alıcıları bir araya getirerek küresel ticaretin merkezi olmayı sürdürüyor. Bu sene Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Fas, Gürcistan, Hindistan, İran, İspanya, Kosova, Lübnan, Makedonya, Mısır, Romanya, Rusya, Sırbistan, Tunus başta olmak üzere 77 ülkeden gelecek ziyaretçiler katılımcılarla buluşacak.

77 ÜLKEDEN ZİYARETÇİ

TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarın önemini şöyle anlatıyor:

“Yerli ve yabancı markaların farklı ve en yeni ürünlerini inovasyonlarını sergilediği bu etkinlik, sektörün geleceğine ışık tutarak işbirliği ağlarını daha da güçlendiriyor. 15 ülkeden 214 marka, 172 firma ve firma temsilciliğinin katılımı ve 77 ülkeden gelecek nitelikli ziyaretçileriyle sektörün en önemli fuarı olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz. Yurtdışında önemli pek çok fuarı yerinde ziyaret edip pazar analizlerimizi yapmamızın yanı sıra 60 farklı ülkede yürütülen konvansiyonel ve dijital pazarlama faaliyetlerimizin yanında yeni işbirliklerimiz ve ülkemizde bulunan önemli ülkelerin başkonsolosluklarında görev yapan ticaret ataşeleriyle de görüşerek, fuarımıza yönelik birebir iletişim çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Kırtasiye sektörünün sabırsızlıkla beklediği ve artık bir marka haline gelen fuarda şu ana kadar yurtiçinde 74 ilden, yurtdışında 77 ülkeden online kayıt yaptıran ziyaretçiler kırtasiye ve ofis dünyasının en yeni ve en popüler ürünlerini keşfederken; katılımcı firmalar da yepyeni ürünlerini TÜYAP çatısı altında sergileme ve markasının pazardaki yerini görme fırsatı bulacak.”

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İLHAM VEREN YENİLİKLER

Fuarda en dikkat çeken bölümlerden biri de hobi ve sanatsal malzemeler olacak. Kaligrafi, boyama ve el sanatları alanında öncü markalar, sanat tutkunlarına ilham verecek yenilikleri sergileyecek. Ofis ve okul için tasarlanan en yeni ürünler de fuarda yerini alacak.