‘Kazı İzleri’ sergisi

Bugünün edebiyat dünyasındaki birçok ünlü isim, ilk ürünlerini sanat/edebiyat dergilerinde okura sunmuştur. Dergilerin tarihi edebiyat tarihinin önemli bir bölümünü oluşturur.

Kâğıt krizi birçok derginin yayına ara vermesini mecburi kılmıştır.

Zora giren dergilerin durumunu, yöneticilerin aldığı kararları İhsan Yılmaz’ın Kültürazzi köşesinde okudum. Dergilerin bazıları okurlarını abone olmaya çağırmaktadır. Şimdiye kadar edindiğim tecrübeler abonelik sisteminin etkili, kurtarıcı bir yöntem olmadığını göstermiştir.

İki neden saptadım.

Birincisi, okurumuz ileriye dönük bir program yapmaya alışık değil.

İkincisi, abone olduğu derginin kapanacağı kuşkusu. Pandemi koşullarında engelleyici bir neden daha ortayı çıktı. Kargo fiyatlarının yüksekliği. Bir yayıncı arkadaşım söyledi, 10 liralık bir derginin ulaştırma gideri 17 liraymış.

Dergi dağıtım ağının zayıflığını da gündeme getirmeliyim. Birçok büyük yayınevinde dergi satılmıyor, oysa bir kitabevinin kâr dışındaki işlevini de unutmaması gerekir.

Acaba dergi çıkaranlar, ortak bir dağıtım birliği mi kursalar... Bu yolla kitabevlerini zorlayabilirler mi? Eğer bir çözüm bulunamazsa, ekonominin doğal seyrine bırakılırsa, dergiciliğin yeniden doğması olanağı ortadan kalkar.

2021’DE ŞİİR