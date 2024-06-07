Kartal’ı ben de bilirim

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Melih Yıldız ile Atilla Alp Bölükbaşı’nın kitabı ‘Yolu Kartal’dan Geçenler’i okurken akrabalarımı anımsadım.

Ana baba tarafımdan birçok kişi Kartal’da oturdu. Yeğenlerimizden biri de Kartal Belediye Başkanı olmuştu.

Baba tarafımdan bazıları da kışın Sultanahmet’te, yazın Kartal’da otururlardı.

Hiç kuşkusuz Kartal’ı bilen herkes mutlaka Yakacık’ı da görmüştür.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kitap için şu gerekçeyi sunuyor:

“Faruk Duman’ın kaleme aldığı, konusunu Yakacık’taki bir aşk hikâyesinden alan Ayazma Kahvesi Âşıkları kitabını yayımladık.”

Yıllardır Haydarpaşa’dan trene biner, evlerdeki akşam yemeği hazırlığını seyrederdik.

Kitapta 21 kişi yer alıyor.

Yazarların fotoğraflarını görüyor ve biyografilerini bu çalışmadan okuyoruz.

Kimler var:

Önce tanıdıklarımı yazacağım:

- Rıfat Ilgaz

- Vedat Günyol

- Hıfzı Topuz

- Behzat Ay

- Emre Kongar

- Semih Gümüş

- Taner Ay

- Vedat Günyol

Diğer Kartallılar:

- Tamburi Cemil

- Nevres Orhon

- Neyzen Tevfik

- Mahmut Yesari

- Hasan Ali Yücel

- Hikmet Şevki

- Nâzım Hikmet

- Melek Kobra

- Pakize Türkoğlu

- Sevim Eti

- Ali Ekber Çiçek

- Şefik Asan

- Banu Avar

- Handan Öztürk

- Serhat Özcan

- Reha Özcan

- Müfit Can Saçıntı

- Fuat Sevimay

- Ruhi Sarı

- Ercan Yılmaz

- Cem Erdost İleri

(Kartal Belediyesi)