Karagöz müsünüz yoksa Hacivat mı?

Programda önce ödüller var. Bu yıl şu dallarda ödül verilecek:
Yılın Okuru Ödülü
Yılın Kütüphanesi Ödülü
İsmail Sacib Sencer Yılın Kütüphanecisi Ödülü
Yılın İşbirliği Ödülü (Kütüphanecilik ve yayıncılık alanlarında)
Yılın Yenilikçi Girişimi Ödülü (Kütüphanecilik ve yayıncılık alanlarında)
Ali Emiri Efendi Onur Ödülü
Kamuoyunda kitap, kütüphane ve okuma kültürü konularında bilinç uyandırmak, dünya kütüphaneciliğindeki ve kütüphanecilik hizmetlerindeki önemli değişim ve gelişmeleri kütüphaneciler, kütüphanecilik alanında faaliyet gösteren kişiler ve kurumlarla paylaşmak amaçlarıyla, 1964 yılından bu yana her yıl mart ayının son haftası yurt çapında Kütüphane Haftası olarak kutlanmaktadır.
Birkaç hafta önce yazdığım Lintu’nun Sibelius icraları ödül kazandı.
Yurtiçinde ve dışında gezerken, orayla ilgili müzikler belleğinizde canlanır mı?
Benim çok sık başıma gelir, yürürken müziği mırıldanmaya başlarım.
O yerin edebiyatı ve müziği birleşince, yürümek bana bütünsel bir zevk verir.
Bach’ın Brandenburg Konçertoları’nı dinledim.
Six ‘Brandenburg’ Concertos
ARS REDIVIVA ENSEMBLE
Soloists anda Chamber Orchestra
Orhan Kemal’i tanısaydınız, o şehirli zarif bıçkınlığına bayılırdınız. Her zaman, her koşulda yüzü gülen, insanları seven, en kızdığını bile sevecen bir üslupla eleştiren bir büyük yazardı. Adana, onun ve edebiyatının vatanıdır.
Fikret Otyam’ın mektuplarında, Ara Güler’in fotoğraflarında, onun yaşamının bazı ipuçlarını bulursunuz.
Toplumcu Gerçekçilik bazı yazarların genel şemsiyesidir ama Orhan Kemal için ‘aydınlık gerçekçi’ tanımı eleştiri tarihinde yer etmiştir.
Çünkü o, eleştirdiği, kapitalizmin acımasız temsilcilerinin bile insan yanına bir edebi çentik atar.
Bu anlayış sayesinde roman kahramanları inandırıcıdır. İyi ve kötünün aynı insanda birleştiğini gösterir. ‘Sadık gerçekçilik’ de budur.
Her yazarın bir kahvehanesi, lokantası vardır. Orhan Kemal de Nuruosmaniye’nin girişindeki Meserret’te otururdu. Nurer Uğurlu orayı da anlatmıştır kitabında.
Bir Şehir Sözlüğü
Yazımdaki önemli bilgileri, saptamaları, tiyatronun pandemideki durumunu Hürriyet Kitap Sanat editörü ve tiyatro yazarı Bahar Çuhadar’ın hazırladığı dosyadan aldım.
Devlet yardımı için bazı koşullar yüzünden, vergi ve stopaj borcu olan tiyatrolar yararlanamadı.
Yaşayanlar da perdelerini gişe geliriyle açabildi.
Binlerce tiyatro emekçisi (oyuncu, teknik çalışan, yönetmen, yazar) bir yıldır gelir elde edemedi, buna rağmen kira, fatura, vergilerini kredi çekerek ödeyebildiler.
Toy İstanbul, Öykü Sahne, Küçük Salon, Galata Perform adlı dört bağımsız tiyatro mekânı kapandı.
Kadıköy’ün ve İstanbul’un son yedi yıldır en bilindik tiyatro mekânlarından Moda Sahnesi kapanmanın eşiğinden ‘Sahneden naklen’ uygulamasını başlatarak döndü. Oyunları canlı oynayıp, bilet satıp dijitalden seyirciyle buluşturuyor.
Tiyatro dünyasından birçok kişi, devlet ya da yerel yönetimlerin İngiltere ve Almanya’daki uygulamaları benimsemelerini öneriyorlar.
Bizde tiyatroya en güçlü destek tiyatrocuların tek tek ya da kolektif olarak başlattıkları dayanışma kampanyalarına katılan seyirciden geldi. Bağımsız sahnelerin kimisi imzalı afiş satarak, kimisi ileride oynayacakları oyunlar için önden bilet satarak, kimisi boş koltuk satarak, kimisi de internette dayanışma kampanyası başlatarak seyirciden destek aldı.
Kızı Ayşe Toy, babasının ölümünün ardından düşüncesini okurlarıyla paylaştı:
“Canım babam, yazar Erol Toy, uzun bir hastalığın sonunda yanımızdan ayrıldı, acımız tarifsiz. Babacım, merak etme, ömrün boyunca kaleminle anlatmak ve korumak için mücadele ettiğin laik Cumhuriyet bize emanet artık. Fikirlerin ölümsüz, huzur içinde uyu.”
Yapıtları dışında, toplumsal hareketlerin, siyasal girişimlerin içinde olan bir yazardı. Kendi kitapları dışında uzun süre Yazko Edebiyat’ın da yöneticiliğini yaptı.
Yazko Edebiyat’ı yönetirken sık sık Cumhuriyet gazetesine uğrar, konuşurduk. Her zaman günün siyasal gündemine kafa yorardı.
Siyaset mağdurlarının da her zaman yanındaydı.
Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar çizilen tarihi romanlarında yansıttı.
İmparator romanıyla okurların ilgisini çekti.
Herkese göre değişse de benim için kitapçıdan ve kırtasiyeciden uzak kalmak onlara duyduğum özlemi arttırır.
Kırtasiye sektörünün 2021’deki beklenen buluşması, 22–27 Mart tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor.
Fuar, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ile Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) işbirliği ile yapılıyor. Fuarın tam adı şöyle: “Uluslararası Okul, Kırtasiye, Kâğıt, Ofis Malzemeleri ve Oyuncak Fuarı”.
Hobi malzemeleri, hediyelik eşyayı da bu fuarda bulabileceksiniz.
Fuarın açılış programı:
- Burç Tuncer
Toplumcu gerçekçi şiirin ustalarından Enver Gökçe’ye bir armağan kitabı yayımlandı: ‘Doğumunun 100. Yılında Enver Gökçe’ye Armağan.’ Derleyense Ali Ekber Ataş...
Anımsayacaksınız, uzun yıllar ABD’de yaşayan İlhan Başgöz uçaktan Ankara’ya inince Enver Gökçe’den dizeler okumuştu.
Armağan kitabın başında Can Yücel’in ‘Enver Gökçe’ye’ şiiriyle benim ‘Enver Gökçe’nin Türk Şiirindeki Yeri’ yazım yer alıyor.
Teşekkür yazısında Ali Ekber Ataş armağana emek verenlerin adını anıyor.
‘Doğumunun 100. Yılında Enver Gökçe’ye Armağan’
Derleyen: Ali Ekber Ataş
Seçkin’le dostluğum Yeni Gazete’de başladı. Ben sanat edebiyat sayfasını yönetiyordum, o da yazıişleri müdürüydü. Bazı akşamlar orada sohbet ederdik.
Basın dünyasındaki dostluklar, ayrı gazetelerde olsanız bile devam eder. Bir aralık Günaydın’a gitmiş, sonra yeniden Hürriyet’e dönmüştü.
Alçakgönüllü kuşaktandı, çalışanların hepsiyle dostluk kurmuştu, yöneticiliğin ceberutluğundan eser yoktu.
Haberin ardındaki gerçeği sezer ona göre değerlendirirdi.
Gazete içi ve gazete dışı birçok toplantıda buluştuk, sevgili eşi Nazan Türesay da bu dostluk halesi içindeydi.
Gazete günübirlik bir çalışmadır ama her sayı tarihe kalır, yıllar sonra kaynak olarak kullanılır.
Seçkin Türesay da gazeteciliğin bu yanını bilir, haberi de buna göre değerlendirirdi.
İşinde titiz, ilişkilerinde kibardı.
Her alanın magazini vardır. Tolstoy’un yakını bir yazar için söylediğini hep belleğimde tutarım: “İyi bir yazardı ama yazarı yazar yapan zaafları yoktu”.
Magazin bizim kendimizdeki eksiklikleri görmemizi sağlar, başkalarını eleştirirken bir türlü boy aynasına bakmayız.
Edebiyat sanat söz konusuysa, yazıya zaten bir kalite damgası vurulmuştur.
Kendi gazetemden örnek vereceğim. Hürriyet’te iki kişi benim ilgilendiğim, onayladığım magazini temsil ediyor.
Ertuğrul Özkök ve İhsan Yılmaz’ın hazırladığı Kültürazzi... İkisinin de olaylara bakışında gizli bir ironi vardır. Ertuğrul Özkök’te yaşamanın sırları, İhsan Yılmaz’da da sinsi bir satır arası hinlikleri var.
Bir zamanlar böylesine kaliteli magazini sevgili Selim İleri yapardı. Hatta Kültürazzi çıktığında, logosunu ona benzetenlerin sayısı az değildi.
Genç kuşak magazinin iyisini yapıyor.
Hürriyet’te çıkan sanat dünyasındaki magazin yazılarının haber değeri yüksek. Son
5 CD’den oluşan albümdeki besteleri Berliner Sinfonie–Orchester seslendiriyor, orkestrayı da Şef Kurt Sanderling yönetiyor.
Belgeselde, Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası’nın şefi Hannu Lintu.
Müzik aralarında oradaki yaşamından sahneler ekrana geliyor. Lintu ile bir müzik yazarı karşılıklı konuşuyorlar, eserleri ve hayatı konusunda yorumlarda bulunuyorlar.
Ailesiyle doğanın içinde yaptırdığı bir evde yaşayan besteci, uzun yıllar bir suskunluğu tercih etti. Otuz yıla yakın olduğu söylenir. Yeni senfonisinin hazır olduğunu defalarca söylediği halde bir türlü ortaya çıkmadı.
Hatta son senfonisini eşiyle birlikte çini sobada yaktığı yazılanlar arasında.
Müzik eleştirmeni Serhan Bali, Lahti Sibelius Festivali’ne katıldı, onu yazdı.
Emre Aracı da bestecinin Londra’ya gelişini yazıya geçirdi.
Sibelius,
Tanıl Bora’nın ‘Hasan Âli Yücel’ kitabı yalnız Türk eğitimine imza atmış bir siyasetçinin değil, bir kültür adamının yaşamını belgelere dayalı bilgilerle aktarıyor.
Şimdi anısı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın devam ettirdiği Hasan Âli Yücel dizisinde yaşıyor. Onun kurduğu Milli Eğitim Klasikleri de bir kuşağın Batı’nın ve Doğu’nun seçkin eserlerini, çevirilerini okunmasını sağladı.
Bora, kitabın sunuşunda Yücel’in öneminin altını çiziyor: “Hasan Âli Yücel, modern Türkiye’nin en uzun süre görev yapmış eğitim ve kültür bakanıdır. Türkiye’nin kültür tarihinde başlı başına bir fasıl teşkil eden, klasik dünya edebiyatı eserlerinin çevirisi programının başlatıcısı, yürütücüsüdür. 80 yıldır tartışılan Köy Enstitüleri’nin ‘siyasi sorumlusudur.’
1930’ların sonlarından 1940’ların ortalarına, tek-parti döneminin önde gelen siyasî şahsiyetlerindendir. Şiirleri, eğitim alanında incelemeleri olan, yüzlerce deneme yazmış çalışkan bir yazardır. İsmi, Türkiye’de ‘kültür adamı’ figürünün alâmetlerinden sayılır. Şair Can Yücel’in babasıdır.
Bu kitap, Hasan Âli Yücel hakkında bir biyografi denemesi.”
Hasan Âli Yücel
Törenin başlığı şu:
‘İstiklal Caddesi, Şairi ile Yeniden Buluşuyor’.
Şairin adına yaşadığı Mısır Apartmanı’ndaki daire ‘Hâtıra Evi’ olarak tanımlanıyor.
Bugün saat 10.00’daki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlıyor. Marş, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Korosu eşliğinde seslendiriliyor.
Ayrıca Mehmet Âkif Ersoy Belgeseli de gösterilecek.
İlk konuşmayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yapacak.
Ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşacak.
Katılanlar evi gezecekler.
“Notos’un geleneksel yıllık soruşturmalarının on beşincisinin sonuçları belli oldu. Bu yılki konumuz: ‘Yüzyılın 100 Şairi’.
Şiirin edebiyat içindeki yerini hiçbir edebiyatçı tartışmaz. Şiir her zaman doruk noktasındadır. Hem bütün sanatların anası sayılır hem de olağanüstü soyutlama yetisiyle yaratıcılığın sınırlarını kaldırır.
Notos’un ‘Yüzyılın 100 Şairi’ soruşturmasında ortaya çıkan 100 şairin 53’ü dünya edebiyatlarından, 47’si bizim edebiyatımızdan. Bu sonuç elbette dünya şiirinin yarıya yakınını bizim şairlerimizin temsil ettiğini göstermiyor. Bunu hiç kimse düşünmez ama seçim yapılırken önce bizim edebiyatımızın şairleri geliyor akla, sonra dünya şairleri.
Bunun nedeni yeterince şiir okumamak mı, dil sorununun aşılamaması mı, merak eksikliği mi... Bunların tümünün de etkisi olmalı...”
Soruşturmanın 365 seçicisinin de adı yer alıyor.
Listedeki ilk 20 şair şöyle sıralanıyor:
Nâzım Hikmet Ran
Pablo Neruda
Masa başında oturmaktan çok uçak koltuklarında geçer zamanınız.
Hem dünyanın gidişatını takip edeceksiniz hem de ünlü liderlerle konuşacaksınız.
Kitabın adı, ‘Sami Kohen Anlatıyor-Ver Elini Dünya’.
‘70 Yıllık Gazeteci Serüveni’ni okurken bu durumu da anımsadım.
Söyleşi ve yayına hazırlayan: Nihal Boztekin.
Kohen’in anılarında hem bir Musevi ailesinin yaşamını, hem iyi bir gazetecinin meslekteki serüvenini, hem de uzun bir dönem Babıâli’nin tarihini okuyoruz.
Yazmaya devam edişini belgeleyen satırlar:
“Evet, halen yazıyorum ama bu büyük bir gayret gerektiriyor. Bir süreci var, zaman alıyor ama bu bir yerde de irade meselesi. Sabah kalktığımda karbon kâğıdını alıyorum, şeritsiz daktiloda yazmak beni motive ediyor. Bu bir azim meselesi, devam edeceğim yazıya.”
Belli günler, belli kutlamalar iz bıraktığı oranda bir anlam taşır.
Birçok kadının öldürüldüğü, birçok kadına şiddet uygulandığı bir dünyada kadın derneklerinden, kadın haklarına gönül vermiş herkesten eyleme dönük planlar bekliyorum.
Pozitif ayrımcılık sadece bir terim değil bir hareketin başlatıcısı olursa etkili olur.
Şimdi televizyonlar ve basın, kadın çalışanları, üretenleri, emek verenleri gündeme getiriyor. Böyle günlerde kitabevleri kadın yazarların kitaplarından bir armağan paketi yapmalılar.
Bir ülkede hatta alanı büyütelim dünyada, kadının durumunu edebiyattan öğrenebilirsiniz. Dünya klasikleri kadın kahramanların zihinlerde yer ettiği örneklerle doludur.
Kadınların tarih içinde siyasetteki belirleyici ve öncü kimliklerini öğrenmeliyiz, dünden bugüne bakış açısı ancak böyle oluşur.
Edebiyat dışında sanat dünyasındaki kadınların da küçük boyutta biyografileri hazırlanmalıdır.
Artık az sayfada çok şey öğreten kitapların modası geçerli.
Bir zamanlar çok kullanılan bu söz, bizim siyasal hayatımıza ‘Markopaşa’ dergisiyle (25 Temmuz 1946 - 19 Mayıs 1947) girdi. Tek parti yönetimini keskin bir üslupla eleştiren dergiyi; Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve karikatürist Mustafa Mim Uykusuz çıkardılar. Markopaşa dergisinin mizah ve siyasal tarihimiz içindeki yerini öğrenmek istiyorsanız, Levent Cantek’in ‘Markopaşa- Bir Mizah ve Muhalefet Efsanesi’ kitabını okumalısınız.
Bu dergiye Markopaşa adının verilmesinin isabetli bir karar olduğunu, tanıttığımız kitabı okuduktan sonra kabul edeceksiniz. Adını kullandığımız Marko Paşa kimdi? Sefa Saygılı - Cihan Okuyucu’nun kitabı bu sorunuzun cevabını veriyor: ‘Arşiv Belgeleri Işığında Marko Paşa, Hayatı - Çevresi - Şahsiyeti’. Kitabın kapağındaki ithafı özellikle vurgulamalıyız: “Yaşadığımız zor zamanların kahramanları olan sağlık çalışanlarımıza şükranla ithaf...” İnceleme üç ana bölümden oluşuyor:
Birinci bölüm: Marko Paşa: Ailesi ve İlk Tahsil Yılları
İkinci bölüm: Marko Paşa’nın Aile Çevresi ve Çocukları
Üçüncü bölüm: Şahsiyeti ve Yöneticiliği
Yaşamının özet sunumu şöyle yapılabilir: Önce talebe, sonra tabip ve 18 yıl da görev yaptığı Mekteb-i Tıbbiye yılları. Bu süreç içinde kimlerle çalışmış: Abdülmecit, Abdülaziz, İkinci Abdülhamit...
Arşiv Belgeleri Işığında Marko Paşa, Hayatı- Çevresi - Şahsiyeti
Ferdi Özbeğen’in long play’inin (uzunçalar) kısa sürede çok sattığını, o yılların yeniden yaşandığını gazetelerde okudunuz.
Peki Ferdi Özbeğen kimdir? Ali Rıza Türker’in hazırladığı ‘Şöhret Dediğin–Ferdi Özbeğen’* kitabında bu sorunun ayrıntılı yanıtını bulacaksınız.
Ben de yeni uzunçalarını yazmıştım.
Bir okur mektubunu da bu vesileyle yayınlıyorum.
Bu alandaki birçok kişiden önce ilk piyanist şantör Şefik Uyguner’i hatırlattı. Onu da rahmetle anıyoruz.
Kitabı yazış nedenini Önsöz’de açıklıyor: “Akıllara, ‘Yazmak için neden Ferdi Özbeğen’in hayatı seçildi?’ diye bir soru gelebilir.
Hemen belirteyim. 30 yıllık dostluğumuzda, özellikle faal gazetecilik yıllarımda Ferdi Özbeğen’le çok geniş sohbetlerimiz oldu.
Müzisyenlikteki becerisi bir yana; üslubu, çevresindeki kişilerle ilgili yaptığı karakter çözümlemeleri, siyasi yorumları ve günlük olaylar karşısındaki mizahi yaklaşımlar Ferdi Özbeğen’in ilginç özellikleriydi.
Orkestra Türkiye’nin birçok kentinde konserler verecek.
Türkiye’de CSO, İDSO gibi büyük orkestraların yoğun çalışmalarının ihtiyaca cevap vermekte yetersiz olduğu kaale alınırsa, bu orkestranın kurulmasının gerekçesi ortaya çıkar.
TRT FO’nun yapısı farklı olacak. Orkestra değişik türdeki müzikleri seslendirecek.
Senfoniler, konçertolar, operalar, film müzikleri, pop parçalarını seslendirecek.
Klasik Batı müziğinin önemli bestecilerinin yanı sıra önemli Türk bestecilerini de seslendirecek.
TRT’nin tarihinde bu tür çalışmalar yapılmıştır.
Yeni bir orkestra yeni bir seyirci kitlesini çekecektir.
Geçmişten bazı örnekler verelim.
‘Tekerrür’, Ebüzziya’nın 2019’da bu sergi için ürettiği yüksek pişirimli seramik çanaklardan oluşuyor.
İsmini Sören Kierkegaard’ın ‘Tekerrür’ başlıklı kitabından alan sergi, Alev Ebüzziya’nın gündelik ve kadim bir nesneyi tek bir malzemeye, yönteme ve biçime odaklanarak, kendi özgün yorumuyla sunan yapıtlarını bir araya getiriyor. Sanatçının tekrar eden formlar arasındaki nüansların keşfini izleyiciye bıraktığı sergiyi görmek için 5 Mart Cuma gününe kadar zamanınız var.
Sanatçının tasarladığı, Kopenhag merkezli tasarım firması Raawii tarafından farklı renklerde sırlanarak üretilen seramik serisinin zarif ve çok yönlü örneklerini Arter Kitabevi’nde bulabilirsiniz.
Sanatçı için epey yazdım, Paris’te de beraber resim atölyelerini gezdim.
Arter’in hazırladığı Alev Ebüzziya Siesby–‘Tekerrür’ kataloğundaki bazı yazılardan bilgiler aktaracağım.
Eda Berkmen: “Alev’in çanağını, görünmeyecek kadar küçük ayağından, tek renkte sırlanmış oluşundan, ince ağzının hafifçe kıvrılarak bir öncülün varlığını ima eder. Bir önce ile bir sonra olduğunu varsayar. Yüksek pişirimli bu çanakların genelde birkaç ince yatay çizgi hariç süslemesi yoktur.”
Nermin Kura: “1960’lardan beri stüdyo seramik sanatçısı olan Alev Ebüzziya Siesbye 20. yüzyılın başlıca seramik çanak ustalarından biri olarak anılır.”
Ali Kayaalp
Karagöz müsünüz yoksa Hacivat mı?
Karagöz oyununu da seyrettim, metinlerini de zevk duyarak okudum.
Karagöz–Hacivat’ın tarihi, insanın özeleştiri karşısındaki tahammülünü de simgeler.
Karagöz oyunu iki karşıt tipin karşılaşmasıdır ki, bence çoğu zaman Hacivat, Karagöz’den daha komiktir.
Babamın Karagöz takımı vardı. Oynatırdı.
Karagöz, öğretici bir gösteridir.
Yapı Kredi Yayınları Salonu’nda açılan ‘Karagözüm İki Gözüm’ sergisini gezemedim ama çok iyi hazırlanmış kataloğunu okudum, figürleri birkaç kez gözden geçirdim.
Zaman zaman argo yaftasıyla yasaklamalara uğramıştır Karagöz oyunları. İnsanoğlu böyledir, günlük yaşamında kullandığı argoyu bir kitapta, sahnede görünce sahte bir eleştiri krizine tutulur.
Sergiyi gezenler, kataloğu okuyanlar, bu konuya eğilmek isterlerse Pertev Naili Boratav ile Cevdet Kudret’in kitaplarını tavsiye ederim.
Ayrıca ben Karagöz şarkılarını da çok severim. Bazılarının adlarını vereyim:
Pencerenin perdesini aç bana göster yüzünü.
Isfahan’da var bir kuyu.
On kere demedim mi sana.
Bu şarkıların CD’si de Kalan Müzik’ten çıktı.
Geleneksel metinler uzun ömürlüdür. Karagöz de bu sınıftandır. Kendimizi yoklarsak, günlük davranışlarımızdan, geleceğe dair düşüncelerimizden çıkan sonuçlarda, Karagöz’ün izlerini buluruz.
‘Karagözüm İki Gözüm’, Ragıp Tuğtekin’in eserlerini, 20’den fazla Karagöz sanatçısının tasvirlerini sunuyor.
Sergi ve katalogda 350 tasvire, dokuz makaleye ve bir oyuna yer veriliyor.
Cengiz Özek’in ‘Bir Ömür Karagöz’ yazısında önemli bilgileri öğreniyoruz.
Karagöz sevdasını hep yaşatanlar sayesinde Karagöz yeniden gündeme geliyor.
Benim de bildiğim, gittiğim Doğan Apartmanı’ndaki Robert Bey (Anhegger) ile Mualla Eyuboğlu’nun evlerini hatırladım. Karagözle ilgili çalışmalar yaparlardı.
Dr. Murat Huten’in yazısında Meclis-i Mebusan’daki tartışmaları okuyun.
Dikkatimi çeken bir tespit:
“Karagöz, halkın gündelik dilinin bir parçası olan argodan arındırılınca halkın sempatisinden biraz daha uzak kalır.”
Karagöz’e can suyu veren Metin And’dır.
Aziz Murat Aslan, ‘Karagöz Kubbesinde Hoş Bir Seda: Ragıp Tuğtekin’ yazısında, Alberto Manguel’in Efsanevi Yaratıklar kitabında çiftlerden söz ederken onlara değinir:
Don Quijote ve Sancho Panza’yı, Sherlock Holmes ve Doktor Watson’u örnek verir. Bakın çifti nasıl tanımlar:
“Halk adamı Karagöz, esprili ve fikirlerini ifade etmede dosdoğru bir tavır sergilerken, Hacivat kültürlü, ihtiyatlı, terbiyeli kişidir.”
Şimdi bu özellikler bağlamında kendimizi çiftten hangisine yakın göreceğiz.
Günlük iş yaşamında, aile düzeninde, kesin bir sınıflamaya ihtiyaç duyarız. Bana kalırsa, ikisini de zaman zaman ayrı ayrı yaşarız.
Sergiyi gezin, kataloğu okuyun.
Ezel Akay’ın filmini görenler, bu bilgiye onu da eklesinler ve sorsunlar:
“Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?”
GAZİANTEPLİ DOSTLARIMI ANARAK
GSE 2021 dergisini okurken aramızdan ayrılan Antepli dostlarımı hatırladım. Dergi ile birlikte Ömer Faruk Şerifoğlu’nun hazırladığı, ‘Yüzüncü Yılında Gazi Ayıntab’a Selâm’ kitabını da okuyorum.
İki ünlü edebiyat ustası da Antepli idiler ve Antep’i yazdılar.
Onat Kutlar
Ülkü Tamer
Derdimize çare için aradığımız Dr. Gürbüz Barlas da Antepliydi.
Başkan Fatma Şahin’in ‘Sunuş’u ile başlıyor dergi.
“8 Şubat 1921 Antep’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ittifakla alınan karar ve 93 numaralı kanunla ‘Gaziantep’ olduğu gündür. Gazi şehrin 11 ay boyunca düşmana karşı verdiği mücadeleyi tüm ayrıntılarıyla ölümsüzleştiren ve ziyaretçilerine tekrar tekrar yaşatacak olan 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’ni, şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünde ziyarete açtık.
Benzerlerinin aksine tek bir anı değil uzun bir sürenin canlandırıldığı Panorama Müzesi’nde, ünlü Rus ressam Aleksander Samsonov tarafından yapılan 14 tablo, 3 diorama ve 13 metre yüksekliğinde, 120 metre uzunluğunda panoramik yağlıboya çalışmalarıyla kahramanlıklarla dolu Antep Savunması tüm yönleriyle anlatılıyor.”
M.Hakan Tanrıöver ile Ömer Faruk Şerifoğlu’na teşekkür ediliyor.
Hakan Tanrıöver’in yazısı: ‘Mucizenin Asıl Sırrı’.
Halil İbrahim Yakar’ın ‘Türk Edebiyatında Gaziantep’ çok şey öğrendiğim bir yazı.
Gaziantepli Onat Kutlar’ın, Gaziantepli şair Ülkü Tamer için yazdığı ‘Anayurdu Çocukluğudur’ yazısını okurken ikisini de rahmetle andım.