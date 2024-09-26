Karadeniz 9. Kitap Fuarı cumartesi günü başlıyor

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Kitapseverlerin tüm yayınevlerini bir arada buldukları, indirimli kitap alabildikleri ve sevdikleri yazarlarla tanışma fırsatı yakalayabildikleri, kentin en önemli kültürel etkinliklerinden olan fuar bu yıl 250 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşecek.

Edebiyat ve yayıncılık dünyasını Samsun’da bir araya getirecek olan fuar; panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Fuarın konukları arasında yer alan isimler:

- Anooshirvan Miandji

- Anıl Basılı

- Behiç Ak

- Enver Aysever

- Faruk Dilaver

- Fatih Duman

- Halit Ertuğrul

- Hidayet Karakuş

- Hüseyin Hakkı Kahveci

- Koray Avcı Çakman

- Mecit Ömür Öztürk

- Miyase Sertbarut

- Murathan Mungan

- Mustafa Balbay

- Saygı Öztürk

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- Ümit Özdağ

- Adora Yağmur

- Aslı Arslan

- Beyza Alkoç

- Caner Sarıoğlu

- Dilara Keskin

- Emre Gül

- Göktuğ Canbaba

- Maral Atmaca

- N.G. Kabal

- Zeynep Sahra

Fuar kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri yapılan çalışmalar kapsamında öğrenciler hafta içi günlerinde fuarı ziyaret edecek, kitaplarla bir araya gelerek, kendi yaş gruplarına göre düzenlenmiş etkinliklere katılacak.

Fuarda kitaplar, süreli yayınlar, gazete ve dergi yayıncılığında faaliyet gösteren katılımcılar, medya kuruluşları ve yayın faaliyetinde bulunan önemli sivil toplum kuruluşları ürünlerini sergileyerek, ziyaretçilerle bir araya gelecekler.

DORSAY’IN ‘SEVGİLİ 6 SİLAHŞÖR’Ü

- Atilla Dorsay, “Benim Sevgili ‘6 Silahşörler’im” dediği kitabını şöyle anlatıyor:

“Gazete yazarlığıma 1966 yılında Cumhuriyet’te başladım. Tam 27 yıl orada sürdürmek üzere... Sonrası karışık bir serüvendir; anı kitaplarımda anlattığım... Ama önce Cumhuriyet dönemi üzerine konuşayım. Önceleri sadece yabancı filmleri yazıyordum; yerli filmleri sevgili dostum merhum Turhan Gürkan yazıyordu. Gerçek anlamda bir eleştirmen değilse de... Aslında tam bir arşivci, bir sinema tutkunu ve alabildiğine mütevazı bir insandı. Yine merhum Agâh Özgüç gibi... Birlikte Hürriyet’in Gösteri adlı dergisinin ayda bir verdiği, sonradan ciltlenen Türk ve Dünya Sinema Ansiklopedisi adlı bir kitabı da ortaya koymuştuk.

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1970 yılında Yılmaz Güney’in Umut filmiyle başladığım Türk sineması yazılarımı o günden beri tam bir adanmışlıkla sürdürdüm. Özellikle 90’larda gelen yeni bir kuşak ise beni sanki büyüledi. Üst üste gelen beş erkek, bir kadın...

Film yapma serüveni sırasına göre Reha Erdem, Nuri Bilge Ceylan, Yeşim Ustaoğlu, Zeki Demirkubuz, Derviş Zaim ve Semih Kaplanoğlu. Hemen hepsi çabalarını günümüze dek sürdürdüler. Şimdi onları topluca yeniden anıyorum. “Benim Sevgili ‘6 Silahşörler’im” nitelemesiyle...

Ve sadece eleştirilerimi değil, filmlerinin açtığı her türlü tartışmayı da anarak...

Araya bir uluslararası İngilizce yazı bile girmiş...

Umarım silahşörlerim bu yolda devam ederler.”

İçindekiler:

SUNUŞ

REHA ERDEM

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Ay; Kaç Para Kaç; Korkuyorum Anne; Beş Vakit; Hayat Var; Kosmos; Jin; Şarkı Söyleyen Kadınlar; Koca Dünya; Neandria.

NURİ BİLGE CEYLAN

Kasaba; Mayıs Sıkıntısı; Uzak; İklimler; Üç Maymun; Bir Zamanlar Anadolu’da; Kış Uykusu; Ahlat Ağacı; Kuru Otlar Üstüne.

YEŞİM USTAOĞLU

İz; Güneşe Yolculuk; Bulutları Beklerken; Pandora’nın Kutusu; Araf; Tereddüt.

ZEKİ DEMİRKUBUZ

Masumiyet; Üçüncü Sayfa; Yazgı; İtiraf; Bekleme Odası; Kader; Kıskanmak; Yeraltı; Bulantı; Kor; Hayat.

DERVİŞ ZAİM

Tabutta Rövaşata; Filler ve Çimen; Çamur; Cenneti Beklerken; Nokta; Gölgeler ve Suretler; Devir; Rüya; Flaşbellek; Tavuri.

SEMİH KAPLANOĞLU

Herkes Kendi Evinde; Meleğin Düşüşü; Yumurta; Süt; Bal; Buğday; Bağlılık: Aslı; Bağlılık: Hasan

(Remzi Kitabevi)

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TALİP APAYDIN ANILIYOR

- Ölümünün 10. yıldönümünde Talip Apaydın’ı anıyoruz

- 27 Eylül 2024 saat 14.00.

- Konuşmacılar

- Prof. Dr. Kemal Kocabaş

- Dr. Alper Akçam

- Su Apaydın Öge

- Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Sanat Merkezi