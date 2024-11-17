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İzahlı müzik

#TRT#Ayhan Songar#Mesut Cemil

TELEVİZYONLARDAKİ müzik bölümlerinin bir eksikliğine dikkati çekmek isterim.

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Hangi türden olursa olsun bir açıklama, bir tanıtma bölümünün olması gerekir.

Türk Müziği programlarında güfteyi yazan ile bestecisi hakkında bilgi verilmesini bekliyorum. Özellikle Türk Müziği için bu çok gerekli. Zaman zaman bir sözlük sayfalarından alıntılar yapılmasını bilen bir dinleyici kitlesinin yetişmesi için şart koşuyorum.

Anlaşılmadıkça sevilmez. Türkçede birkaç güfte antolojisi yayımlandı ama kaç dinleyici onu yanında bulundurur...

Nevzat Atlığ’ın yönettiği koro konserlerinde dinleyiciye besteci, güfte yazarı hakkında bilgi yer alır, bugünkü dile çevrilen bir de sözlük konurdu. Televizyon progralarında bir zaman besteci ve icracı hakkında bilgi verilirdi. Şimdi o program kaldırıldı. Oysa o konuşma bir müzik sözlüğünden sayfalardı.

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Ön sırada üçümüz yan yana otururduk; Ayhan Songar, Ahmet Kabaklı, ben. İcralar ve besteciler hakkında konuşurduk.

TRT’de bir zamanlar Türk müziği programını şair Baki Süha Ediboğlu sunardı.

Bir başka programda da Mesut Cemil, halk müziğinin seçkin parçaları üzerine söyleşiler yapardı.

Bazı programlarda enstrümanlar tanıtılırdı. Ünlü bir bestecinin böyle bir bestesi vardı. Çocuklar o aletlerin özelliğini öğrenirlerdi.

Hiç kuşkusuz müzik küçük yaştan itibaren öğretilmeli.

Kültür Yolu çalışmalarını bu açıdan destekliyorum. Sadece büyük kentlerde değil Türkiye’nin her kentinde konserler verilmeli, yetenekli çocuklar sınavlarla konservatuvarlara alınmalı.

Müzik kitaplarını devlet kütüphanelerine almalı.

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#TRT#Ayhan Songar#Mesut Cemil
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