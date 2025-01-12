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İzahlı klasik müzik konserleri

#Viyana Filarmoni Orkestrası#Yeni Yıl Konseri#CSO

Geçen hafta TRT2’de Viyana Filarmoni Orkestrası’nın Yeni Yıl Konseri’ni dinledik.

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Konserin başında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefi Cemi’i Can Deliorman ile müzik yazarı Vefa Çiftçi’nin açıklamalarını dinledik.

İzahlı klasik müzik konserleriUlvi Cemal Erkin

Ben her zaman önemli konserlerin başında açıklamalar yapılması taraftarıyım. Gerek besteci, gerek şef, gerek icracılar hakkında bilgi edinerek müzik dinlemenin ayrı bir güzelliği vardır.

Yıllar önce Hikmet Şimşek’in yaptığı açıklamalı konser programlarını hâlâ hatırlıyorum.

Daha sonra başka Türk orkestra şefleri de açıklamalı konserler yaptılar.

İstanbul Klasik Müzik Festivali’nden önce de Aya İrini’nin bahçesindeki konuşmalara da birçok dinleyici katılırdı.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın Zorlu PSM’deki konserlerinden önce de yine bu tür konuşma programları düzenleniyor.

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Yalnız Batı müziği ile ilgili konserlerde açıklama yapılmasını önermiyorum. Klasik Türk Müziği için de gerekiyor.

Önceki yıllarda Mesut Cemil ve Baki Suha Edipoğlu da bu tür açıklamalı konserler yaparlardı.

Çocuklar için yapılacak konserlerde bu daha da zorunludur.

Danny Kaye’in tanıtım filmi benim belleğimden silinmez.

Rus besteci Sergei Prokofiev (1891-1953) Peter ve Kurt eserinde de çocuklara enstrümanları tanıtır. Bir öykü içinde sunulur.

Her tür müziğin anlaşılarak, bilerek dinlenmesi açısından çok önemlidir.

DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER

- J. S. Bach

- E. Elgar

- U. C. Erkin

- Ankara Chamber Orchestra

- Concerto For Violin

- In A MIihor

- Serenade For String

- Orchestra In E Minor

- Sinfonietta

- For String Orchestra

- Conductor: Gürer Aykal

- Solist: Suna Kan

................

 -Cortot–Thibaud–Casals

- Joseph Haydn

Trio G-dur HOB XV 25

- Franz Schubert

Trio B-Dur D. 898

- Drapo

Du Grand Pix

#Viyana Filarmoni Orkestrası#Yeni Yıl Konseri#CSO
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