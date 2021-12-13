İstanbul’un yeni cazibe merkezi: AKM

Ne yazık ki gerek klasik Türk müziği gerek Batı müziği konserlerinden sonra bir değerlendirme yazısı sıcağı sıcağına yayımlanmıyor.
Şimdi Batı müziği için yazan tek kişi Evin İlyasoğlu.
Gazetelerin az tiraj yaptığı günlerde gece verilen konserin eleştirisini ertesi gün gazetelerde okurduk.
Üç ad belleğimde kalmış: N. imzasıyla Nadir Nadi, Fikri Çiçekoğlu, Selmi Andak.
Türk müziği yazan başka adlar da vardı. Konsere giden bir dinleyici ertesi gün eleştiriyi okurdu.
Özellikle Türk müziğinden hiç söz edilmiyor.
Cumhurbaşkanlığı’na bağlı hem klasik Batı müziği hem Türk müziği topluluğu var. Cumhurbaşkanlığı’nın yeni binasında klasik Batı müziği konserleri kadar Türk müziği konserlerinin de düzenleneceğine inanıyorum.
Aylık müzik dergisi olarak sadece Andante yayımlanıyor. Batıda yayımlanan önemli dergileri de abonelik dışında Türkiye’de bulmak şansa kalmış.
Edebiyat araştırmacıları ve tarihçileri bana göre edebiyatın şövalyeleridir. Okuduğumuz romanları/romancıları, hikâyeleri/hikâyecileri gerek eser gerekse yazar üzerine verdikleri bilgiyle değerlendirmemizi sağlar, yorumlarımızı daha doğru oluşturmamızı mümkün kılarlar.
İbrahim Tüzer’in ‘anlatı/yorum (roman ve hikâye üzerine yazılar)’ kitabını bütün edebiyat okurlarına tavsiye ediyorum.
Takdim’de kitabın özelliğine değiniyor Tüzer:
“Zihnin bütünlüklü bir şekilde ifadesi demek olan ‘yazma’ edimi, bu anlamda ‘okuma’nın da tamamlayıcısı, görünür kılıcı bir aracı hâline gelmektedir.
Elinizde tuttuğunuz kitap, dünyayı böylesine bir algılayış gayretinin sonucu olarak meydana geldi. Bir yanıyla okuyarak dünya içerisinde var olma ve yeni anlam alanlarına ulaşma çabası diğer yanıyla yazarak bu anlamı görünür kılma gayreti böylesi bir çalışmanın merkezini oluşturdu.”
Bu yelpazede kimler var: Ahmet Midhat Efendi, Ahmet Hamdi Tanpınar, Halit Ziya Uşaklıgil, Ömer Seyfettin, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sabahattin Ali, Sait Faik Abasıyanık, Tarık Buğra, Kemal Tahir, Oğuz Atay, İhsan Oktay Anar, Sevinç Çokum, Safiye Erol, Mustafa Kutlu, Nazan Bekiroğlu, Stefan Zweig, Umberto Eco ve Cengiz Aytmatov.
Kitaptaki ‘Bir Yorumlama Biçimi Olarak Edebiyat Sosyolojisi ve Güncel Yaklaşımlar’ başlıklı son yazıyı da mutlaka okuyun...
anlatı/yorum
‘Yılın Yazarı’ etkinlikleri kapsamında ilk kez bir şairi ağırlayan ve Gülten Akın’a adanan 2021 yılı boyunca 48 etkinlik organize eden Nilüfer Belediyesi, yüzlerce edebiyatseveri Gülten Akın odağında bir araya getirdi.
Okuma atölyeleri ve fabrika okumaları gibi etkinliklerle toplumun farklı kesimlerini Gülten Akın eserleriyle buluşturan geleneksel organizasyon, kapanışında da edebiyat ve akademi dünyasının değerli isimlerini bir araya getirecek.
Bugün saat 19.00’da başlayacak sempozyumun açılış konuşmasını Murathan Mungan yapacak. 2 gün boyunca; ‘Şiirden Bir Ömre Bakmak’, ‘Gülten Akın’ın Yazı Evreni’, ‘Gülten Akın Şiirinde Kadın Oluş’, ‘Yaratıcılığın İzinde’ başlıklı oturumların yapılacağı sempozyum kapsamında, 2 şiir dinletisi ve bir de sergi gerçekleştirilecek.
Sempozyum için özel olarak hazırlanan ‘Bir Gün Birileri Öte Geçelerden Islık Çalar’ adlı şiir dinletisinde de, Gülten Akın’ın şiirlerini, tiyatro sanatçısı Jülide Kural ve solist Günseli Seda Çetinkaya seslendirecek. Nilüfer Kent Tiyatrosu katkılarıyla hazırlanan ‘Nilüferli Kadınlardan Şiir Dinletisi’nde ise, Gülten Akın Okuma Atölyesi’ne katılan Nilüferli kadınlar, onun şiirlerini sahnede okurken, gelenlerin sorularını yanıtlayacak.
Küratörlüğünü Ezgi Bakçay’ın üstlendiği ‘Kuş Uçsa Gölge Kalır’ sergisi ise bugün saat 18.30’da Nâzım Hikmet Kültürevi’nde izlenime açılacak. Gülten Akın’dan ilhamla, farklı disiplinlerden sanatçıların bir araya geldiği sergide; Ceylan Dizdar, Duygu Deniz Bilgin, Elçin Acun, Fulya Çetin, İpek Yücesoy, Leyla Emadi, Meliha Sözeri, Özlem Şimşek, Sena Tural ve Yasemin Kalaycı, heykel, resim, video, fotoğraf, enstalasyon ve performansları ile yer alacak.
Dil bilimci-yazar Necmiye Alpay’ın kapanış konuşması ile tamamlanacak olan sempozyumun finalinde, Yılın Yazarı Mektup Ödül Töreni de gerçekleştirilecek.
Sempozyumun davetiyesinde Nilüfer Belediye Başkanı
Küratör: Serra Kanyak
Kataloğun ilk sayfasında Mustafa Kemal Atatürk’ten bir alıntı:
“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler, hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.”
‘Önsöz’de Rahmi M. Koç, serginin niteliği üzerine bilgi veriyor:
“Batı’da Ortaçağ’da cadılıkla ilgili kullanılan balmumu bebekler varken, Rönesans ile birlikte soylu hanımların moda merakı için yapılan süslü, dantelli elbiseleri olan ahşap bebekler ortaya çıkmış.
Zamanla zanaatkârların geleneksel yöntemlerle elde yaptığı bebeklerin yerini sanayi devrimiyle birlikte fabrikalarda porselen ve plastikten seri üretilen, daha ucuza mal edilen bebekler almıştır. Böylece artık çocuklar eskiye nazaran çok daha fazla bebeğe sahip olabiliyor.
Her milletten, her yaşta, kız olsun, erkek olsun ziyaretçilerimizin merak ve beğeniyle sergimizi gezeceklerini ve bu vesileyle bebekler hakkında pek çok yeni bilgi edineceklerini ümit ediyorum.”
‘Giriş’
Bazı kayıtlarda, provalarda söylenenler de yer alır, o da bir müzik sever için ayrı yorum belgesidir.
- Ünlü orkestra şefi Karl Böhm (1894 – 1981), Mozart senfonilerinden birini yönetirken, çalışmaya ara verildiğinde bakın ne diyor?
“Benim büyük aşkım Mozart.”
Bu konuşma dinleyiciye de ulaştırılıyor.
- Ünlü piyanist Vladimir Aşkenazi, İKSV’nin Müzik Festivali’ne gelmişti. İKSV’deki dostlarımın müsaadesiyle onun provasına gittim.
Rahatsız etmeyeyim diye eski AKM’nin en üstündeki bir koltukta oturdum. Aşkenazi’den, belleğim beni yanıltmıyorsa, Chopin’in bir parçasını dinledim.
Akşam da gene salondaydım. Dinleyicilerin de bulunduğu konserde, yalnız başıma aldığım tadı alamadım, belki de yalnız dinlemenin bir aldatmacasıydı.
- Harbiye’deki radyo evinde kitap/edebiyat programı yapıyordum. O zaman Türk müziği konserlerinin çoğu da canlı yayımlanırdı.
Edebiyat tarihini bilmeden bugün yayımlanan bir kitabı yeterince ve gereğince anlamaya imkân yoktur. Yaşadığınız ülkede daha önce yazılmış olanlarla hayat bağı kurmalısınız. O kitapları okuduğunuzda yalnız edebiyat tarihini değil, ülkenizin bütün öğelerini tanırsınız. Hiç kuşkusuz edebiyat size yeni okuma lezzetleri kazandıracaktır. Nereden nereye geldiğimizin serüvenini ancak bu kitaplardan öğrenebiliriz.
Koç Üniversitesi Yayınları’nın (KÜY) ‘Latin Harflerine Aktarılmış Orijinal Metin’ serisinden ‘Türk Edebiyatında Tefrika Roman Tarihi (1831-1928)’ projesinin kitapları yayımlandı. Önce sadeleştirilmiş metin, sonra orijinal hali var. Orijinalini de okursanız sözcük birikiminizi de arttırabilirsiniz. Bu dizide yayımlanan bazı yazarların adlarını belki de yeni öğreneceksiniz. Ben bu diziden Ahmet Rasim’in ‘Asabi Kız / Sabiha’ kitabını okudum.
Asabi Kız / Sabiha
Ahmet Rasim
‘Latin Harflerine Aktarılmış Orijinal Metin’
Koç Üniversitesi Yayınları
Reyhan Tutumlu ve Ali Serdar’ın ‘Tefrika Dizisi Hakkında’ yazısında dizi üzerine bilgi veriliyor: “Tefrika dizisi, Mayıs 2013’te başlayıp Mayıs 2017’de tamamladığımız, TÜBİTAK tarafından desteklenen ‘Türk Edebiyatında Tefrika Roman Tarihi (1831-1928)’ başlıklı projenin bir ürünüdür. Bu proje kapsamında Arap alfabesiyle basılmış 302 Türkçe süreli yayın taranarak, bu yayınlarda bulunan roman tefrikaları tespit edilip dijital bir tefrika roman koleksiyonu oluşturuldu.Yapılan taramalarda Türk edebiyatı tarihlerinde, antolojilerde adı geçmeyen pek çok yazar gün yüzüne çıkartıldı. Yine bilinen yazarların gazete ve dergi sayfalarında unutulan yapıtlarına da ulaşıldı. Kimileri ‘popüler’ oldukları ya da ‘edebi’ bulunmadıkları için önemsenmeyen, kimileri nedensizce edebiyat tarihçilerinin gözünden kaçan bu romanların yayımlanmasıyla Türk edebiyatının zenginleşeceğine inanıyoruz.”
Eylül-ekim aylarında tam dört festivale katıldı. Bunlardan biri Ukrayna Kiev’de, diğer ikisi de Kosova ve Kuzey Makedonya’da olmak üzere tam üç ödül aldı. Ayrıca festivale gittiği ülkelerde üç kitabı yayımlandı. 1-6 Eylül tarihleri arasında Romanya’nın Yaş (Laşi) kentinde, frankofon bir festival olan Uluslararası Laşi Şiir Festivali’ne katıldı. Burada Claire Lajus ve Ferda Fidan tarafından Fransızcaya, Valeriu Stancu tarafından da Rumenceye çevrilen ve yayımlanan ‘Sessizliğin Biçimi/ Forma Tecerii’ adlı kitabından şiirler okudu ve şiiri üstüne konuşma yaptı.
Bu festivalden sonra 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Yunanistan’ın başkenti Atina’da Uluslararası Atina Şiir Festivali’nde ülkemizi temsil etti.
Kiev’de Uluslararası Edebiyat ve Çeviri Festivali’nde Kamit Khna Yayınevi tarafından Cengiz’in seçmelerinden oluşan şiirleri ‘Güllerin Gürültüsü’ yayımlandı.
Yurtdışında aldığı ödüllerle Türk şiirinin de tanınmasını sağladı.
TÜRK ŞİİRİNDE ÖNEMLİ BİR DERGİ: ŞİİRDEN
Metin Cengiz aynı zamanda 2005’te arkadaşları ile kurduğu ‘Şiirden Yayıncılık’ın sahibi ve yöneticisi.
Şiirden dergisi nasıl bir dergi? Türk şiirinde edebiyatında yeri ne? Şimdiye kadar neler yaptı? Katkıda bulunanlar kimler?
‘Üç Kanatlı Masal Kuşu’ Oğuz Tansel, eğitmen, araştırmacı ve şair kimliğiyle tanınmıştır. Öz Türkçe’ye tutku düzeyindeki sevgiyle ustaca bir şiir dili yaratmış olan 40 kuşağının lirik ve özgün sesi, Salâh Birsel’in tanımıyla “Doğa vurgunu dağlarda duman duman, karlı uçurumlarda mavi sabahlardan geçip giden” Oğuz Tansel’in anısına Bilkent Üniversitesi’nde kurulan merkezde, beşeri bilimlerden karşılaştırmalı edebiyata, kültürel çalışmalardan çağdaş edebiyat eleştirisine kadar Türk edebiyatıyla ilgili her alanda projeler, araştırma ve uygulamalar gerçekleştirilecektir.
Merkezin açılış töreninde, Oğuz Tansel adına verilen 2021 Halk Bilim Ödülü ve Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından her yıl verilecek olan Kalbiye Tansel ve Çiğdem Barçan Tansel Tez Ödülleri sunulacaktır.
‘2021 Oğuz Tansel Halk Bilim Ödülü’nü ‘Türk Kültüründe Alkışlar ve Kargışlar (Dualar Beddualar)’ adlı kitabıyla Ahmet Keskin kazandı.
TGC’DE ‘EVVEL ZAMAN’ SERGİSİ
TGC (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti) Basın Müzesi Sanat Galerisi’ndeki Doç. Dr. Lütfü Kaplanoğlu’nun ‘Evvel Zaman’ sergisi, adını kadim Anadolu imgelerinden, efsanelerinden, köklü medeniyetlerinden ve sanatçının kollektif bellek üzerinden farkındalık oluşturma umudundan alıyor.
Serginin küratörlüğünü İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Yaşam Fakültesi öğrencileri Tijen Salemle, Damla Güğercinoğlu ve Ülkü Ağca üstlendi.
3 Aralık 2021’e kadar gezilebilir.
SCA ÖDÜLÜ CİHAT AŞKIN’IN
Ama Türk müziğine çok yakıştırıyorum.
Şükrü Tunar’ı kayıttan ve sahneden çok dinlediğim için onun ses belleğimdeki yeri başkadır.
Diskoteğimde duran Selim Sesler’i dinledim.
‘Keşan’a Giden Yollar’ - Regional and Roman (Gypsy) Music from Thrace.
Selim Sesler (1957 – 2014) Fatih Akın’ın ‘Duvara Karşı’ ve ‘İstanbul Hatırası’ filmlerinin müziğini besteledi.
İki dilde, Türkçe – İngilizce hazırlanmış bir albüm.
Trakya nasıl bir bölge?
Bir edebiyat eserinin yazılış serüvenini merak eder misiniz? Özellikle, mesela bir aşk şiirinin kimin için yazıldığını? Haluk Oral’ın ‘Şiir Hikâyeleri’ kitabında bu türden merak giderici pek çok bilgi ve belge var. Bildiğimiz, sevdiğimiz şiirlerin öyküsünü, esin kaynağını öğreniyoruz. Kitabın başında; ‘Şairin, şiirin ardındaki giz’ başlıklı yazım yer alıyor. Haluk Oral’ın kitabını anlattığı yazısı ‘İfade-i meram’ başlığını taşıyor: “Yıllar önce bir sergiden iki soyut resim almıştım. Ressam da oradaydı. Yanıma geldi ve sordu:
‘Neden bu iki resmi tercih ettiniz?’
‘Aynı yerin gündüz ve gece görüntüleri gibi geldi bana.’
‘Hiç böyle düşünmemiştim. Ama hoşuma gitti’ dedi ve uzaklaştı yanımdan. Uzun bir zaman aklıma takılıp kaldı: Peki, ressam ne düşünmüştü bunları yaparken? Aynı düşünceye sevdiğim bir şiiri okuduktan sonra yeniden kapılırım: Acaba sevdiğim şiiri, şairin söylemek istediğini anladığım için mi yoksa bambaşka bir anlam yükleyerek mi sevmiştim? Bu sorunun yanıtının çok zor, belki de imkânsız olduğunu fark ettikten sonra sadece şiirlerin hikâyeleriyle yetinmeye karar verdim.”
Şiir Hikâyeleri
Haluk Oral
Everest Yayınları
HER BÖLÜM AYRI BİR KİTAP
Yayımlananlardan birçoğunu anımsıyorum, dünden bugüne göndermelerin eşliğinde daha doğru değerlendirmeler yapıyorum.
Ne yazık ki geçmiş sadece siyasal platformda, siyasal olaylarla ortaya konuluyor. O dönemde toplumun durumu, zevkler skalası, dinlenen müzik, okunan kitaplar, televizyonun etkisi gündeme gelmiyor. Bazen şöyle düşünüyorum: Televizyonda siyasetten de sanattan da söz edenler, dün doğmuş bugün de ahkâm kesmeye başlamış gibi.
Maria Callas’ın kendini eleştiren bir meslektaşı için söylediği belleğimde yer etmiş. Ne diyor?
“Önce benim gibi müzik tarihine olan borcunu ödesin, sonra tartışalım.”
Yıllıkların yokluğundan yakınırken gerekçelerim bu cehaleti görmemden kaynaklanıyor.
İnternet birçok alanda, edebiyatın, sanatın atıştırmalık yeri, önemini inkâr etmiyorum, ne var ki oradan yola çıkıp yazılı kaynaklara gitmenizi tavsiye ediyorum her zaman.
Gazete ve dergi koleksiyonları, her alanda bir araştırmacının cansuyudur. Eksik bir sayı araştırmasının bir bölümünü eksik bırakır. Onun için de koleksiyonların, arşivlerin dijitalize edilmesinde hayati önem görüyorum.
Elbette bu basılı olanları yok saymamıza yol açmamalı. Kâğıdından mizanpajına kadar bir kitabın serüveni elimizde tuttuğumuzda anlaşılır.
Zarfın içinde Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nur Yalman’ın da bir açıklaması vardı:
“Elinizde tuttuğunuz ‘Kendi Sözleriyle Yaşayan Atatürk’ kitabının yazarı Talat Halman çok yakın arkadaşımdı. Kıymetli Feyyaz Berker de 1992’de Halman’ın Birleşmiş Milletler’de yapmış olduğu bir konuşmayı çok beğenmiş ve 10 bin adet basıp dostlarına dağıtmış. Ben de yeniden İngilizce ve Türkçe yayınlatarak, Atatürk’ün vefatının 83. yıldönümünde hatırasını yâd etmek istedim.”
Talat S. Halman (1931-2014) kitaptaki ‘Sunarken’ başlıklı yazısında Atatürk’ün dünya tarihindeki yerini belirtiyor:
“Kader pek az kişiye Atatürk’ün başarılarından herhangi birini armağan etmiştir. Ulusunun egemenliğine öncü. Yenilgisiz komutan. Sömürgeciliğe karşı ilk büyük mücahitlerden. Ülkesinde ve dünyada emperyalizmin en kudretli düşmanı. Cumhuriyet yaratıcısı. Siyasal, hukuksal ve sosyoekonomik sistemlerin inkılapçısı. Büyüleyici hatip. Kültür devrimcisi. Laik düzenin kurucusu. Hümanist ve uluslararası barış mimarı. Ulusal kurtuluş ve yeni doğan ulusların önderleri için örnek. 20. yüzyıl rönesansının kahramanı. Doğu’da ve Batı’da, bu yüzyılda ya da daha önce aynı başarıların çoğunu kazanmış olanların sayısı çok azdır. Bu kadar kısa bir süre içinde bunların hepsini gerçekleştirerek sürekli etki yapan başka bir tarihi şahsiyeti düşünmek olanaksız gibidir.”
Nutuk’tan alıntılara fotoğraflar eşlik ediyor. Cumhuriyet’in tarihini adım adım sözler ve fotoğraflarla izleyebilirsiniz.
Atatürk Kitaplığı’nda yer alacak bir seçmeler kitabı.
GAZİANTEP’TE TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ
Saat 15.00’te yönetmenliğini Eytan İpeker’in yaptığı, birçok ülkede çekimi yapılan 55 dakikalık ‘İdil Biret Belgeseli’ gösterilecek.
Belgeselin ardından Filiz Ali ve Aydın Büke seyircilerle söyleşi gerçekleştirecekler.
Ücretsiz olacak gösterime Süreyya Operası gişesinden alınacak davetiyelerle katılım mümkün olacak.
Saat 18.00’de İsviçre’de yaşayan Avusturyalı piyanist, orkestra şefi, besteci Ingolf Wunder’in piyano resitali var. Liszt ve Chopin’in bestelerini icra edecek.
Konserin başında Zeynep Oral konuşacak.
İdil Biret
Yıllar önce Pera Müzesi’nde ‘İdil Biret: Bir Harika Çocuğun Portresi’ belgeselini seyretmiştim. Dünyaca ünlü bir sanatçının nasıl emeklerle, çabalarla yetiştiğini gösteriyordu.
Gösterinin bitiminde eşi
Ahmet Bozkurt’un ‘Evvel Zaman İçinde İstanbul’unu okurken tarih içinde bir geziye çıkacaksınız. Kitabın sunuş yazısı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun... Ahmet Bozkurt ‘Seyreyle Temâşâyı İstanbul İçinde’ yazısında kitabın kapsamı konusunda bilgi veriyor: “İstanbul’un, tarih boyunca, dünya sahnesinde ağırlığı, kurulduğu 324 yılından başlayarak hemen her dönemde baskın bir şekilde kendini hissettirmiştir. Ticaret yollarının kesişim noktasında yer alması, nüfusunun yoğunluğu, farklı etnik ve dini grupların bir arada yaşaması, mimarisi, kültürel ortamın canlılığı, ekonomik hacmi, bütün düşünsel ve fiziksel zenginlikleri bünyesinde barındırması İstanbul’u hem kendi döneminin hem de sonrasının ikonik kentlerinden biri haline getirmiştir.”
Kitabın ana bölüm başlıkları şöyle:
Evvel Zaman İçinde İstanbul
Ahmet Bozkurt
Kültür A.Ş.
Kimlerin yazıları var?
Bu başlıkları yazanlardan bir seçme yapacağım. Böylece İstanbul’la ilgili edebiyat tarihinden önemli makaleleri okuyacaksınız...
Kitapta Ahmet Rasim’in de yazısı var.
Sezai Karakoç gibi şairler her zaman bu yolculuktan zaferle çıkarlar. Çünkü şiirleri, insanın, özellikle düşünen insanın sırrını keşfetmişlerdir. Hayatın içinde yaşarlar. Karakoç gibi hem maneviyatımızı canlı tutarlar hem de dünyevi olanın nasıl ustaca yazıldığını ispatlama gücüne sahiptirler.
Ardından yazılanlarda, şiiri kadar Diriliş felsefesinden de söz ediliyor. Çağdaş ve modern kavramlar hakkında yazılan birçok yazıda yer alıyorsa bu, geleneği iyi incelediğinin, özümsediğinin göstergesidir.
Şiirinin arkasında bir inanç, bir ideoloji varsa dünya görüşü şiirine de sızdığında bir başka ustalık evresi çıkar ortaya. İnancını, dünya görüşünü paylaşanlar, yalnız düzyazının egemenliğini benimsemiş olanlar değildir, şiirinin de iyi şiir olmasından kaynaklanır. İyi bir şiir, temsil ettiği düşünceyi inandırıcı kılar.
İbrahim Kalın’ın dediği gibi, örnek bir hayatın temsilcisiydi.
İyi bir şiir zamana direncin de örnekleri arasında yer alır. Geleneği bilmeden, onun yaşayan yanını ortaya çıkarmadan modern bir eser verilebileceğine inanmam.
Sezai Karakoç’u her okuyuşumda T. S. Eliot’ın, ‘Gelenek ve Bireysel Yeti’ yazısını anımsarım.
Kimi adlar vardır ki, bazı kavramlar onsuz incelenemez. Sezai Karakoç’un yazdıklarını daha iyi anlamak, algılamak için hiç kuşkusuz bazı kitapları okumak gerekir. Kütüphanem kapalı olduğu için ancak yakınımdaki bazı kitaplardan söz edeceğim:
Mahmut Bıyıklı–Bahtiyar Aslan
“Ali Emîrî Doğduğu Topraklarda konulu sergi ve panelimize teşrifleriniz bizi memnun edecektir.”
Üniversitenin tanıtımı:
“Bilginin ve Medeniyetin Buluştuğu Üniversite.”
16 Kasım 2021 Salı günü (bugün), Diyarbakır Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi’nde Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ve Dicle Üniversitesi tarafından, “Ali Emîrî Doğduğu Topraklarda, Hayatı – Eserleri – Kütüphanesi” konulu sergi ve panel düzenleniyor.
Bu sergide Ali Emîrî’nin memuriyeti ile ilgili arşiv belgeleri, aldığı madalya ve beratlar, kendi eserlerinden örnekler, kütüphanesi ve kütüphanesindeki önemli eserlerin görüntülerinden oluşan oldukça kapsamlı bir sergi de açılacaktır.
Panelde Ali Emîrî’nin Diyarbakır’daki yaşamı, memuriyeti, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı tarafından Prof. Dr. Günay Kut’un editörlüğünde Prof. Dr. Sadık Yazar ve Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan tarafından inceleme - metin – tıpkıbasım olarak yayımlanan Diyarbakır kültürü ile ilgili Mir’âtü’l Fevâid ve Mukaddime’si, vatan ve millet aşkı, kütüphanesi konuları ele alınacaktır.
Konuşmacılar:
Millet Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü
Bir aile dostumuzun aracılığıyla KüçükÇiftlik Park’a gittiğimizde onunla konuşurdum. Daha sonraları da Beyazıt’taki Şamlı İskender nota mağazasına uğradığımda rastlardım. Doğrusu şıklığı dikkatimi çekmişti, özellikle kravatları da. Yemeğe düşkünlüğü konusu da söyleşilerde yer alıyordu. Ayrıntısını hatırlayamadığım bir patlıcan salatası tarifini okumuştum, çabalasam arşivimde bulabilirim.
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçısı Atakan Akdaş, icradaki ustalığını gösteriyor. Albümde, sanatçının 12 seçme eserinden biri yepyeni düzenlemesiyle, diğerleri klasik üslupla yer alıyor. Albümde son eseri ise bestekârın kendi sesinden dinleyeceksiniz; “Beni de alın ne olur koynunuza hatıralar”.
Albümün ilk tanıtım konseri 18 Kasım 2021 tarihinde Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Halit Akçatepe Sahnesi’nde yapılacak.
Albümdeki Refik Hakan Talu’nun yazısından bir bölüm: “Türkiye radyo tarihinin en başta gelen isimlerinden olan Mesud Cemil Bey, Selâhattin Pınar’ın vefatının ardından İstanbul Radyosu’nda konuşmasının hemen başında şu şekilde bir cümle kurmaktadır:
‘Selâhattin Pınar’ı tanıtmak belki ilk hamlede lüzumsuz sayılabilir. Çünkü onun yıllar yılı, hasta olduğu zamanlarda bile terk etmediği İstanbul’un musiki sahnelerinde o kadar alışılmış, o kadar sevilmiş, sahnenin perdesi gibi, ışıkları gibi, kulisleri gibi bir hüviyetli şahsiyeti vardı ki bütün bir koca şehir halkı tarafından tanınırdı.
Orada daima coşkun, heyecanlı, hararetli ve aynı zamanda hâkim ve işini bilir hali ile sahneye adımını attığı andan itibaren çıkıncaya kadar ısrarlı alkışlarla karşılanır ve uğurlanırdı. Tam manası ile popüler bir sanatkâr.
İstanbul’un her devirde bir ayrı eda ve tavırda yarattığı halis İstanbul çocuğu idi.’
İskender Pala yıllar önce tanıdığım, çalışmalarını takip ettiğim iyi bir yazar. Nitelikli eserlerinin çok okunması da ayrıca onu edebiyatımızda önemli kılıyor. Çünkü yazdıkları kurgu edebiyatında yerini almıştır ama içinde bilgi ve araştırma vardır, edebiyat zevkinin yanı sıra öğrenme özelliğinden de yararlanırsınız.
İskender Pala’nın belirtilmesi gereken bir özelliği de divan edebiyatını kitlelere sevdirmesi, genç kuşak tarafından okunmasını sağlamasıdır.
Editörlüğünü Nagihan Gür’ün yaptığı ‘İskender Pala Armağanı’ (Kapı Yayınları), birkaç açıdan önemli bir çalışma. Armağan kitapları, o kitapları okuyanlara yeni bakış açıları sunar, okumayanları da okumaya sevk eder.
Gür, Önsöz’de hocası İskender Pala’yı ve kitabı anlatıyor: “Elinizdeki bu kitap, ömrünü divan edebiyatı araştırmalarına adamış, yazdığı akademik yazılarla ve kurgusal metinlerle Osmanlı kültürü ve tarihini her düzeyden okura benimsetmeyi başarmış ilkeli bir akademisyene, üretken bir yazara ve mütevazı bir kültür adamına sunulmuş ‘gecikmiş’ bir armağandır. Armağan kitabını ‘Anı Yazıları’ ve ‘Akademik Yazılar’ olmak üzere iki temel bölüme ayırma fikri, yazar listesi oluşurken şekillendi. ‘Anı Yazıları’ başlığı altında Osmanlı/Türk edebiyatı çalışmalarına önemli katkılar sağlamış yazarların/akademisyenlerin yazılarına yer verildi.”
Kimler yazdı: Namık Açıkgöz, Beşir Ayvazoğlu, Yakup Çelik, Mustafa İsen, Nihat Öztoprak...
İskender Pala Armağanı
Necip Fazıl Ödülleri’nde 6 ayrı dalda 7 isim ödüle layık görüldü.
Önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Necip Fazıl’ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri’nin 2021 yılı kazananları açıklandı.
Ödül 8 yıldır veriliyor.
Jüri üyeleri: Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel, Necip Tosun
NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ
Necip Fazıl Şiir Ödülü: Mustafa Aydoğan
Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Mukadder Gemici
Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Prof. Dr.
İstanbul’un yeni cazibe merkezi: AKM
Taksim’e gelir gelmez AKM’nin kırmızı küresi sizi yanına çağırıyor. İçeriden ya da dışarıdan hemen herkes önünde fotoğraf çektirme telaşında. İstanbul’da yaşıyorum diyenlerin kimlik belgesi olmuş adeta.
AKM’nin kapısında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la buluştuğumda geçmiş günleri anımsadım. Zaman zaman binanın yükselişini gördüm. Yangın yerinde bir tohumun yeşermesini izledim sanki.
Ersoy’un bu bina için ne kadar çalıştığını hepimiz biliyoruz.
Biyografisine hiç şüphem yok Hacı Bayram-ı Veli’nin dörtlüğünü koyacaktır:
“Nagehân bir şehre vardım
Onu ben yapılır gördüm
Ben dahi bile yapıldım
Taş ve toprak arasında”
İlk cümlesiyle benim ilgimi çekti:
“AKM, 94 bin metrekarelik bir alan üzerine yapıldı.”
Artık kültür, bireysel zevklerin dar sınırını aştı. Her mekân, aile bireylerinin hepsini kapsayacak, onları kuşatacak bir anlayışla oluşturulduğu takdirde gerçek işlevini yerine getiriyor.
Bakan Ersoy’un bu anlayışını destekliyorum, yapılanı bir sınırın içine kapatmıyor.
AKM kitabını gördüğünüzde, bir ailenin bütün bir gününü burada geçirebileceğini anlayacaksınız.
Sanata, kültüre ilgi küçük yaştan başlar, AKM bu imkânı da veriyor.
Ersoy’un, bütüncül bir anlayışı var. Çünkü bugünün insanı kısa zamanda çok şey görmek, çok şey öğrenmek, çok şey seyretmek istiyor.
Ben bu binaya girdiğimde kütüphaneye uğrayacağım, sergi gezeceğim, kahvemi içeceğim, konsere gideceğim.
Binanın en güzel yanı, her yere gün aydınlığı yansıyor.
Kültür merkezlerinde önce aradığım yer neresidir biliyor musunuz? Hediyelik dükkânı. Çünkü ziyaretten sonra orayı anımsatacak bir şey bulunmalı bende.
İlgimi çeken bölümlerden biri de ‘Ustalara Saygı’ oldu. Tanınmış müzisyenler hakkında bilgi var. Özellikle müzik aletleri, ziyaretçilerin ilgisini çekecektir.
BAĞIMSZI BİR İŞLETME MODELİ
ATATÜRK Kültür Merkezi’nin yönetim yapısı, dünyadaki benzerlerindeki gibi bir yönetsel anlayışla oluşturuldu. AKM için bağımsız bir işletme modeli oluşturuldu. Yıllık sanat programı, alanında öne çıkan usta sanatçı ve akademisyenlerin de yer alacağı bir Sanat Danışma Kurulu’nun danışmanlığında oluşturulmakta. AKM’nin deneyimli Sanat Yönetmeni ve sanat, tasarım, eğitim ve sanat organizasyonları düzenleme konularında deneyimli profesyonellerden oluşan ekibi, dolu ve her sanat zevkine hitap eden bir program hazırlanmasında ve bunların gerçekleştirilmesinde büyük rol oynuyor. AKM’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı sanat birimlerinden oluşan yerleşik kurumları şunlar:
- Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu
- İstanbul Devlet Opera ve Balesi
- İstanbul Devlet Tiyatrosu
- İstanbul Senfoni Orkestrası
- İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu
- Devlet Halk Dansları Topluluğu
TÜRKİYE’NİN SİMGESİ OLACAK
ATATÜRK Kültür Merkezi’ni anlatan kitaba bir önsöz yazan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, binanın işlevi hakkında şunları söylüyor: “365 gün 24 saat kapıları hayata açık olan, herkesin kendisine ait bir yer bulacağı ve huzurla, keyifle verimli zaman geçireceği AKM, mimariden kültür ve sanata, Türkiye’nin dünyadaki simgelerinden biri olacaktır.”
Ersoy’un projesi, tüm Türkiye’yi kapsıyor. Projelerin içinde elbette Başkent Ankara da var.
CSO binası yapıldı, böylece Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bir binaya kavuştu.
Mayıs ayından itibaren projelendirilen Kültür Yolu, Galataport’tan başlayacak AKM’de son bulacak. Hafta sonu bir aile oradan başlayıp bir kültür gezisi yapabilecek.
AKM’yi gezdikten sonra başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mimar Murat Tabanlıoğlu olmak üzere emek veren herkese teşekkür borçluyuz.
AKM’NİN SALONLARI VE ETKİNLİKLER
AKM’nin yıllık programı opera, bale, tiyatro temsilleri ve konserlerle doyurucu bir içeriğe sahip. AKM’de yerleşik kurumların etkinliklerinin yanı sıra ortak ve dış yapımlar da yer alıyor. Kusursuz akustik özelliklere sahip salonları ve yeni etkinlik alanları, yurtiçinden ve yurtdışından sanatçı ve toplulukları ağırlıyor.
İstanbul Senfoni Orkestrası’nın cuma akşamları verdiği periyodik konserleri artık AKM’de buluşuyor sadık izleyicileriyle, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu da geleneksel pazar konserleri ile on beş günde bir AKM’de. Cumartesi günleri Çok Amaçlı Salonda saat 11.00’deki ‘Kahve Konserleri’ hafta sonuna keyifli bir başlangıç için ideal. Hafta boyunca neredeyse her gün bir tiyatro temsili var. Özlediğimiz bale temsillerinin yanı sıra modern dansa da yer veriliyor AKM’de.
OPERA SALONU
Son teknoloji donanımla tasarlanan Opera Salonu 2038 kişilik. Şu etkinlikler yapılıyor:
* Opera
* Bale
* Modern Dans
* Senfonik Konser
* Müzikal, • Konser
TİYATRO SALONU
805 kişi kapasiteli salon akustik kabuğu sayesinde konserler için de uygun. Şu programlar yer alıyor: • Tiyatro temsilleri, • Senfoni, Türk Müziği, caz konserleri, • Operet ve dans gösterileri
ÇOK AMAÇLI SALON
486 metrekarelik iki katlı Çok Amaçlı Salon, çeşitli mimari çözümlerle farklı etkinlikler için uygun hale getirilebiliyor. 100 kişilik seyirci kapasitesine sahip. Şu etkinlikler yer alıyor:
* Sabah Kahvesi Konserleri
* Türk Müziği Akşamları
* Modern dans temsilleri
* Tiyatro temsilleri ve tiyatro okumaları
* Çocuk tiyatrosu
AKM KÜLTÜR SOKAĞI
AKM’nin içinden bir de sokak geçiyor. Kültür Sokağı adı verilen bu geçit Taksim girişindeki Galeri ile başlıyor. İki yanında Müzik Platformu, Tiyatro Salonu, Çok Amaçlı Salon, Çocuk Sanat Merkezi, Tasarım Dükkânı, Sanat Kütüphanesi ve bir cep sineması yer alıyor. Sokakta ayrıca birkaç kitapçı ve kafe var.
MÜZİK KAYIT STÜDYOSU
Müzik platformunun üst katında, gençlerin sanat üretimini desteklemeyi hedefleyen gelişkin bir teknik donanıma sahip müzik kayıt stüdyosu yer alıyor.
AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ
Kültür Sokağı’ndaki bir diğer dikkat çekici mekân, özellikle 4–6 yaş aralığındaki çocukları sanatla tanıştırmaya yönelik olan Çocuk Sanat Merkezi. 348 metrekarelik Çocuk Sanat Merkezi, 4 sınıf ve bir ortak alandan oluşuyor. Çocuklar burada Türk ve Batı müziğinin çalgılarını görüp tanıyabiliyor. Ayrıca çocuk sanat kitapları koleksiyonu oluşturuldu. Burada çocuklarla şu alanlarda, alanında uzman ve pedagojik yeterliliğe sahip sanatçılar tarafından atölyeler ve yazar etkinlikleri düzenleniyor.
* Sahne Sanatları (Opera, bale, dans, tiyatro)
* Güzel Sanatlar (Müzik, resim, heykel, seramik, grafik, fotoğraf)
* Kültür (Felsefe, masal, mimarlık, arkeoloji, sanat tarihi)
AKM GALERİ
410 metrekarelik dikdörtgen formlu galeri Taksim Meydanı’na bakıyor. Şu anda Anadolu Uygarlıklarından İzler sergisinin yer aldığı galeri yıl boyunca sergilere ev sahipliği yapacak.
AKM KÜTÜPHANE
Önemli bir ihtisas kütüphanesi ve 27.000’e yakın eserle araştırmacıların kullanımına açık. Alt kattaki okuma salonunda çalışma masaları bulunuyor. Kütüphanenin koleksiyonunda şu alanlardaki eserler yer alıyor:
* Güzel Sanatlar (Müzik, resim, heykel, seramik vb.)
* Sahne Sanatları (Opera, bale, tiyatro, dans)
* Mimarlık
* Tasarım ve moda
* Edebiyat
* Sinema
AKM TASARIM DÜKKÂNI
Kültür Sokağı’nda yer alan AKM Tasarım Dükkânı’nda başka hiçbir yerde bulunmayan, AKM’ye özel tasarım ürünler bulunuyor.
AKM YEŞİLÇAM SİNEMASI
Toplam 362 metrekare büyüklüğündeki 100 kişilik bir cep sineması olan AKM Yeşilçam Sineması’nda ise daha çok vizyonda yer bulmakta zorlanan festival filmleri gösteriliyor. Ayrıca bir yazlık sinema alanı da bulunuyor.
AÇIK HAVA SAHNESİ
Kültür Sokağı’nın bir ucunda yer alan arka meydanda bir açık hava sahnesinin hazırlıkları yapılıyor. Açık hava sahnesi yazın yerli ve yabancı sanatseverlere keyifli akşamlar yaşatacak.
AKM MÜZİK PLATFORMU
520 metrekare büyüklüğündeki Müzik Platformu’nda müzikle ilgili uzun süreli sergilere yer veriliyor. Mekânda şu anda 3 farklı sergi var.
Zemin kattaki ‘Bizdeki Dünya, Dünyadaki Biz’ başlıklı sergide müziğimizin dünya müziğiyle etkileşimine yer veriliyor.
Üst katta ise ilk izleri Orta Asya’da bulunan Türk çalgılarının günümüze uzanan serüvenine tanıklık eden ‘Türk Çalgıları’ sergisinde, farklı müzik eserlerinin yanı sıra çalgıların tınıları da QR kod sistemi ile ziyaretçiler tarafından dinlenebiliyor.
Aynı katta ‘Ustalara Saygı’ köşesi yer alıyor. Köşede şu sanatçılara ait hatıra eşyaları bulunuyor.
* A. Adnan Saygun
* Münir Nurettin Selçuk
* Şerif Muhiddin Targan
* Leyla Gencer
* Âşık Veysel
* Alaeddin Yavaşça