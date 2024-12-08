İstanbul’u besteleyenler

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Bazen ailemin sevdiği şarkıların listesini yapar, onların içine türküyü ben katarım. Gençliğimde aldığım Celâl Güzelses’in taş plağına mutlaka yer veririm.

Türkünün adı ‘Diyarbakır Dört Kapı’dır. Şarkılar İstanbul’un semtlerini müziğe getirir.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Beş Şehir’inde İstanbul için Tab’ı Mustafa Efendi’in bestesi yer alır. Erzurum, uzun havayı çağrıştırır.

Adalar, Boğaz semtleri İstanbul’un bestecilerinde müziğe gelir.

İstanbul’daki gazinolarda türkü söylenir ama eşlik eden Türk müziği sazlarıdır.

Radyo hayatımıza girince Türk müziğinin solistleri, saz sanatçıları da radyo dergileriyle tanındı. Mikrofon başında fotoğrafları her yerde görülüyordu. Plaklarının satış yerleriyse Sirkeci ve Beyoğlu idi.

Batı müziği de bazı lokallerde icra ediliyordu.

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Müzik dinlemenin teknolojideki durumu nasıldı?

Radyo dışında evdeki gramofonlarda Türk müziği de çalınıyordu. Önce kuruluyor, sık sık da iğne değiştiriliyordu.

Daha sonra pikaplar icat edildi. Müzik setleri evin değerli bir eşyasıydı.

Yalnız evlerimiz değil taksilerde de plak çalarlarla müzik dinliyorduk.

Kasetler de bu aletlerin arasındaydı.

Şimdi kitap mağazasında pikapları görebilirsiniz. Plaklar da yeniden satışta, ilgi görüyor, o döneme de tanıklık edeceksiniz.

Cihat Aşkın

ISTANBULİN CİHAT AŞKIN

Çargah Oyun Havası - Anonim Çeçen Kızı - Tanburi Cemil Bey Sultaniyegah Sirto - Anonim Hicaz Mandıra - Anonim Hicaz Sirto - Anonim İstanbul Kasap Havası - Anonim Hicazkar Sirto - Nuri Halil Poyraz Kürdilihicazkar Longa - Kemani Sebuh Ağa Kurtuluş Kasap Havası – Anonim Nikriz Longa - Tanburi Cemil Bey Şehnaz Longa - Senturi Edhem Efendi Nihavend Longa - Kemani Kevser Hanım Hora Martisorului - Grigoras Dinicu

DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER

EROL EVGİN- SEVDİKLERİM 2

A Yüzü:

Kar İkinci Bahar Ayrılmam Kaderimsin Sen Benim Şarkılarımsın Aşkın Elinden Aldırma Gönül

B Yüzü:

Düşleri Olmalı İnsanın Sigaramın Dumanına Sarsam (1980) Kum Gibi Yiğidim Aslanım Oluruna Bırak Yaşadım Yıldızlar Şahidimdir

MAHLER

Riccardo Muti / Philadelphia Orchestra

Symphonie No. 1 In D

A Yüzü

- Langsam. Schleppend- Im Amfang

- Kräftig Bewegt, Doch Nicht Zu Schnell

B Yüzü

- Feierlich Und Gemessen, Ohne Zù Schleppen

- Stürmisch Bewegt

YANSIMALAR

Aziz Şenol Filiz ve Birol Yayla

Plak 1

Ağıt Sonbahar Son Kuşlar Akdeniz Yağmur Sonu Gündöndü Bab-ı Esrar Sırlar Serzeniş Hasbihal

Plak 2

Mavinin Yankısı Beyhude Pervane Onsekiz Mehmene Mektup Salıncak Yaradılış

ISTANBUL 2010 TRİLOGY

Anatolian Symphonic Suite & Anatolian Guitar Concerto - Tuğrul Karataş

Anatolian Symphonic Suite:

- İç Anadolu / Central Anatolia

- Karadeniz / Black Sea

- Ege / Egea

- Akdeniz / Mediterrane

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- Doğu ve Güneydoğu Anadolu / East and Southeast Anatolia

- Marmara / Marmara

Anatolian Guitar Concerto:

- First Movement

- Second Movement

- Third Movement