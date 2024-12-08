İstanbul’u besteleyenler

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Bazen ailemin sevdiği şarkıların listesini yapar, onların içine türküyü ben katarım. Gençliğimde aldığım Celâl Güzelses’in taş plağına mutlaka yer veririm.
Türkünün adı ‘Diyarbakır Dört Kapı’dır. Şarkılar İstanbul’un semtlerini müziğe getirir.
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Beş Şehir’inde İstanbul için Tab’ı Mustafa Efendi’in bestesi yer alır. Erzurum, uzun havayı çağrıştırır.
Adalar, Boğaz semtleri İstanbul’un bestecilerinde müziğe gelir.
İstanbul’daki gazinolarda türkü söylenir ama eşlik eden Türk müziği sazlarıdır.
Radyo hayatımıza girince Türk müziğinin solistleri, saz sanatçıları da radyo dergileriyle tanındı. Mikrofon başında fotoğrafları her yerde görülüyordu. Plaklarının satış yerleriyse Sirkeci ve Beyoğlu idi.
Batı müziği de bazı lokallerde icra ediliyordu.
Müzik dinlemenin teknolojideki durumu nasıldı?
Radyo dışında evdeki gramofonlarda Türk müziği de çalınıyordu. Önce kuruluyor, sık sık da iğne değiştiriliyordu.
Daha sonra pikaplar icat edildi. Müzik setleri evin değerli bir eşyasıydı.
Yalnız evlerimiz değil taksilerde de plak çalarlarla müzik dinliyorduk.
Kasetler de bu aletlerin arasındaydı.
Şimdi kitap mağazasında pikapları görebilirsiniz. Plaklar da yeniden satışta, ilgi görüyor, o döneme de tanıklık edeceksiniz.
Cihat Aşkın
ISTANBULİN CİHAT AŞKIN
DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER
EROL EVGİN- SEVDİKLERİM 2
A Yüzü:
B Yüzü:
MAHLER
Riccardo Muti / Philadelphia Orchestra
Symphonie No. 1 In D
A Yüzü
- Langsam. Schleppend- Im Amfang
- Kräftig Bewegt, Doch Nicht Zu Schnell
B Yüzü
- Feierlich Und Gemessen, Ohne Zù Schleppen
- Stürmisch Bewegt
YANSIMALAR
Aziz Şenol Filiz ve Birol Yayla
Plak 1
Plak 2
ISTANBUL 2010 TRİLOGY
Anatolian Symphonic Suite & Anatolian Guitar Concerto - Tuğrul Karataş
Anatolian Symphonic Suite:
- İç Anadolu / Central Anatolia
- Karadeniz / Black Sea
- Ege / Egea
- Akdeniz / Mediterrane
- Doğu ve Güneydoğu Anadolu / East and Southeast Anatolia
- Marmara / Marmara
Anatolian Guitar Concerto:
- First Movement
- Second Movement
- Third Movement
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