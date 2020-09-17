İstanbul Müzik Festivali başlıyor

48. İstanbul Müzik Festivali, 18 Eylül–5 Ekim arasında dijital programıyla bütün Türkiye’ye ulaşacak.
Bugün köşemi festivalin öne çıkan etkinlikleri, toplulukları, solistleri hakkında bilgilere ayırdım.
Alışık olmadığım bir festival başlangıcı.
Festival açılışları ilk olarak Atatürk Kültür Merkezi’ne, sonra Aya İrini, daha sonraları da Lütfi Kırdar’da yapılmaya başlandı.
Bu yıl birçok kimse dijital ortamda seyredebilecek, dinleyecek.
Festival, 18 Eylül’de online.iksv.org adresinde ve İKSV YouTube kanalında ücretsiz olarak yayımlanacak açılış konseri ile başlıyor.
Aralarında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Wiener Akademie, Bilkent Senfoni Orkestrası, Kheops Ensemble, Philharmonix, Beethoven Trio Berlin, Borusan Quartet, Semplice Quartet gibi topluluklar ve Thomas Hampson, Vikingur Olafsson, Benjamin Schmid, Anna Tifu, Bülent Evcil, Derya Türkan, Yurdal Tokcan, Gökhan Aybulus, Ezgi Karakaya, Pelin Halkacı Akın gibi solistlerin bulunduğu isimlerin icraları çeşitli mekânlarda çekildi.
48. İstanbul Müzik Festivali, ‘Beethoven’ın Aydınlık Dünyası’ temasıyla 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi Ludwig van Beethoven’ın 250. doğum yılını kutluyor.
Festival, Tekfen Filarmoni Orkestrası ile açılıyor. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası keman sanatçısı Emre Engin’e eşlik etti. Açılış Konseri öncesinde, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı açış konuşması yapacak, festivalin sunduğu ödüller tanıtılacak.
Festivalin bu yılki Onur Ödülü, müzik eğitimcisi ve müzik yazarı Ahmet Say’a sunuldu.
1935’te İstanbul’da doğan Ahmet Say, küçük yaşta özel derslerle piyanoya başladı. 1946’da Ferdi Statzer’in isteği üzerine İstanbul Belediye Konservatuvarı’na girdi. Demirhan Altuğ’un tenor ve solfej, Verda Ün’ün piyano, Raşit Abed’in armoni öğrencisi oldu. Liseden sonra Almanya’da basın yayın öğrenimi aldı. Bu yıllarda müzikolog Kurt Köhler’in özendirmesiyle müzikbilime ilgi gösterdi. Türkiye’ye döndükten sonra Bingöl’de halk eğitimcisi ve amatör folklorcu olarak çalıştı. Türkü, ağıt, masal ve destanlar derledi; çocuk ve gençlik koroları, halk dansları toplulukları kurdu. Yazdığı roman ve öykülerle TRT Ödülü, Sabahattin Ali Ödülü, Milliyet Roman Yarışması Ödülü, Antalya Film Festivali Ödülü gibi önemli ödüller kazandı. Aylık edebiyat dergisi Türkiye Yazıları’nı yayımladı. 1974’ten sonra müzik eğitimciliğine ve müzik yayımcılığına yönelen Ahmet Say, kurmuş olduğu Müzik Ansiklopedisi Yayınları’nı yönetti, müzik eleştirileri ve müzik kitapları kaleme aldı.
Ahmet Say’ın önemli müzik kitapları var. Onunla ilgili ve eserleri hakkında yazılarım yayımlandı. Geçmiş yazılarıma bakanlar bu listeyi bulabilirler.
Ödül Ankara’da yapılan bir törenle Ahmet Say’a verildi.
48. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü Rus ekolünün önde gelen temsilcilerinden Alexander Rudin’e verilecek. Ödülü, Alexander Rudin önümüzdeki yıl gerçekleşecek festivalde alacak.
İKSV tarafından, geleceğin müzisyenlerinin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2012 yılından bu yana verilen Aydın Gün Teşvik Ödülü ise keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev’e sunulacak.
2011 yılından bu yana çağdaş müzik üretimine katkıda bulunmak amacıyla yurtiçinden ve yurtdışından bestecilere eser siparişleri veren İstanbul Müzik Festivali, bu yıl sipariş ettiği üç yeni eserden birinin dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak. İki eserin prömiyerleri ise önümüzdeki yıl festivalde gerçekleştirilecek. Festivalin eser siparişlerinden, besteci Turgay Erdener’in Pastoral Dokuzlu ‘alla turca’ eseri dünyada ilk kez festival kapsamında dinleyicilerle buluşacak. Festivalin Ernst von Siemens Müzik Vakfı fonu desteği ile Tekfen Vakfı ortak siparişi olan Hasan Uçarsu’nun ‘Toprak Sever İnsanları Birer Birer’ eserinin dünya prömiyeri ile İstanbul Müzik Festivali, Essen Philharmonie, Riga Güz Oda Müziği Festivali ve Hoffmann Vakfı Başkanı André Hoffmann’ın desteğiyle Wigmore Hall ortak siparişi, Peteris Vasks’ın bestelediği ‘Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 6’ eserinin Türkiye prömiyeri ise önümüzdeki yıl festival kapsamında gerçekleştirilecek.
İstanbul Müzik Festivali başlıyor
48. İstanbul Müzik Festivali, 18 Eylül–5 Ekim arasında dijital programıyla bütün Türkiye’ye ulaşacak.
Bugün köşemi festivalin öne çıkan etkinlikleri, toplulukları, solistleri hakkında bilgilere ayırdım.
Alışık olmadığım bir festival başlangıcı.
Festival açılışları ilk olarak Atatürk Kültür Merkezi’ne, sonra Aya İrini, daha sonraları da Lütfi Kırdar’da yapılmaya başlandı.
Bu yıl birçok kimse dijital ortamda seyredebilecek, dinleyecek.
Festival, 18 Eylül’de online.iksv.org adresinde ve İKSV YouTube kanalında ücretsiz olarak yayımlanacak açılış konseri ile başlıyor.
Aralarında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Wiener Akademie, Bilkent Senfoni Orkestrası, Kheops Ensemble, Philharmonix, Beethoven Trio Berlin, Borusan Quartet, Semplice Quartet gibi topluluklar ve Thomas Hampson, Vikingur Olafsson, Benjamin Schmid, Anna Tifu, Bülent Evcil, Derya Türkan, Yurdal Tokcan, Gökhan Aybulus, Ezgi Karakaya, Pelin Halkacı Akın gibi solistlerin bulunduğu isimlerin icraları çeşitli mekânlarda çekildi.
48. İstanbul Müzik Festivali, ‘Beethoven’ın Aydınlık Dünyası’ temasıyla 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi Ludwig van Beethoven’ın 250. doğum yılını kutluyor.
Festival, Tekfen Filarmoni Orkestrası ile açılıyor. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası keman sanatçısı Emre Engin’e eşlik etti. Açılış Konseri öncesinde, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı açış konuşması yapacak, festivalin sunduğu ödüller tanıtılacak.
Festivalin bu yılki Onur Ödülü, müzik eğitimcisi ve müzik yazarı Ahmet Say’a sunuldu.
1935’te İstanbul’da doğan Ahmet Say, küçük yaşta özel derslerle piyanoya başladı. 1946’da Ferdi Statzer’in isteği üzerine İstanbul Belediye Konservatuvarı’na girdi. Demirhan Altuğ’un tenor ve solfej, Verda Ün’ün piyano, Raşit Abed’in armoni öğrencisi oldu. Liseden sonra Almanya’da basın yayın öğrenimi aldı. Bu yıllarda müzikolog Kurt Köhler’in özendirmesiyle müzikbilime ilgi gösterdi. Türkiye’ye döndükten sonra Bingöl’de halk eğitimcisi ve amatör folklorcu olarak çalıştı. Türkü, ağıt, masal ve destanlar derledi; çocuk ve gençlik koroları, halk dansları toplulukları kurdu. Yazdığı roman ve öykülerle TRT Ödülü, Sabahattin Ali Ödülü, Milliyet Roman Yarışması Ödülü, Antalya Film Festivali Ödülü gibi önemli ödüller kazandı. Aylık edebiyat dergisi Türkiye Yazıları’nı yayımladı. 1974’ten sonra müzik eğitimciliğine ve müzik yayımcılığına yönelen Ahmet Say, kurmuş olduğu Müzik Ansiklopedisi Yayınları’nı yönetti, müzik eleştirileri ve müzik kitapları kaleme aldı.
Ahmet Say’ın önemli müzik kitapları var. Onunla ilgili ve eserleri hakkında yazılarım yayımlandı. Geçmiş yazılarıma bakanlar bu listeyi bulabilirler.
Ödül Ankara’da yapılan bir törenle Ahmet Say’a verildi.
48. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü Rus ekolünün önde gelen temsilcilerinden Alexander Rudin’e verilecek. Ödülü, Alexander Rudin önümüzdeki yıl gerçekleşecek festivalde alacak.
İKSV tarafından, geleceğin müzisyenlerinin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2012 yılından bu yana verilen Aydın Gün Teşvik Ödülü ise keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev’e sunulacak.
2011 yılından bu yana çağdaş müzik üretimine katkıda bulunmak amacıyla yurtiçinden ve yurtdışından bestecilere eser siparişleri veren İstanbul Müzik Festivali, bu yıl sipariş ettiği üç yeni eserden birinin dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak. İki eserin prömiyerleri ise önümüzdeki yıl festivalde gerçekleştirilecek. Festivalin eser siparişlerinden, besteci Turgay Erdener’in Pastoral Dokuzlu ‘alla turca’ eseri dünyada ilk kez festival kapsamında dinleyicilerle buluşacak. Festivalin Ernst von Siemens Müzik Vakfı fonu desteği ile Tekfen Vakfı ortak siparişi olan Hasan Uçarsu’nun ‘Toprak Sever İnsanları Birer Birer’ eserinin dünya prömiyeri ile İstanbul Müzik Festivali, Essen Philharmonie, Riga Güz Oda Müziği Festivali ve Hoffmann Vakfı Başkanı André Hoffmann’ın desteğiyle Wigmore Hall ortak siparişi, Peteris Vasks’ın bestelediği ‘Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 6’ eserinin Türkiye prömiyeri ise önümüzdeki yıl festival kapsamında gerçekleştirilecek.