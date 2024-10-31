İstanbul Kitap Fuarı başlıyor

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Fuar kapsamında, yurtiçi ve yurtdışından 1000’e yakın yayınevi, marka ve sivil toplum kuruluşu ile edebiyat dünyasının birbirinden kıymetli yazarları, okurlar ile bir araya gelecek. 450 kültür etkinliği ve 2000’den fazla imza gününde birbirinden değerli yazar, şair ve akademisyen kitapseverlerle buluşacak.

ONUR YAZARI YALVAÇ URAL

Tüyap Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararıyla çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinden Yalvaç Ural, 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın “Onur Yazarı” olarak belirlendi.

Yalvaç Ural’ın masalsı dünyası ve çocuk ve gençlik edebiyatına yaptığı katkılar bu sene fuarın ana eksenini oluşturacak. Fuar, Yalvaç Ural’ın katılımıyla düzenlenecek kültür etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. TÜYAP tarafından yazarın yaşamına ve eserlerine odaklanan bir anı kitabı hazırlanıyor.

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41.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda hayal gücünün ve keşfin altın çağı olan çocukluğun önemi ve değeri kutlanacak. Fuar kapsamında düzenlenecek etkinliklerde, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunacak, onları okumaya teşvik edecek ve hayal güçlerini özgürce kullanmalarına imkân tanıyacak faaliyetler de yer alacak.

41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı boyunca tematik günler ve temalara özel etkinlikler de fuara renk katacak. Yapay Zekâ ve Robotik Uygulamalar, Fantastik Edebiyat Günü, Polisiye Günü, Manga -Anime -Roman Kahramanları Günü, Yaratıcılık ve Tasarım -Hayal Et gibi başlıklara sahip etkinliklerle zenginleşecek fuarda İş’te Kitap, İçinden Lezzet Geçen Kitaplar adlı tematik söyleşiler, imzalar ve paneller gerçekleşecek. İlk Kitabım TÜYAP’ta etkinliğinde de yeni yazarlar okurlarla buluşacak.

ONUR KONUĞU ÜLKE AZERBAYCAN

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 41. yılında Azerbaycan’ı konuk etmeye hazırlanıyor. Kitapseverler, Onur Konuğu Azerbaycan’ın önde gelen yayınevleri temsilcileriyle bir araya gelebilecek ve en önemli yazarlarının katılımıyla gerçekleşecek etkinlik ve söyleşilerde, Azerbaycan’ın zengin kültürel mirası ve edebiyatını daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar.

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Fuar kapsamında 2-3-4 Kasım tarihlerinde açık olacak uluslararası salonda bu sene yurtdışından Azerbaycan, Romanya, İran, Hırvatistan, Çin, Rusya ve İngiltere’den yayınevleri yer alacak ve önemli telif anlaşmalarına imza atacaklar.

ÜNLÜ İSİMLER GELİYOR

- İstanbul Kitap Fuarı bu yıl çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinin yanı sıra dünya edebiyatında büyük yer edinmiş usta kalemleri de ağırlayacak. Fuarın konukları arasında Türkiye’de milyonlarca okura ulaşan, genç yaştaki okurlar kadar eğitimcilerin ve anne babaların da büyük ilgi gösterdiği Vladimir Tumanov, resimli kitaplarıyla birçok ödül almış ve dünyaca üne kavuşmuş yazar ve illüstratör Benji Davies, Avrupalı edebiyat eleştirmenlerince çağının önemli yazarlarından bir olarak anılan, Avrupa Birliği Edebiyat Ödülü sahibi yazar Dimitris Sotakis, “1980’lerde doğmuş en iyi yirmi Latin Amerikalı yazar” seçkisinde yer alan, “Ulusal Edebiyat Ödülü” sahibi Kosta Rikalı yazar ve akademisyen Carlos Fonseca, Olasılıksız ve Empati adlı romanlarıyla yüz binlerce okura ulaşan ve çok satanlar listelerinin uzun yıllardır zirvesinde yer alan Amerikalı yazar Adam Fawer yer alıyor.

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Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar; hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.