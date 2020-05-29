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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

İş Sanat’ta edebiyat günleri

29 Mayıs 2020

Uzun yıllardır edebiyatımızın usta isimlerinin şiir ve hikâyelerini izleyicilerle buluşturan İş Sanat’ta çevrimiçi ‘Edebiyat Günleri’ bugün başlıyor. Üç gün sürecek etkinlikler İş Sanat’ın sosyal medya hesapları Instagram, YouTube, Facebook ve Twitter üzerinden izlenebilecek.

Günlerde kimler var?

Handan İnci

Doğan Hızlan

Cevat Çapan

Haydar Ergülen

Neler var?

Edebiyat Günleri’nde, önceki sezonlarda sahnelenen şiir ve hikâye dinletilerinin tam kayıtları, sanatçıların evde kaydettikleri özel performanslar ile Kibele Sanat Galerisi’nde 2015 yılında gerçekleşen “Biz Mektup Yazardık” başlıklı sergiden ayrıntıların yer alacağı çevrimiçi bir seçki.

3 gün boyunca tüm gün sürecek etkinlikler kapsamında, Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle düzenlenen program şöyle:

Sait Faik Hikâye Armağanı sahibi kazananlar başta olmak üzere aşağıdaki adlar hikâyelerini seslendirecek:

Pelin Buzluk

Kemal Varol

Ethem Baran

Yalçın Tosun 

Melisa Kesmez.

Hangi şairler şiirlerini okuyacak:

Cevat Çapan, Haydar Ergülen.

MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi seçme eserleri seslendirecek, ben de sevdiğim şiirleri okuyacağım.

Serhat Tutumluer, William Shakespeare’in bir aşk hikâyesinin işlendiği komedi türündeki Hırçın Kız adlı eserinden bir bölümü seslendirecek.

Yeni Türkü,  Hüsnü Arkan, Emrah Karaca evden yaptığı özel kayıtlarla şiir sözlü şarkıları dinleyicilere sunacak.

Prof. Dr. Haluk Oral, Nâzım Hikmet’in büyük dedesi Müşir Mehmet Âli Paşa’nın yazdığı “Eriha’nın Gülü” şiirinin ardındaki hikâyeyi anlatırken, Mehmet Birkiye, İş Sanat’ın şiir ve hikâye dinletilerinin bugüne kadarki öyküsünü paylaşacak.

3 gün boyunca her gün İş Sanat’ın YouTube kanalında bugüne kadar gerçekleşen şiir ve hikâye dinletilerinden izleyiciler için özel seçilen kayıtlar izlenebilecek. Atilla Birkiye’nin metinlerini hazırladığı, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı dinletilerin müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın üstleniyor. İş Sanat’ın şiir ve hikâye dinletilerinde bugüne kadar usta oyuncular Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek ve Hümay Güldağ’ın yanı sıra Seda Subaşı, Şemsa İdil Ural, Vedat Sakman, Zafer Erdaş, Deniz Erdoğan Likos, Gökhan Ürben ve Orfeon Oda Korosu yer aldı. Can Yücel, Attilâ İlhan, Nâzım Hikmet, Sabahattin Ali, Sait Faik Abasıyanık hikâye ve şiir dinletilerinin tam video kayıtları erişime açılırken, Spotify’da “Şiirlerden Şarkılar” başlıklı bir çalma listesi müzikseverlerle paylaşılacak.

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