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İlhan Usmanbaş’ın ardından

#İlhan Usmanbaş#Perpetuum Mobile#Aykut Köksal

BÜYÜK müzisyen İlhan Usmanbaş da ebediyete uğurlandı.

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Bir kitapla onu anıyorum: ‘Perpetuum Mobile’- İlhan Usmanbaş’ın Yapıtı.

Editörler:

Aykut Köksal

Mehmet Nemutlu

Kıvılcım Yıldız Şenürkmez

Kitabın genel tanıtımı:

“Çağdaş müziğin önde gelen bestecilerinden İlhan Usmanbaş’ın üretimini tüm boyutlarıyla ele alan Perpetuum Mobile üç ana bölümden oluşuyor:

Birinci bölümde dört kesime ayrılmış makaleler yer alıyor.

İlk kesimin başlığı ‘Bağlam’, bu kesimde Usmanbaş’ın üretimini tarihsel bağlama oturtan bir yazı var. ‘İmge’ başlıklı ikinci kesimde bestecinin müziği ve imgesi genellikle anekdotlarla zenginleşen yazılarla irdeleniyor.

Üçüncü kesim ise ‘İcra’; bu kez söz Usmanbaş’ın üretiminde önemli bir aktör olarak ortaya çıkan icracıda.

Makaleler bölümü; yetkin çözümlemelerden oluşan ‘Teknik’ başlıklı kesimle sona eriyor; bestecinin üretimini müziğin/yapıtın içinden okuyan metinler bu kesimde yer alıyor.

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Kitabın ikinci bölümü İlhan Usmanbaş’ın tüm yapıtlarını tek tek ele aldığı açıklamalardan oluşuyor. Usmanbaş’ın bu kitap için kaleme aldığı değerlendirmeler, bestecinin kendi müziğine bakışını okumak için büyük bir fırsat sunuyor.

Perpetuum Mobile’nin üçüncü bölümü, Usmanbaş’ın üretiminin ayrıntılı bir kataloğunu ve bir bibliyografya çalışmasını içeriyor.

Katalog -yine bu kitap için- bestecinin katıldığı bir çalışma sürecinde hazırlandı.

Ve ilk kez Usmanbaş’ın tüm üretimini, bütün arşiv elden geçirilerek olabildiğince eksiksiz bir kayıt altına alındı.

İlhan Usmanbaş’ın ardından

İçindekiler:

Bağlam

- Aykut Köksal: 50’ler modernizmi ve İlhan Usmanbaş

İMGE

- Ertuğrul Oğuz Fırat: Aranmak Aranmaktı, Aranmak...

- Filiz Ali: İlhan Usmanbaş

- Evin İlyasoğlu: Düzenli Rastlamsallık

- Özkan Manav: Yeni ile yüzleşmenin çoğul serüveni

- İlke Boran: Usmanbaş müziğinde us ve yaratıcılık üzerine

- Onur Türkmen: İlhan Usmanbaş’ın müziğine merkez kavramı bağlamında bir bakış

İCRA

- İpek Mine Sonakın: Köprü

- Metin Ülkü: Açıklık bağlamında besteci ve yorumcu ilişkisi

TEKNİK

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- Hasan Uçarsu: İlhan Usmanbaş’ın müziğinde geleneğin izleri

- Kıvılcım Yıldız Şenürkmez: Açık yapıt-müzik ilişkisi bağlamında İlhan Usmanbaş’ın üretimine bir bakış

- Mehmet Nemutlu: Sekizil üzerine

- Erdem Çöloğlu: Usmanbaş Partisyonları

- Tolga Yayalar-Ece Merve Yüceer-Özgürlüklerin Sınırlarında: Usmanbaş’ın müziğinde açıklık kavramı

- Turgut Pöğün: İlhan Usmanbaş’ın diziselliğinde sınır ihlalleri

- İlhan Usmanbaş: Yapıt Açıklamaları

- Kıvılcım Yıldız Şenürkmez: Usmanbaş yapıtları katalogu

- Elif Damla Yavuz: Usmanbaş bibliyografyası

- Yapıt dizini.

(Pan Yayınları)

#İlhan Usmanbaş#Perpetuum Mobile#Aykut Köksal
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