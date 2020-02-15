İlham veren üç kitap

‘Türkiye’de Feminist Yöntem’, ‘Köpekler İçin Gece Müziği’ ve ‘Mimarlar Odası Tarihinden Portreler’ dizisinin Çelen ve Güven Birkan’a adanan yeni kitabı, okuru kendine bağlayacak eserler.
Türkiye’de Feminist Yöntem (BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ)
Emine Erdoğan, Nehir Gündoğdu
Metis KitapTartışmalara yeni bakış açıları getiriyor
Elinizde çok kıymetli bir kitap bulunuyor. Yöntem konusunu hem kuramsal hem de yaşanmışlığıyla ele alan bu kitabın feminist yöntem sorunsalına en önemli katkısı kuşkusuz araştırmacı konumuyla ilgili tartışmalara getirdiği yeni bakış açılarıdır. Ben bu kitabı bir araştırmacı olarak okudum, diğer meraklılar nasıl okur bilmem. Acele etmemeyi, bugün bilgi alamadım diye hayıflanmanın gereksizliğini, ‘ben onlardan ne aldım, onlara ne verdim’ ilişkisinin kısırlığını, insanlarla sohbet etmenin tadını, çeşmede halı yıkamanın püf noktalarını öğrenmenin hazzını bir kez daha düşündüm, bir kez daha yaşadım.
Mimarlar Odası Tarihinden Portreler: Çelen - Güven Birkan (BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ)
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayınları
Bilimselliğe adanmış iki yaşam
‘Mimarlar Odası Tarihinden Portreler’ dizisinin son kitabında kendilerine yer bulan Çelen - Güven Birkan’ı, Esin Köymen şöyle anlatıyor: “Çelen ve Güven Birkan ile tanışmamı Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin ÇED danışma kurullarına borçluyum. Toplantılara katılmaya başladığımda kurulun en genç katılımcılarıdan biri olarak, biraz çekinmeyle karışık büyük bir merakla tüm konuşmaları, bir yandan not alarak, dikkatle izlediğimi hatırlıyorum.”
Köpekler İçin Gece Müziği (BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ)
Faruk Duman
Yapı Kredi Yayınları
Necati Cumalı Edebiyat Ödülü kazandı
‘Köpekler İçin Gece Müziği’nde Filiz ile Tarık yollarını kaybederek aralarına düştükleri kişilerin ve hayvanların yanı sıra yağmurun, güneşin, rüzgârın, ağacın, taşın yarattığı tekinsizliği de yaşıyorlar. Faruk Duman edebiyatını insan-doğa bağlamında geliştiren, ölü doğayı dirilten bir yazar. Ormanın romanını kurar, kırın dilini araştırır, insanın iç sesini yankılar... Masalın içinde polisiye romanların sürükleyiciliğini yaratır. ‘Köpekler İçin Gece Müziği’ne 2014’te Dünya Kitap Ödülü ve Necati Cumalı Edebiyat Ödülü verilmişti.
İlham veren üç kitap
‘Türkiye’de Feminist Yöntem’, ‘Köpekler İçin Gece Müziği’ ve ‘Mimarlar Odası Tarihinden Portreler’ dizisinin Çelen ve Güven Birkan’a adanan yeni kitabı, okuru kendine bağlayacak eserler.
Türkiye’de Feminist Yöntem (BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ)
Emine Erdoğan, Nehir Gündoğdu
Metis KitapTartışmalara yeni bakış açıları getiriyor
Elinizde çok kıymetli bir kitap bulunuyor. Yöntem konusunu hem kuramsal hem de yaşanmışlığıyla ele alan bu kitabın feminist yöntem sorunsalına en önemli katkısı kuşkusuz araştırmacı konumuyla ilgili tartışmalara getirdiği yeni bakış açılarıdır. Ben bu kitabı bir araştırmacı olarak okudum, diğer meraklılar nasıl okur bilmem. Acele etmemeyi, bugün bilgi alamadım diye hayıflanmanın gereksizliğini, ‘ben onlardan ne aldım, onlara ne verdim’ ilişkisinin kısırlığını, insanlarla sohbet etmenin tadını, çeşmede halı yıkamanın püf noktalarını öğrenmenin hazzını bir kez daha düşündüm, bir kez daha yaşadım.
Mimarlar Odası Tarihinden Portreler: Çelen - Güven Birkan (BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ)
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayınları
Bilimselliğe adanmış iki yaşam
‘Mimarlar Odası Tarihinden Portreler’ dizisinin son kitabında kendilerine yer bulan Çelen - Güven Birkan’ı, Esin Köymen şöyle anlatıyor: “Çelen ve Güven Birkan ile tanışmamı Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin ÇED danışma kurullarına borçluyum. Toplantılara katılmaya başladığımda kurulun en genç katılımcılarıdan biri olarak, biraz çekinmeyle karışık büyük bir merakla tüm konuşmaları, bir yandan not alarak, dikkatle izlediğimi hatırlıyorum.”
Köpekler İçin Gece Müziği (BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ)
Faruk Duman
Yapı Kredi Yayınları
Necati Cumalı Edebiyat Ödülü kazandı
‘Köpekler İçin Gece Müziği’nde Filiz ile Tarık yollarını kaybederek aralarına düştükleri kişilerin ve hayvanların yanı sıra yağmurun, güneşin, rüzgârın, ağacın, taşın yarattığı tekinsizliği de yaşıyorlar. Faruk Duman edebiyatını insan-doğa bağlamında geliştiren, ölü doğayı dirilten bir yazar. Ormanın romanını kurar, kırın dilini araştırır, insanın iç sesini yankılar... Masalın içinde polisiye romanların sürükleyiciliğini yaratır. ‘Köpekler İçin Gece Müziği’ne 2014’te Dünya Kitap Ödülü ve Necati Cumalı Edebiyat Ödülü verilmişti.