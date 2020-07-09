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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

İKSV’nin festival filmleri Sabancı Müzesi’nde gösterilecek

9 Temmuz 2020

İKSV (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) mayıs ve haziran aylarında İstanbul Film Festivali’nden 15 filmlik birer seçkiyi çevrimiçi gösteriye açmıştı. Bu açmaya paralel olarak festivalin sohbetleri de çevrimiçi gerçekleştirilmişti.

İstanbul Film Festivali direktörü Kerem Ayan’ın, gösteriler süresince seçkide gösterilen filmlerin yönetmenleri, oyuncuları ve sinema eleştirmenleri ile yaptığı sohbetler YouTube kanalında sürdürüldü. 

Virüs nedeniyle ertelenen Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması, 17–28 Temmuz tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi’nde kurulacak açık hava sinemasında her gece 21.00’de bir uzun ve bir kısa metrajlı film seyredilebilecek. Gösterimler, film ekiplerinin katılımıyla yapılacak. Yarışmalarda yer alan filmler, aynı tarihlerde festivalin çevrimiçi gösterim sitesi filmonline.iksv org’da da görülebilecek.

İKSV’nin festival filmleri Sabancı Müzesi’nde gösterilecek

Jüriler kimlerden oluşuyor:

39. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü için yapımı 2019–2020 sezonunda tamamlanan 11 film yarışacak.

Başkan yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun

Yapımcı Sevil Demirci

Oyuncu Berk Hakman

Görüntü yönetmeni Deniz Eyüboğlu Aydın

Yazar Hakan Bıçakçı

Ulusal Kısa Film Yarışması

Bu yıl 12 film yer alıyor.

Film yönetmeni Konstantina Kotzamin

Yönetmen Gökalp Gönen

Oyuncu Boran Kuzum

Yazın İstanbul festivallerle şenleniyordu. Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki gösteriler İstanbul’da kalanlar için iyi bir sinema şöleni olacak. 

İSTANBUL CAZ FESTİVALİ GENÇ CAZ KONSERLERİ

İSTANBUL Caz Festivali kapsamında bu yıl 18’incisi düzenlenen festival için başvurular tamamlandı.

Başvurular arasından belirlenecek on topluluk 11-12 Temmuz Cumartesi ve Pazar günü değerlendirme günlerine davet edilecekler.

Değerlendirme konserlerinde seçici kurul, 15’er dakikadan oluşan canlı performansları izleyecek, 27. İstanbul Caz Festivali’nde yer alacak isimleri belirleyecek. Kazananlar Parklarda Caz Etkinliği kapsamında düzenlenecek ücretsiz Genç Caz Konserleri’nde yer alacaklar.

İKSV EDEBİYAT SERİSİ

İKSV YouTube kanalında, şairlerimizin doğum günlerinde ya kendi seslerinden ya da ünlü oyuncuların seslerinden şiirlerini dinleyebilirsiniz.

Attilâ İlhan  (kendi sesinden)

Özdemir Asaf (kendi sesinden)

Orhan Veli (Selçuk Yöntem’in sesinden)

Faruk Nafiz Çamlıbel (Nejat İşler’in sesinden)

Behçet Necatigil (Tilbe Saran’ın sesinden)

Küçük İskender (Aras Bulut İyinemli’nin sesinden)

Sennur Sezer (Gonca Vuslateri’nin sesinden)

Dileğim bu listede yer alan şairlerin artması.

İKSV YOUTUBE KANALINDA YAZAR VE SANATÇILAR

KANALDA birçok belgeseli görebilirsiniz. Üç önemli ad var.

Leyla Gencer: La Diva Turca.

Belgeselin metni ve senaryosu Zeynep Oral’ın. Yönetmen Selçuk Metin. Türkçe ve İngilizce.

İzlenme sayısı: 80 bin.

Ve Perde.

Haldun Taner’in yaşamından kesitler, kitaplarından, gazete yazılarından alıntılar. Senaryo: Gülşah Özdemir Koryürek, yönetmen: Selçuk Metin.

İzlenme sayısı: 30 bin.

Nâzım’a Armağan

İstanbul Tiyatro Festivali’nin ilk yapımı özelliğini taşıyor. Yapan: Genco Erkal, Metin Deniz.

Nâzım’a Armağan oyununu izlenme sayısı: 90 bin.

Belgeselin izlenme sayısı 5 bin.

Sanatçının yaşamı ile belgeseller, kuşaktan kuşağa bir sanatçıyı, edebiyatçıyı tanıtmak için gerekli çalışmalar.

Kurumların bazı adları saptayarak belgesel ısmarlamaları gerekir.

Yarışma da düzenlenebilir.

*

YAZI sanatla, edebiyatla geçirmenizi dilerim.

 

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