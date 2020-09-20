Hümeyra’yı dinlerken

Hümeyra’yı uzunçalardan dinliyorum.
Kapaktaki yazı:
‘Türk Pop Tarihi / Eski 45’likler’
Bir anımı aktarayım.
Bir yurtdışı seyahatine çıkacağımı söylediğimde arkadaşımız Vecdi Sayar, bana Hümeyra için bir longplay ısmarlamıştı. Pink Floyd’un ‘The Wall’unu. Getirdim ve verdim.
İyi bir oyuncu, söz yazarı ve solist olan Hümeyra’nın seslendirdiği parçalardan unutmadıklarım var. Her zaman dinleyebileceğim, dönemin pop müziği parçaları hiç kuşkusuz bugün de anılar yumağını da açıyor.
Sanırım bütün zamanların pop müziği parçalarından bir ses antolojisi yapmalı. İçine Türkçe tangolar da girmeli, popüler türküler de. İnsanın belleğinde kalan sesler silinmiyor. Zevk duraklarına uğradığınızda onları duyuyorsunuz.
Albümde unutamadığım parçalar hangileriydi?
- Sessiz Gemi
Söz: Yahya Kemal Beyatlı – Müzik: Rosa Ardito
- Otuz Beş Yaş
Söz: Cahit Sıtkı Tarancı – Müzik: Hüseyin Kadir Buzluk
- Olmasa (Güzelliğin On Para Etmez)
Söz: Âşık Veysel – Müzik: Hümeyra
- Yıllar Sonra
Söz: Selim İleri – Müzik: Hümeyra
- Unutulduk Bak Sevgilim
Söz: Yıldırım Türker – Müzik: Yusuf Bütünley
- Kördüğüm
Söz: Şevket Rado – Müzik: Hümeyra
- Merdiven
Söz: Ahmet Haşim – Müzik: Hümeyra
- Gurbet
Söz: Kemalettin Kamu – Müzik: Hümeyra
- Rindlerin Akşamı
Söz: Yahya Kemal Beyatlı – Müzik: Hümeyra
- Unuttum
Söz: İlhami Bekir Tez – Müzik: Hümeyra
Bu parçaları sevmemde söz yazarlarının büyük etkisi olduğu kanısındayım.
Özellikle ‘Rindlerin Akşamı’nı çok severim.
AYTEN ALPMAN VE MEMLEKETİM
HER sanatçının belli bir parçası onun adıyla özdeşleşir.
Sözlerini Fikret Şeneş’in yazdığı ‘Memleketim’ söyleyenle özdeşleşmiştir.
Yıllar sonra dinlediklerim. Sözü Fikret Şeneş’e müziği yabancılara ait olan parçalar:
- Neden Dünya Dar Gelir İnsana
Söz: Fikret Şeneş – Müzik: S. Tcarey
- O Sabah
Söz: Fikret Şeneş – Müzik: F. Papetti
- Son Bir Defa
Söz: Fikret Şeneş – Müzik: S. Tracey
- Ve Tanrı Aşkı Yarattı
Söz: Fikret Şeneş – Müzik: Burch Grutchfield
Diğer söz yazarları:
- Ülkü Aker
- Ümit Aksu
Diğer parçalar:
- Tek Başına
- Ben Böyleyim
- Unutsana
- Yanımda Olsa
- Birazcık Umut
- O Gün
- Ben Varım
¡ ¡ ¡
POP müzik tarihinden seçilmiş parçaları, iyi solistler seslendiriyor.
Geçmişten bugüne yaşayan şarkıları dinlemenizi salık veririm.
.............................................................
İki uzunçaları da Ada Müzik çıkardı.
Hümeyra’yı dinlerken
Hümeyra’yı uzunçalardan dinliyorum.
Kapaktaki yazı:
‘Türk Pop Tarihi / Eski 45’likler’
Bir anımı aktarayım.
Bir yurtdışı seyahatine çıkacağımı söylediğimde arkadaşımız Vecdi Sayar, bana Hümeyra için bir longplay ısmarlamıştı. Pink Floyd’un ‘The Wall’unu. Getirdim ve verdim.
İyi bir oyuncu, söz yazarı ve solist olan Hümeyra’nın seslendirdiği parçalardan unutmadıklarım var. Her zaman dinleyebileceğim, dönemin pop müziği parçaları hiç kuşkusuz bugün de anılar yumağını da açıyor.
Sanırım bütün zamanların pop müziği parçalarından bir ses antolojisi yapmalı. İçine Türkçe tangolar da girmeli, popüler türküler de. İnsanın belleğinde kalan sesler silinmiyor. Zevk duraklarına uğradığınızda onları duyuyorsunuz.
Albümde unutamadığım parçalar hangileriydi?
- Sessiz Gemi
Söz: Yahya Kemal Beyatlı – Müzik: Rosa Ardito
- Otuz Beş Yaş
Söz: Cahit Sıtkı Tarancı – Müzik: Hüseyin Kadir Buzluk
- Olmasa (Güzelliğin On Para Etmez)
Söz: Âşık Veysel – Müzik: Hümeyra
- Yıllar Sonra
Söz: Selim İleri – Müzik: Hümeyra
- Unutulduk Bak Sevgilim
Söz: Yıldırım Türker – Müzik: Yusuf Bütünley
- Kördüğüm
Söz: Şevket Rado – Müzik: Hümeyra
- Merdiven
Söz: Ahmet Haşim – Müzik: Hümeyra
- Gurbet
Söz: Kemalettin Kamu – Müzik: Hümeyra
- Rindlerin Akşamı
Söz: Yahya Kemal Beyatlı – Müzik: Hümeyra
- Unuttum
Söz: İlhami Bekir Tez – Müzik: Hümeyra
Bu parçaları sevmemde söz yazarlarının büyük etkisi olduğu kanısındayım.
Özellikle ‘Rindlerin Akşamı’nı çok severim.
AYTEN ALPMAN VE MEMLEKETİM
HER sanatçının belli bir parçası onun adıyla özdeşleşir.
Sözlerini Fikret Şeneş’in yazdığı ‘Memleketim’ söyleyenle özdeşleşmiştir.
Yıllar sonra dinlediklerim. Sözü Fikret Şeneş’e müziği yabancılara ait olan parçalar:
- Neden Dünya Dar Gelir İnsana
Söz: Fikret Şeneş – Müzik: S. Tcarey
- O Sabah
Söz: Fikret Şeneş – Müzik: F. Papetti
- Son Bir Defa
Söz: Fikret Şeneş – Müzik: S. Tracey
- Ve Tanrı Aşkı Yarattı
Söz: Fikret Şeneş – Müzik: Burch Grutchfield
Diğer söz yazarları:
- Ülkü Aker
- Ümit Aksu
Diğer parçalar:
- Tek Başına
- Ben Böyleyim
- Unutsana
- Yanımda Olsa
- Birazcık Umut
- O Gün
- Ben Varım
¡ ¡ ¡
POP müzik tarihinden seçilmiş parçaları, iyi solistler seslendiriyor.
Geçmişten bugüne yaşayan şarkıları dinlemenizi salık veririm.
.............................................................
İki uzunçaları da Ada Müzik çıkardı.