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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Hümeyra’yı dinlerken

20 Eylül 2020

Hümeyra’yı uzunçalardan dinliyorum.

Kapaktaki yazı:

‘Türk Pop Tarihi / Eski 45’likler’

Bir anımı aktarayım.

Hümeyra’yı dinlerken

Bir yurtdışı seyahatine çıkacağımı söylediğimde arkadaşımız Vecdi Sayar, bana Hümeyra için bir longplay ısmarlamıştı. Pink Floyd’un ‘The Wall’unu. Getirdim ve verdim.

İyi bir oyuncu, söz yazarı ve solist olan Hümeyra’nın seslendirdiği parçalardan unutmadıklarım var. Her zaman dinleyebileceğim, dönemin pop müziği parçaları hiç kuşkusuz bugün de anılar yumağını da açıyor.

Sanırım bütün zamanların pop müziği parçalarından bir ses antolojisi yapmalı. İçine Türkçe tangolar da girmeli, popüler türküler de. İnsanın belleğinde kalan sesler silinmiyor. Zevk duraklarına uğradığınızda onları duyuyorsunuz.

Albümde unutamadığım parçalar hangileriydi?

- Sessiz Gemi

Söz: Yahya Kemal Beyatlı – Müzik: Rosa Ardito

- Otuz Beş Yaş

Söz: Cahit Sıtkı Tarancı – Müzik: Hüseyin Kadir Buzluk

- Olmasa (Güzelliğin On Para Etmez)

Söz: Âşık Veysel – Müzik: Hümeyra

- Yıllar Sonra

Söz: Selim İleri – Müzik: Hümeyra

- Unutulduk Bak Sevgilim

Söz: Yıldırım Türker – Müzik: Yusuf Bütünley

- Kördüğüm

Söz: Şevket Rado – Müzik: Hümeyra

- Merdiven

Söz: Ahmet Haşim – Müzik: Hümeyra

- Gurbet

Söz: Kemalettin Kamu – Müzik: Hümeyra

- Rindlerin Akşamı

Söz: Yahya Kemal Beyatlı – Müzik: Hümeyra

- Unuttum

Söz: İlhami Bekir Tez – Müzik: Hümeyra

Bu parçaları sevmemde söz yazarlarının büyük etkisi olduğu kanısındayım.

Özellikle ‘Rindlerin Akşamı’nı çok severim.

AYTEN ALPMAN VE MEMLEKETİM

HER sanatçının belli bir parçası onun adıyla özdeşleşir.

Sözlerini Fikret Şeneş’in yazdığı ‘Memleketim’ söyleyenle özdeşleşmiştir.

Hümeyra’yı dinlerken

Yıllar sonra dinlediklerim. Sözü Fikret Şeneş’e müziği yabancılara ait olan parçalar:

- Neden Dünya Dar Gelir İnsana

Söz: Fikret Şeneş – Müzik: S. Tcarey

- O Sabah

Söz: Fikret Şeneş – Müzik: F. Papetti

- Son Bir Defa

Söz: Fikret Şeneş – Müzik: S. Tracey

- Ve Tanrı Aşkı Yarattı

Söz: Fikret Şeneş – Müzik: Burch Grutchfield

Diğer söz yazarları:

- Ülkü Aker

- Ümit Aksu

Diğer parçalar:

- Tek Başına

- Ben Böyleyim

- Unutsana

- Yanımda Olsa

- Birazcık Umut

- O Gün

- Ben Varım

¡   ¡   ¡

POP müzik tarihinden seçilmiş parçaları, iyi solistler seslendiriyor.

Geçmişten bugüne yaşayan şarkıları dinlemenizi salık veririm.

.............................................................

İki uzunçaları da Ada Müzik çıkardı.

 

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