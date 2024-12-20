Her devrin sorunu: Göç

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Savaşlar bunun en büyük nedeni. Dr. Ali Bilir’in “Göç: Zorunlu mu, Gönüllü mü?” kitabı bu kavramı enine boyuna düşünmemizi, öğrenmemizi sağlıyor.

İçindekilere bir göz attığınızda herhangi birini seçebilir ve ayrıntıya ulaşabilirsiniz:

* Göç Çerçevesi

* Göç Kavramı

* Göç Kuramları

* Uluslararası Göç Kuramları

* Neoklasik Göç Kuramı

* Yeni Ekonomik Göç Kuramları

* İş gücü Piyasası Bölümlendirme Kuramı

* Dünya Sistemleri Kuramı

* Ağ Kuramı

* Demografik Değişim Kaynaklı Göç Kuramı

* Göçmen Entegrasyonu Kuramları

* Asimilasyonda Klasik ve Yeni Perspektifler

* Etnik Kaynak ve Avantaj Modelleri

* Etnik Dezavantaj Modelleri

* Irksallaşma Modelleri

* Bölümlenmiş Asimilasyon Modeli

* Çok Kültürlü Bakış Açıları

* Endüstri Sonrası - Bireyci Bakış Açıları

* Üyelikten Çıkarma

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* Göçün Göç Alan Toplumlar Üzerindeki Etkilerine İlişkin Kuramlar

* “Çeşitlilik Sosyal Dayanışmayı Bozar” Yaklaşımı.

* “Çeşitlilik Sınırları Zayıflatır” Yaklaşımı.

* Göçü Belirleyen Faktörler

* Makro Düzeyde Göçü Belirleyen Faktörler

* Şiddet ve Çatışmalar

* İnsan Hakları İhlalleri

* Kurumlar, Refah Devleti ve Devlet Kırılganlığı.

* Ekonomik Fırsatlar

* Göç Yönetişimi ve Politikaları

* Çevresel Değişiklikler ve Doğal Afetler

* Kalkınma Kaynaklı Yer Değiştirme

* Mezzo Düzeyde Göçü Belirleyen Faktörler

* Göç Kültürü, Ağları ve Bilgi

* Teknoloji

* Göçmen Kaçakçıları

* Coğrafya ve Altyapı

* Mikro Düzeyde Göçü Belirleyen Faktörler

* Yaş

* Eğitim Düzeyi

* Cinsiyet

* Riskten Kaçınma ve Kişilik Özellikleri

* Zorunlu Göçün Psikososyal Etkileri

* Zorunlu Göçün Genel Çerçevesi.

* Doğal Afet Tanımlamak: Risk, Zarar Görebilirlik, Afete Maruz Kalma ve Nüfusun Yer Değiştirmesi

* Doğal Afetler ve Nüfusun Yer Değiştirmesi

* Büyük Ölçekli Yer Değiştirmenin Tanımlanması

* Doğal Afetler Nedeniyle Zorunlu Göç

* Örnek Olay İncelemeleri

* Hint Okyanusu Tsunamisi (2004)

* Katrina Kasırgası (2005)

* Japon Depremi - Tsunami - Nükleer Felaketi (2011)

* Doğal Afetler Nedeniyle Zorunlu Göçün Sonuçları

* Sivil Toplum Bağlamında Göç

* Gönüllü Göçün Psikososyal Etkileri



HATIRALARDA SAKLI İZLER



Önsöz kavramı şöyle tanıtıyor:

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“İki büyük savaşın yaşandığı son yüzyıl, insanlık tarihinin en önemli toplumsal olaylarından biri olarak kabul edilmesi gereken göç olgusunun yeniden canlanmasına sahne olmuştur. Özellikle, savaş ve çatışmalardan kaçarak güvende olacaklarına inandıkları ülkelere sığınan insanların büyük ölçekli nüfus hareketleri, göç alan kültürleri etkilemiş ve onları çeşitli eylemlerde bulunmaya zorlamıştır.

Göçün tek sebebi savaşlar değildir. Göçe sebep olabilecek birçok unsur bulunmaktadır. Doğal afetler ve ekonomik sebepler bu unsurlardan bazılarıdır. İnsanlık tarihi boyunca, çevredeki değişiklikler göç hareketlerinin nedeni ve belirleyicisi olarak önemli bir rol oynamıştır. Çevresel değişimlerin bir sonucu olarak insanların bireysel veya toplu, zorla veya gönüllü olarak evlerini terk etmeleri süregelen bir olgudur. Ancak günümüzde, iklim değişikliğinin yol açtığı çevresel felaketler nedeniyle aniden veya zaman içinde meydana gelen insan hareketleri sistematik hâle gelme eğiliminde olup kritik bir önem kazanmıştır ve doğal afetlerin neden olduğu zorunlu insan hareketinin farklı şekillerde ortaya çıkması nedeniyle göçün kavramsal bir tanımı gereklidir.

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Zorunlu veya gönüllü fark etmeksizin göç eyleminin önemli sonuçları bulunmaktadır ve bu sonuçların tamamı birbiriyle etkileşim içindedir. Zorunlu göçün bir sonucu olarak insanlar ait oldukları topluluklarını terk edebilir ve tanıdık bir çevreyi geride bırakabilirler.

...

Göç, her insanın hikâyesinde bir şekilde yer bulan, insanın çevresinde yankı bulan bir olgudur. Seyahatlerim sırasında, göç eden insanları defalarca izleme fırsatı buldum. Şehirlerin, insanların ve çevrenin, göç hareketleriyle nasıl şekillendiğini derinlemesine gözlemlemeye çalıştım. Her birinin anılarında, hatıralarında, özlemlerinde göçe dair bir iz, bir anlam saklı olduğunu fark ettim. Bu farkındalıklar, bu kitabın temellerini attı.”

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Göç kavramı üzerine ayrıntılı bilgiyi öğreneceğiniz önemli bir çalışma. Bu kitabı okuduktan sonra günlük olaylara daha bilgiyle bakacaksınız.

(Bilir Kitap)